ASSYSTEM: Résultats semestriels 2021

Résultats semestriels 2021

Forte dynamique de croissance du chiffre d’affaires : 253,4 M€ (+12,4% en organique)

Résultat opérationnel d’activité ( 1 ) : 16,6 M€ (+77% vs S1 2020 et +6,4% vs S1 2019)

: 16,6 M€ (+77% vs S1 2020 et +6,4% vs S1 2019) Marge opérationnelle d’activité : 6,6%





Objectifs 2021 actualisés : chiffre d’affaires annuel de 520 M€ ( 2 ) et taux de marge opérationnelle d’activité en ligne avec celui enregistré au S1 2021





et taux de marge opérationnelle d’activité en ligne avec celui enregistré au S1 2021 Projets d’évolution du périmètre du Groupe pour concentrer les efforts de développement, d’investissement et managériaux sur son cœur de métier





Paris La Défense, le 15 septembre 2021 à 17h35 – Le conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, réuni ce jour, a examiné les états financiers au 30 juin 2021.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare :

« Notre dynamique de croissance et son contenu sectoriel démontrent de façon constante la pertinence de la stratégie d’Assystem, centrée sur les transitions énergétique et digitale en France et à l’international. Nous visons à concentrer plus encore notre développement et nos moyens managériaux et d’investissement sur cet axe central. Les projets d’évolution du périmètre du Groupe et nos priorités en matière de croissance externe vont dans ce sens. »

CHIFFRES CLES

En millions d’euros (M€) S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d’affaires 229,5 253,4 +10,4% Résultat opérationnel d’activité – ROPA (1) 9,4 16,6 +76,6% en % du CA 4,1% 6,6% +2,5 pts Résultat net consolidé (3) 0,5 11,2 - En millions d’euros (M€) 31/12/20 30/06/21 Endettement (cash) net (4) 23,8 56,2

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT DU 1er SEMESTRE 2021

Chiffre d’affaires





Au 1er semestre 2021, Assystem a retrouvé son niveau d’activité d’avant perturbation liée à la pandémie de Covid-19. La croissance de son chiffre d’affaires consolidé atteint +10,4% à 253,4 M€ par rapport au 1er semestre 2020, dont +12,4% en organique, et +2,8% par rapport au 1er semestre 2019.

Les activités Nucléaire, à 163,8 M€ (65% du chiffre d’affaires consolidé) sont en progression très marquée de +15,8% par rapport au 1er semestre 2020 dont +15,1% de croissance organique. La dynamique de croissance est particulièrement forte en Europe (France, Royaume-Uni et Finlande) et en Turquie.

Le chiffre d’affaires d’ET&I, à 89,6 M€, est en croissance de +5,5% par rapport au 1er semestre 2020, dont +8,3% de croissance organique et -2,8% d’effet de la variation des taux de change, particulièrement marqué sur l’activité Staffing.

Résultat opérationnel d’activité (ROPA) et EBITDA(5)





Au 30 juin 2021, le ROPA consolidé est de 16,6 M€ en progression de 77% par rapport au 30 juin 2020 (9,4 M€) et de +6,4% par rapport au 30 juin 2019 (15,6 M€). La marge opérationnelle d’activité s’élève à 6,6 %, contre 4,1% au 30 juin 2020 et 6,3% au 30 juin 2019.

Le ROPA d’Assystem Opérations (ensemble des opérations du Groupe hors Holding) est de 19,5 M€, soit une marge de 7,7% du chiffre d’affaires, contre respectivement 11,0 M€ et 4,9% au 1er semestre 2020 et 17,3 M€ et 7,1% au 1er semestre 2019.

Les frais centraux du groupe (Holding) ont un impact sur le ROPA consolidé de (2,9) M€ au 1er semestre 2021, contre (1,6) M€ au 1er semestre 2020 (qui intégrait également +0,6 M€ de ROPA au titre de l’activité « Divers »).

