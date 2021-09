BELIEVE : Résultats du 1er semestre 2021

English French

Premier semestre très dynamique, soutenu par l’attractivité de son modèle et les tendances structurelles favorables de l’industrie de la musique numérique

Croissance du chiffre d’affaires : +39% au T2 et +33% au S1 2021

Révision à la hausse des objectifs 2021 grâce à de solides perspectives de croissance

Paris, le 15 septembre 2021 – Believe (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9), l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, a publié aujourd’hui ses résultats semestriels pour la période close au 30 juin (S1 2021).

Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG, a déclaré : « Believe a connu une forte croissance de son chiffre d’affaires au S1 2021. Alors que nous bénéficions de la croissance structurelle du marché, cette croissance est aussi le reflet de notre attrait inégalé pour une nouvelle génération d’artistes digitaux indépendants à la recherche de solutions de commercialisation et d’un large éventail d’expertises. Tout au long de la période, nous avons continué à investir sur notre plate-forme centrale pour capter plus de croissance et stimuler l’expansion géographique. Comme le souligne la révision à la hausse de nos objectifs 2021, nous sommes sur la bonne voie pour renforcer notre développement et poursuivre notre objectif de croissance rentable tout en réalisant notre mission d’aider à construire un avenir meilleur, plus diversifié, plus respectueux, plus transparent et plus juste pour tous les artistes. »

en millions d’euros S1 2020 S1 2021 Variation Croissance

organique1 Chiffre d’affaires du Groupe 196 260 +33% +30% Solutions Premium 181 243 +34% +30% Solutions Automatisées 15 17 +17% +26% EBITDA ajusté avant plateforme centrale 19 35 +86% En % du chiffre d’affaires 9,5% 13,3% +380 bps Solutions Premium 16 32 +100% Solutions Automatisées 3 3 -2% Plateforme centrale -25 -28 +14% EBITDA ajusté du Groupe -6 7 En % du chiffre d’affaires -2,8% 2,7% +550 points de base Résultat d’exploitation (EBIT) -17 -14 Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation -4 -22 Free cash-flow -20 -35

NB: le Groupe utilise d’autres indicateurs de performance - non définis par les IFRS - décrits à l’annexe 1 (page 4)

Au 1er semestre 2021, Believe a continué à déployer ses solutions technologiques exclusives et de long-terme permettant aux artistes indépendants et aux labels de bénéficier des dernières innovations et d’accélérer leur carrière. Plus récemment, cela s’est traduit par un partenariat innovant avec Spotify sur la plate-forme Discovery Mode, le lancement du programme Signed By pour la plate-forme TuneCore2 (qui constitue le segment Solutions Automatisées dans le reporting financier) et un partenariat avec YouTube pour le lancement de Shorts, nous positionnant comme l’un des partenaires de premier plan du service leader de streaming vidéo notamment au titre de cette fonctionnalité disponible sur téléphone mobile permettant aux artistes d’engager davantage avec leurs communautés. Believe a également continué d’élargir son catalogue au cours de la période, confirmant son attrait inégalé pour une nouvelle génération d’artistes à la recherche de solutions et d’expertise numériques et l’émergence, toujours plus importante, d’artistes et de labels indépendants et locaux.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du S1 2021 a progressé de 33% pour atteindre 260 millions d’euros (contre 196 millions d’euros au S1 2020), reflétant principalement une forte croissance organique (+30%) et un effet périmètre positif (+3%). Dans l’ensemble, le Groupe a bénéficié des tendances structurelles favorables de l’industrie du streaming et de son positionnement sur des marchés en forte croissance, tirant parti de ses investissements accrus dans son activité commerciale et marketing au cours des 24 derniers mois.

Après une solide performance au T1 2021 (+26%), la croissance du chiffre d’affaires s’est accélérée au T2 2021 avec un chiffre d’affaires de 136 millions d’euros, soit une augmentation de 39% par rapport au T2 2020. Cette augmentation reflète une croissance organique de 36% à taux constant et un effet périmètre de 4% lié à l’acquisition du label DMC en Turquie en juillet 2020. L’accélération de la croissance observée au T2 2021 par rapport au T1 2021 (124 millions d’euros, en hausse de 26% par rapport au T1 2020) repose d’une part sur la reprise des activités de vente digitale liées aux services de streaming financés par la publicité qui avaient été particulièrement touchés par la pandémie de Covid-19 en 2020 et d’autre part sur la croissance et la performance du catalogue de Believe.

