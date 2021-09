Dante Labs kondigt uitbreiding van zijn financiële team aan met de benoeming van Andre Nel tot Chief Financial Officer, Dalila Rahmani tot Chief Accounting Officer, Laura D'Angelo als VP Investor Relations en Omar Elbakshish tot Senior Director

Dutch French German Italian Russian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

CAMBRIDGE, Verenigd Koninkrijk, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , een wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag de benoemingen aan van Andre Nel, Dalila Rahmani, Laura D'Angelo en Omar Elbakshish tot leden van het managementteam van het bedrijf, waarbij het wereldwijde leiderschap wordt uitgebreid om de groei van het bedrijf te ondersteunen.



"We zijn blij dat we Andre, Dalila, Laura en Omar mogen verwelkomen bij het groeiende managementteam hier bij Dante," aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. "Nu wij werken aan een meer menselijke benadering van de gezondheidszorg, is het onze gedeelde visie op de toekomst en het toenemende belang van genomica in de gezondheidszorg, die zal helpen om te voldoen aan de onvervulde behoeften van onze klanten, van volledige genoomsequentiebepaling en ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen tot COVID-tests."

Deze leidinggevenden zullen samen met het financiële team van Dante helpen om het bedrijf te schalen terwijl we werken aan het leveren van een wereldwijd merk van tests en diensten, dat leidt tot betere resultaten voor mensen over de hele wereld.

Andre Nel zal leidinggeven aan het team en bij Dante Labs de functie van Chief Financial Officer vervullen. Andre heeft meer dan 20 jaar ervaring in het bieden van hoogwaardige strategische en operationele financiële ondersteuning voor wereldwijde organisaties met een miljardenomzet, zoals Pfizer en Illumina. De meest recente functie van Andre was Vice President of Finance bij Illumina (NASDAQ: ILMN) in San Diego.

Dalila zal bij Dante Labs de functie van Chief Accounting Officer vervullen. Dalila werkte eerder samen met Andre bij Illumina als hoofd van Controllership and Shared Services voor de EMEA-regio. Dalila heeft recentelijk het Illumina Commercial Finance-team geleid, en is gespecialiseerd in financiële prognoses, budgettering, zakelijke partnerschappen en management. Voordat ze bij Illumina kwam werken, begon ze haar carrière als accountant bij Ernst & Young. Dalila heeft een aantoonbare ervaring in de biotechnologische industrie en een masterdiploma op het gebied van accounting en financieel management. Haar werk in de branche zal een enorm voordeel zijn voor onze meer persoonlijke benadering van geneeskunde en gezondheidszorg.

Laura D'Angelo zal bij Dante Labs de functie van Vice President of Investor Relations vervullen. Tot voor kort was Laura werkzaam als Head of Investor Relations bij Invitae (NYSE: NVTA) en gespecialiseerd in externe communicatie gericht op analisten, investeerders en financiële media, almede op artsen en patiënten. Met haar uitgebreide ervaring op het gebied van communicatie zal Laura een uniek perspectief toevoegen aan het financiële team van Dante, nu wij sequentiegegevens omzetten in levensreddende antwoorden voor de mensen die we bedienen.

Omar Elbakshish zal bij Dante Labs de functie van Senior Director of Business Finance vervullen. Omar is gespecialiseerd in financiële modellering, prognoses en zakelijke partnerschappen en maakt ook de overstap van Illumina naar Dante. Omar heeft een uitgebreide aantoonbare ervaring in financiële functies in de biotechnologiesector en zal Dante helpen bij het implementeren van genomische toepassingen die een wezenlijke impact op het leven van mensen hebben.

"Ik ben erg blij dat ik dit gepassioneerde en getalenteerde financiële team hier bij Dante Labs mag leiden om genomica op wereldwijde schaal te versnellen en zo de resultaten van de gezondheidszorg te verbeteren", aldus Andre Nel, Chief Financial Officer van Dante Labs. "Ik heb eerder gewerkt met Dalila en Omar en werk nu samen met Laura. Ik heb er vertrouwen in dat we het juiste team van professionals hebben om onze missie te verwezenlijken en te laten zien hoe essentieel genomica is voor een holistische en menselijke benadering van gezondheidszorg over de hele wereld."

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Dante Labs, met het hoofdkantoor in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en een onderzoekslaboratorium in Wolverhampton, ondersteunde de urgente eis van de Britse overheid om een zeer geautomatiseerde testoplossing met hoge capaciteit voor Covid-19 op te schalen, waaronder geïnfecteerde patiënten en patiënten met antilichamen. Dante Labs kon dit realiseren door gebruik te maken van bestaande technologie die was ontwikkeld voor volledige genoomsequentie.