L’EBITDA(5) consolidé est, hors incidence de l’application de la norme IFRS16, de 19,3 M€ au 1er semestre 2021, soit 7,6% du chiffre d’affaires, à comparer à respectivement 11,4 M€ et 5,0% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2020 et 17,4 M€ et 7,1% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2019.

Résultat opérationnel et autres éléments du résultat net consolidé





Le résultat opérationnel consolidé, après prise en compte des produits et charges opérationnels non liés à l’activité de (0,6) M€ et de paiements fondés sur des actions de 0,7 M€, s’élève à 15,3 M€, contre 7,9 M€ au 1er semestre 2020 et 14,1 M€ au 30 juin 2019.

La contribution d’Expleo Group au résultat d’Assystem, qui détient 38,2% du capital et des instruments de quasi-fonds propres émis par la société (obligations convertibles à coupon capitalisé), est de (1,3) M€, dont (6,6) M€ de quote-part de résultat net et 5,3 M€ de coupon des obligations convertibles.

Le résultat financier ressort à 0,9 M€. Il intègre un dividende de 2,4 M€ à recevoir de Framatome.

Le résultat net consolidé s’établit à 11,2 M€ contre 0,5 M€ au 30 juin 2020, après prise en compte d’une charge d’impôt de (3,7) M€, contre (2,6) M€ au 1er semestre 2020.

Informations sur Expleo Group





Sur le 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires d’Expleo Group s’élève à 482,8 M€ (dont 236,6 M€ au 1er trimestre et 246,2 M€ au 2ème trimestre) contre 488,4 M€ au 1er semestre 2020 (dont 273,4 M€ au 1er trimestre et 215,0 M€ au 2ème trimestre). L’activité connait un redressement progressif, particulièrement en Aéronautique.

L’EBITDA réalisé sur la période est, hors incidence de l’application de la norme IFRS 16, de 25,1 M€ (dont 10,3 M€ au 1er trimestre et 14,8 M€ au 2ème trimestre), soit 5,2% du chiffre d’affaires consolidé, contre respectivement 24,2 M€ (réalisé en quasi-totalité au 1er trimestre) et 5,0% au 1er semestre 2020.

Le résultat net consolidé est de (17,3) M€, dont +20,6 M€ de résultat opérationnel d’activité et (13,9) M€ au titre du coupon capitalisé des obligations convertibles.

FREE CASH-FLOW(6) ET ENDETTEMENT NET

Le free cash-flow du 1er semestre 2021 est, hors incidence de l’application de la norme IFRS16, négatif de 9,4 M€. Il intègre le remboursement de 12,9 M€ de dettes fiscales et sociales au titre de 2020, dont le paiement avait été reporté. Le solde de 13,8 M€ à rembourser sera payé en quasi-totalité au 2nd semestre 2021.

Sur la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (pertinente compte tenu de la saisonnalité des besoins en fonds de roulement), ce même free cash-flow, retraité des effets de report et de remboursement de charges fiscales et sociales, s’élève à 53,3 M€ (dont 10,0 M€ provenant de la variation du montant de créances clients affacturées sans recours), soit 10,8% du chiffre d’affaires réalisé sur la période (8,7% hors variation du montant affacturé sans recours).

L’endettement net ressort à 56,2 M€ au 30 juin 2021, contre 23,8 M€ au 31 décembre 2020. La variation constatée de 32,4 M€ se décompose comme suit :

9,4 M€ d’effet du free cash-flow ( 6 ) du 1 er semestre 2021 sur l’endettement ;

du 1 semestre 2021 sur l’endettement ; 20,7 M€ d’acquisition de titres de la société STUP Consultants Private Limited ( 7 ) ;

; 2,3 M€ d’autres flux, dont 1,7 M€ d’acquisitions d’actions Assystem.





PAIEMENT DU DIVIDENDE 2020

L’Assemblée générale du 27 mai 2021 a voté la distribution aux actionnaires d’Assystem d’un dividende de 1,0 € par action en circulation, dont le paiement a été réalisé le 8 juillet pour un montant total de 14,8 M€.

POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE ET PROJETS D’EVOLUTION DU PERIMETRE DU GROUPE



L’objectif d’Assystem est de concentrer ses efforts de développement, d’investissement et managériaux sur son cœur de métier, les services aux transitions énergétique et digitale.

Dans cette optique, notre politique de croissance externe est axée sur trois priorités :

compléter nos capacités de conception d’infrastructures complexes, en particulier nucléaires ;

disposer d’équipes locales dans toutes les géographies où ces infrastructures sont ou seront construites et mises en service (exemple : l’acquisition de STUP) ;

accroître nos capacités à délivrer des services à la transition digitale et à digitaliser notre offre d’ingénierie.





Avec ce même objectif, Assystem projette d’une part de céder ses activités Life Sciences et assistance technique à l’industrie générale (environ 40 M€ de chiffre d’affaires) et ses activités en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (environ 12 M€ de chiffre d’affaires), et d’autre part de céder le contrôle de ses activités de Staffing (environ 40 M€ de chiffre d’affaires), tout en restant un actionnaire important compte tenu des synergies commerciales existantes avec les autres activités du Groupe.

Le projet de cession des activités Life Sciences et assistance technique à l’industrie générale fait l’objet de discussions avec un acheteur potentiel et pourrait aboutir d’ici fin 2021.

La réalisation de l’ensemble de ces projets entraînerait la déconsolidation d’un peu plus de 90 M€ de chiffre d’affaires. A court terme, l’effet sur le taux de marge opérationnelle d’activité consolidé serait limité, compte tenu d’un impact négatif sur l’absorption de coûts centraux par le périmètre conservé. A moyen terme, l’effet sur le taux de marge opérationnelle d’activité devrait être relutif.

OBJECTIFS 2021 ACTUALISES ET PERSPECTIVES

Assystem a maintenant pour objectifs de réaliser en 2021 :

- un chiffre d’affaires consolidé de 520 M€ (dans le périmètre de consolidation du 1er semestre 2021, auquel s’ajoute l’effet de l’intégration de la société STUP à compter du 1er juillet 2021) ;

- une marge de ROPA sur chiffre d’affaires en ligne avec celle enregistrée au premier semestre de l’exercice.

L’objectif de chiffre d’affaires consolidé s’entend hors éventuel retraitement en fin d’année 2021 au titre de l’application de la norme IFRS 5 au périmètre Life Sciences et assistance technique à l’industrie générale. Un tel retraitement aurait pour conséquence la déconsolidation du chiffre d’affaires réalisé par ce périmètre en 2021 (environ 40 M€), mais serait sans incidence notable sur le taux de marge opérationnelle d’activité.

A ce stade, le Groupe n’anticipe pas d’effet négatif de l’évolution de la situation sanitaire sur la réalisation de ces objectifs.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021

Assystem annonce avoir mis à disposition du public ce jour et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport financier semestriel 2021. Le Rapport financier semestriel ainsi que la présentation des résultats semestriels 2021 peuvent être consultés sur le site Internet du Groupe (www.assystem.com), rubrique "Finance/Information réglementée".

CALENDRIER FINANCIER 2021

16 septembre : Résultats semestriels 202 1 – Réunion de présentation à 8h30

28 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

ANNEXES

1/ Chiffre d’affaires et Résultat opérationnel d’activité (ROPA)

chiffre d’affaires





En millions d’euros S1 2020 S1 2021 Variation

Totale Variation organique* Groupe 229,5 253,4 +10,4% +12,4% Nucléaire 141,4 163,8 +15,8% +15,1% ET&I** 85,0 89,6 +5,5% +8,3% Divers*** 3,1 - - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

** Dont un chiffre d’affaires Staffing de 20,2 M€ au 1er semestre 2020 et 19,2 M€ au 1er semestre 2021.

*** Activité déconsolidée depuis le 1erjuillet 2020.

ROPA (1)

En millions d’euros S1 2020 % du CA S1 2021 % du CA Groupe 9,4 4,1% 16,6 6,6% Assystem Opérations 11,0 4,9% 19,5 7,7% Holding et Divers (1,6) - (2,9) -

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,5 M€ au S1 2020 et 0,6 M€ au S1 2021).