Chiffre d’affaires par zone géographique : croissance dans toutes les zones géographiques

en millions d’euros S1 2020 S1 2021 Variation Asie-Pacifique / Afrique 33 56 +69 % Reste de l’Europe 52 75 +44 % Amériques 27 37 +37 % France 36 43 +21 % Allemagne 47 48 +1 % Chiffre d’affaires 196 260 +33 %

Le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique et en Afrique a fortement progressé, +69% par rapport à l’année dernière, et a représenté 22% du chiffre d’affaires total. Cette forte augmentation a été tirée par la croissance du marché et le déploiement et le renforcement des Services Premium dans plusieurs pays de la région en 2020 et début 2021.

Le reste de l’Europe (hors France et Allemagne) a enregistré une croissance de 44% de son chiffre d’affaires et a représenté 29% du chiffre d’affaires du Groupe. Le niveau d’activité a été dynamique dans toute la région et particulièrement fort en Russie où le Groupe monte en puissance. Le chiffre d’affaires a également été augmenté par l’intégration du label DMC en Turquie suite à son acquisition en juillet 2020.

La zone Amériques a progressé de 37 % et représenté 14 % du chiffre d’affaires total, reflétant une solide progression de l’activité en Amérique latine.

En France, le chiffre d’affaires a augmenté de 21%, porté par la forte performance des activités de services aux artistes et la poursuite de la croissance des solutions digitales pour les artistes et labels.

En Allemagne, le chiffre d’affaires a été impacté par la réorganisation en cours des activités afin d’optimiser les solutions digitales et de réduire l’exposition aux ventes physiques. La France et l’Allemagne ont représenté respectivement 17% et 18% du chiffre d’affaires total.

Chiffre d’affaires par segment

En termes de segment, le chiffre d’affaires du segment Solutions Premium s’élève à 243 millions d’euros au S1 2021, en hausse organique de 30% par rapport au S1 2020. Solutions Premium a bénéficié de la croissance du marché du streaming et des gains de parts de marché obtenus suite au renforcement des investissements dans l’activité commerciale et marketing depuis 2019. La croissance du marché a été particulièrement forte au T2 grâce à la reprise des activités de vente digitales liées aux services de streaming financés par la publicité.

Le chiffre d’affaires du segment Solutions Automatisées s’est élevé à 17 millions d’euros et a augmenté de 17% au S1 2021 par rapport à l’année dernière, comprenant un impact de change négatif lié au dollar américain, la devise de reporting de TuneCore. La croissance organique est de 26% à taux de change constant. L’augmentation a été tirée par l’augmentation du nombre d’abonnés, l’expansion de TuneCore dans de nouvelles zones géographiques (Brésil, Russie, Afrique et Asie du Sud) et la reprise des dépenses publicitaires des annonceurs, un des facteurs de croissance du pool de revenus de la plate-forme automatisée.

EBITDA ajusté

Grâce à la forte croissance organique, l’EBITDA ajusté avant les coûts de plate-forme centrale a presque doublé3 au S1 2021 pour atteindre 35 millions d’euros (contre 19 millions d’euros au S1 2020). L’augmentation est principalement due à la forte croissance observée dans les Solutions Premium, tandis que les Solutions Automatisées sont restées stables d’une année sur l’autre en raison de la forte augmentation des dépenses en technologie et du développement de nouveaux services directement comptabilisés dans le segment. Dans l’ensemble, la marge d’EBITDA ajusté avant les coûts de la plate-forme centrale s’est élevée à 13%, se redressant fortement par rapport au niveau du S1 2020 (9%) et comblant presque l’écart avec le niveau annuel historique (16% en 2018 et 2019). Le Groupe a maîtrisé ses coûts au cours de la période, mais a continué à investir fortement dans les équipes locales et le marketing dans les deux segments.

L’EBITDA ajusté du Groupe est à nouveau positif sur le semestre atteignant 7 millions d’euros au S1 2021 contre une perte de 6 millions d’euros au S1 2020, malgré une augmentation des investissements dans la plateforme centrale au premier semestre 2021. Cependant, les coûts de la plate-forme centrale ont été inférieurs en % du chiffre d’affaires total à 11% au S1 2021 contre 12% au S1 2020. Believe a maintenu son investissement dans la plate-forme centrale, qui a augmenté principalement en raison des effets d’année pleine après une croissance significative en 2019 et 2020. Par conséquent, la marge d’EBITDA ajusté a atteint 2,7% au S1 2021 contre -2,8% au S1 2020 et 1,7% sur l’ensemble de l’année 2020.

