Muutus Coop Pank ASi tütarettevõtte AS Martinoza ärinimi

Coop Pank ASi tütarettevõtte AS Martinoza uueks ärinimeks on CP Varad AS.



CP Varad AS on Coop Pangale kuuluv ettevõte, mis tegeleb kinnisvara haldamise ja realiseerimisega.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 104 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Kerli Lõhmus

Finantsjuht

Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee