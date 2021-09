Bea Bruske, présidente du CTC, se rend au Manitoba en tournée électorale

English French

THOMPSON, Manitoba, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du CTC, se rendra à Thompson, au Manitoba, dans le cadre de la tournée électorale du CTC.



Mercredi, madame Bruske se joindra à d’autres chefs syndicaux et bénévoles pour participer à la campagne en faveur de la députée fédérale de Churchill–Keewatinook Aski, Niki Ashton.

« Les femmes ont été frappées de façon particulièrement dure pendant la pandémie. La reprise après celle-ci doit englober la justice économique pour les femmes et la rectification de l’inégalité croissante par l’investissement dans les services de garde à l’enfance et le remplacement des emplois perdus par de meilleurs emplois », dit madame Bruske. « Les syndicats du Canada mènent une campagne pour appuyer les candidates et candidats qui ont un plan pour l’investissement dans l’assurance-médicaments et le logement à prix abordable afin de rendre le coût de la vie plus abordable pour tous. »

La pandémie a révélé non seulement comme le personnel de première ligne nous tient aller, mais aussi les profondes inégalités qui existaient au Canada même avant la COVID-19. Pendant la campagne électorale fédérale, les syndicats du Canada parcourent le pays et mettent tous les candidats et les candidates au défi de s’engager à assurer une relance équitable et à voir à ce que les travailleurs et les travailleuses soient au cœur de celle-ci.

« Niki Ashton milite depuis longtemps en faveur des droits des femmes en sa qualité de députée fédérale et elle a fait preuve de son engagement à l’égard des travailleurs et travailleuses et de leurs familles », ajoute madame Bruske. « Nous appuyons Niki, qui se prononce en faveur de la mise de notre filet de sécurité social à l’abri des désastres et qui s’assurera qu’aucun travailleur ou travailleuse ne soit laissé pour compte. »

Pour en savoir plus, rendez-vous à plancanadien.ca.

Date et heure : Le mercredi 15 septembre à 17 h Événement : Porte-à-porte de quartier en faveur de Niki Ashton, députée néo-démocrate de Churchill–Keewatinook Aski Lieu : À partir du 26, avenue Selkirk, Thompson, Manitoba Animatrice : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

Renseignements :

Chantal St-Denis

Cellulaire 613-355-1962

media@clcctc.ca