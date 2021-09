Avis aux médias –Annual Leadership Conference 2021 de l’IFIC– 29 septembre 2021 (événement virtuel)

English French

TORONTO, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont invités à assister au Annual Leadership Conference 2021 de l’IFIC, qui aura lieu le 29 septembre 2021. L’événement annuel aura de nouveau lieu virtuellement. Il met en vedette une liste diversifiée de conférenciers qui discuteront des derniers développements touchant le secteur des fonds d’investissement et les investisseurs. Les groupes d’experts apporteront des points de vue nouveaux sur un éventail d’enjeux du secteur, y compris les mesures réglementaires visant à remédier à la pandémie mondiale, les tendances du marché en matière d’investissement responsable au sein des marchés financiers mondiaux, et plus encore.



La conférence comprendra une présentation de Lesli Martin, vice-présidente de Pollara Strategic Insights, sur les principales conclusions du Sondage annuel auprès des investisseurs en fonds communs de placement canadiens et en fonds négociés en bourse.

La conférence sera animée par Bruce Sellery, journaliste économique et personnalité médiatique.

Voici les séances avec des groupes d’experts et les conférenciers qui en feront partie :

Causerie avec le président des ACVM

Louis Morisset, président et chef de la direction, Autorité des marchés financiers et président des Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Paul Bourque, président et chef de la direction, IFIC

Groupe d’experts

Animatrice : Clare O’Hara, journaliste, The Globe and Mail

Bruce Cooper, chef de la direction, Gestion de Placements TD et premier vice-président, Groupe Banque TD

Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, Placements AGF

Roy Ratnavel, vice-président à la direction et chef de la distribution, Gestion mondiale d’actifs CI

Madeleine C. Sinclair, directrice générale, BlackRock Asset Management Canada

Facteurs ESG : perspective mondiale sur la réglementation et les tendances du marché

Animateur : Frederick Pinto, vice-président principal, chef de la gestion d’actifs, Patrimoine Aviso

Sean Hagerty, directeur général de Vanguard Europe

Jon Hale, chef mondial de la recherche sur le développement durable, Morningstar

Fate Saghir, chef des placements ISR, Placements Mackenzie



Le programme complet et d’autres renseignements sont offerts sur le site Web de l’IFIC.

Quoi : Annual Leadership Conference 2021 de l’IFIC

Quand : Mercredi 29 septembre 2021, de 13 h à 17 h

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Pira Kumarasamy (pkumarasamy@ific.ca, 416 309-2317).