2/ Etats financiers

Etat de la situation financiere consolidée





En millions d'euros 31/12/2020 30/06/2021 ACTIF Goodwill 82,0 82,0 Immobilisations incorporelles 15,6 14,9 Immobilisations corporelles 12,0 12,8 Droits d'utilisation au titre de contrats de location 37,7 35,1 Immeubles de placement 1,3 1,3 Participations dans des entreprises associées 1,4 1,4 Titres Expleo Group mis en équivalence 43,0 38,0 Obligations convertibles Expleo Group 121,4 126,7 Titres et obligations convertibles Expleo Group 164,4 164,7 Autres actifs financiers (1) 144,6 165,6 Impôts différés actifs 5,7 3,5 Actif non courant 464,7 481,3 Clients et comptes rattachés 150,5 160,0 Autres créances 23,9 25,0 Actifs d'impôt courants 0,7 1,1 Autres actifs courants 0,3 2,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie (2) 43,1 31,9 Actif courant 218,5 220,7 TOTAL DE L'ACTIF 683,2 702,0 PASSIF 31/12/2020 30/06/2021 Capital 15,7 15,7 Réserves consolidées 348,9 312,7 Résultat net part du Groupe (22,0) 11,1 Capitaux propres part du Groupe 342,6 339,5 Participations ne donnant pas le contrôle 0,1 0,3 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 342,7 339,8 Emprunts et dettes financières (2) 66,0 87,1 Dette locative au titre de droits d'utilisation 30,2 28,1 Engagements de retraite et avantages du personnel 19,6 20,0 Dettes sur acquisitions de titres - - Provisions non courantes 17,4 17,5 Autres passifs non courants - - Impôts différés passifs 0,1 0,1 Passif non courant 133,3 152,8 Emprunts et dettes financières (2) 0,9 1,0 Dette locative au titre de droits d'utilisation 8,5 8,3 Fournisseurs et comptes rattachés 28,3 27,1 Dettes sur immobilisations 0,1 0,2 Dettes fiscales et sociales 120,8 118,1 Dettes d'impôt courantes 1,0 0,8 Dettes sur acquisitions de titres - 1,1 Provisions courantes 6,9 3,6 Autres passifs courants 40,7 49,2 Passif courant 207,2 209,4 TOTAL DU PASSIF 683,2 702,0

(1) Dont au 30/06/2021, titres Framatome pour 136,2 M€.

(2) Endettement net au 30/06/2021 égal à 56,2 M€, dont :

- Emprunts et dettes financières non courants et courants : 88,1 M€

- Trésorerie et équivalents de trésorerie : 31,9 M€.



Compte de résultat consolidé

En millions d'euros 30/06/2020 30/06/2021 Chiffre d'affaires 229,5 253,4 Charges de personnel (174,6) (184,6) Autres produits et charges d'exploitation (38,0) (44,5) Impôts et taxes (0,6) (0,5) Amortissements et provisions opérationnels courants, nets (7,4) (7,8) Résultat opérationnel d’activité 8,9 16,0 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées 0,5 0,6 Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 9,4 16,6 Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (0,9) (0,6) Paiements fondés sur des actions (0,6) (0,7) Résultat opérationnel 7,9 15,3 Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG) (10,5) (6,6) Produits des obligations convertibles EG 4,9 5,3 Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (0,5) (0,1) Autres produits et charges financiers 1,3 1,0 Résultat avant impôt 3,1 14,9 Impôt sur les résultats (2,6) (3,7) Résultat net consolidé 0,5 11,2 dont : Part du Groupe 0,1 11,1 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,4 0,1

