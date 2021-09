Dante Labs annonce l'expansion de son équipe des finances avec la nomination d'Andre Nel au poste de directeur financier, de Dalila Rahmani au poste de directrice de la comptabilité, de Laura D’Angelo au poste de vice-présidente des relations avec les investisseurs et d'Omar Elbakshish au poste de directeur principal

Dutch French German Italian Russian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , un chef de file mondial dans les domaines de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui les nominations d'Andre Nel, de Dalila Rahmani, de Laura D’Angelo et d'Omar Elbakshish au sein de l'équipe de direction de la société, élargissant son leadership mondial pour contribuer au développement de l'entreprise en pleine croissance.



« Nous sommes ravis d'accueillir Andre, Dalila, Laura et Omar au sein de l'équipe de direction en pleine expansion de Dante », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Alors que nous travaillons pour proposer une approche plus humaine des soins de santé, notre vision commune de l'avenir et de l'importance croissante de la génomique dans les soins de santé aidera à répondre aux besoins non satisfaits de nos clients, en ce qui concerne le séquençage de génomes entiers, la découverte et le développement de médicaments ou encore le dépistage de la COVID. »

Ces dirigeants rejoindront l'équipe des finances de Dante pour aider à développer l'entreprise alors que nous œuvrons pour fournir une marque mondiale de tests et de services qui aboutiront à de meilleurs résultats pour les personnes du monde entier.

À la tête de l'équipe, Andre Nel rejoint Dante Labs en tant que directeur financier. M. Nel apporte plus de 20 ans d'expérience dans la fourniture d'un soutien financier stratégique et opérationnel de haute valeur à des organisations mondiales de plusieurs milliards de dollars telles que Pfizer et Illumina. Plus récemment, il était vice-président des finances chez Illumina (NASDAQ : ILMN) à San Diego.

Dalila Rahmani rejoint Dante Labs en tant que directrice de la comptabilité. Elle a précédemment travaillé avec M. Nel chez Illumina en tant que responsable du contrôle et des services partagés pour la région EMOA. Mme Rahmani a récemment dirigé l'équipe des finances commerciales d'Illumina, spécialisée dans la prévision financière, la budgétisation, les partenariats commerciaux et la gestion. Avant de rejoindre Illumina, elle a commencé sa carrière en tant qu'auditrice chez Ernst & Young. Elle possède une expérience éprouvée dans le secteur de la biotechnologie et un Master en comptabilité et finance. Son travail dans l'industrie bénéficiera grandement à notre approche plus personnalisée de la médecine et des soins de santé.

Laura D’Angelo rejoint Dante Labs en tant que vice-présidente des relations avec les investisseurs. Plus récemment, Mme D’Angelo était responsable des relations avec les investisseurs chez Invitae (NYSE : NVTA), se spécialisant dans la communication externe ciblant les analystes, les investisseurs et les médias financiers ainsi que les clients médecins et patients. Avec une carrière ancrée dans la communication, Mme D’Angelo apporte une perspective unique à l’équipe des finances de Dante alors que nous transformons les données de séquençage en réponses salvatrices pour les personnes que nous servons.

Omar Elbakshish rejoint Dante Labs en tant que directeur principal des finances commerciales. Spécialisé dans la modélisation financière, la prévision et les partenariats commerciaux, M. Elbakshish rejoint également Dante depuis Illumina. Avec une expérience éprouvée à des postes financiers dans le secteur de la biotechnologie tout au long de sa carrière, il aidera Dante à déployer des applications génomiques qui ont un impact réel sur la vie des gens.

« Je suis très heureux de diriger cette équipe des finances passionnée et talentueuse ici chez Dante Labs pour aider à accélérer la génomique à l'échelle mondiale afin d'améliorer les résultats dans le domaine de la santé », a déclaré Andre Nel, directeur financier de Dante Labs. « Ayant travaillé auparavant avec Dalila et Omar et maintenant en collaboration avec Laura, je suis convaincu que nous disposons de la bonne équipe de professionnels pour accomplir notre mission et démontrer à quel point la génomique est essentielle à une approche globale et humaine des soins de santé dans le monde entier. »

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, avec un laboratoire de recherche à Wolverhampton, Dante Labs a répondu à la nécessité urgente du gouvernement britannique d'étendre une solution de test hautement automatisée et à haute capacité pour la Covid-19, comprenant des patients infectés et d'autres ayant des anticorps. Dante Labs y est parvenue en tirant parti de la technologie existante qui avait été développée pour le séquençage de génomes dans leur ensemble.