Tableau de flux de tresorerie consolide





En millions d'euros 30/06/2020 30/06/2021 ACTIVITE ROPA incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 9,4 16,6 Amortissements et provisions opérationnels courants, nets 7,4 7,8 EBITDA 16,8 24,4 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité 20,4 (19,8) Impôts versés (3,3) (2,1) Autres flux (1,4) (3,7) Flux nets de trésorerie liés à l'activité 32,5 (1,2) OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions, dont : (5,8) (3,1) Acquisitions d'immobilisations (5,8) (3,1) Cessions d'immobilisations - - Free cash-flow 26,7 (4,3) Acquisitions de titres de sociétés, nettes de cession (8,7) (20,7) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (14,5) (23,8) OPERATIONS DE FINANCEMENT Produits et charges financiers nets reçus (versés) (1,1) (0,5) Emissions d'emprunts - 21,0 Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières (2,2) - Remboursement de la dette locative au titre de droits d’utilisation* (5,4) (5,1) Dividendes versés (1,0) - Autres mouvements sur capitaux propres de la mère (3,6) (1,7) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (13,3) 13,7 Variation de la trésorerie nette 4,7 (11,3) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 29,2 42,9 Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises (0,3) 0,1 Variation de la trésorerie nette 4,7 (11,3) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 33,6 31,8

* Y inclus charge financière.

3/ Evolution de l’endettement (cash) net

En millions d’euros Endettement net au 31/12/2020 23,8 Free cash-flow négatif 9,4 Hors incidence d’IFRS 16 Acquisition de titres 20,7 Acquisition de STUP Opérations sur actions propres 1,7 Autres éléments 0,6 Dont 0,5 M€ de produits et charges financiers versés Endettement net au 30/06/2021 56,2

4/ Informations sur le capital

Nombre de titres Au 31/12/2020 Au 31/08/2021 Actions ordinaires émises 15 668 216 15 668 216 Actions d’autocontrôle 855 848 883 648 Actions gratuites et de performance en circulation 170 925 221 300 Nombre moyen pondéré d’actions 15 000 142 N/A Nombre moyen pondéré d’actions dilué 15 171 067 N/A

Actionnariat au 31 août 2021

En pourcentage Actions Droits de vote effectifs HDL Development (1) 57,14% 74,84% Public (2) 37,22% 25,16% Autocontrôle 5,64% -

(1) HDL Development est une holding contrôlée à 88,33% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem.

(2) Comprend 0,85% détenus par HDL.

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,5 M€ au S1 2020 et 0,6 M€ au S1 2021).

(2) Sous réserve de l’absence de retraitement au titre de la norme IFRS 5 (voir projets d’évolution du périmètre du Groupe ci-après).

(3) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : 0,4 M€ au S1 2020 et 0,1 M€ au S1 2021, soit un résultat net part du Groupe de 0,1 M€ au S1 2020 et de 11,1 M€ au S1 2021.

(4) Dettes financières moins trésorerie et équivalents de trésorerie, corrigés de la juste valeur des produits dérivés de couverture.

(5) ROPA, tel que déterminé hors incidence de l’application de la norme IFRS16 (soit 16,3 M€ au 1er semestre 2021), augmenté des dotations nettes aux provisions et aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles liés à l’activité.

(6) Flux nets de trésorerie liés à l’activité sous déduction des acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions. Le free cash-flow incluant l’incidence d’IFRS 16 s’élève à (4,3) M€.

(7) Le prix d’acquisition de 99% de la société STUP est de 21,7 M€ (y inclus frais d’acquisition), dont 20,6 M€ décaissés au S1 2021 et 1,1 M€ décaissé en juillet 2021 (comptabilisé en dettes sur acquisitions de titres au 30 juin 2021).