Perte opérationnelle (EBIT)

La perte opérationnelle était de 14 millions d’euros sur le premier semestre. Hors les 5 millions d’euros de frais liés à l’introduction en bourse de juin 2021, le résultat opérationnel s’est amélioré de 8 millions d’euros par rapport à l’année précédente, soit une réduction pratiquement de moitié de la perte par rapport au premier semestre 2020.

Flux de trésorerie disponibles

Le flux de trésorerie disponible est négatif de 35 millions d’euros au S1 2021, reflétant un niveau plus élevé de renouvellements avec des grands labels sur la base de nouveaux contrats à plus long terme et à l’expansion des activités de services et de solutions aux artistes. Cela a entraîné une variation négative du fonds de roulement, entraînant une diminution de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation. Le taux de renouvellement avec de grands labels sur la base de contrats plus longs a été particulièrement élevé au S1 2021 et devrait se stabiliser au S2 2021. Les dépenses d’investissement, principalement constituées de R&D capitalisée, se sont élevés à 13 millions d’euros, légèrement inférieures au niveau de l’année dernière.

Environnement, social et gouvernance

Le Conseil d’administration a également approuvé la stratégie de responsabilité sociale et environnementale qui a été proposée par le comité RSE. Il a également défini des indicateurs quantitatifs et qualitatifs clés qui feront l’objet d’un suivi étroit et feront l’objet d’un reporting annuel. Sur la base d’une analyse des enjeux de Believe, quatre priorités stratégiques ont été identifiées et constituent le fondement des initiatives de responsabilité sociale du Groupe à travers le monde :

Développer d’abord des talents diversifiés sur les marchés locaux

Cultiver les talents pour l’ère numérique

Établir des relations de confiance par le respect, l’équité et la transparence

Donner à notre communauté les moyens d’avoir un impact positif à long terme.

Perspectives et attente de croissance organique en 2021

Sur la base de la croissance enregistrée par Believe au premier semestre et au second trimestre, le Groupe prévoit de dépasser sa prévision de croissance organique annuelle (initialement fixée dans la documentation d’introduction en bourse à c. 20% par rapport à 2020) et anticipe désormais une croissance organique d’au-moins 23% en 2021. La croissance du chiffre d’affaires des deux prochains trimestres devrait croître à un rythme inférieur à celui du deuxième trimestre 2021, qui a bénéficié de la reprise des activités liées au streaming financé par la publicité. Cela a commencé à s’améliorer au T3 2020 et a retrouvé les tendances d’avant pandémie vers la fin de l’année. Par ailleurs, Believe s’attend à une baisse des ventes physiques sur le second semestre 2021. Comme indiqué dans la documentation de l’introduction en bourse, Believe ne s’attend toujours pas à un impact significatif sur le chiffre d’affaires 2021 des opérations de croissance externe potentielles sur lesquelles il travaille.

En raison d’attentes de croissance organique plus élevées, le Groupe anticipe également une marge d’EBITDA ajusté en 2021 légèrement supérieure à celle de 2020 (contre une attente initiale pour 2021 d’être en ligne avec 2020 : 1,7%). Comme Believe continuera d’investir de manière substantielle dans son développement commercial et marketing et sa plate-forme centrale pour soutenir la forte croissance de ses activités, l’expansion de la marge en 2021 par rapport à 2020 devrait rester modérée.

Webcast:

Nous organiserons une webdiffusion https://edge.media-server.com/mmc/p/ynw5jaca et une conférence téléphonique comprenant une séance de questions et réponses en direct à partir de 18 h 30.m CET aujourd’hui. Denis Ladegaillerie, Fondateur et PDG, et Xavier Dumont, COO et CFO du Groupe, présenteront les résultats semestriels et répondront aux questions posées lors de la conférence. Toutes les informations relatives aux résultats semestriels sont disponibles sur la rubrique dédiée aux investisseurs de notre site internet : Believe - Site Investisseurs - Page d'accueil

Détails de la conférence téléphonique :

France, Paris : +33 (0)176700794 - Royaume-Uni, Londres: +44 (0) 2071 928000 -États-Unis, New York: +16315107495

ID de la conférence : 8179503

Prochain événement financier : 3 novembre 2021 : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 - Communiqué de presse après la clôture du marché.

Relations avec les investisseurs

Emilie MEGEL

investors@believe.com

Tél : +33 1 53093391 - Mobile : +33 6 07099860

Relations avec la presse

Brunswick

believe@brunswickgroup.com

Communication Corporate

Agence Proches

equipe.believe@agenceproches.com









1 Croissance organique : croissance du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants. Le changement de périmètre ne concernait que le segment Solutions Premium au S1 2021. La croissance organique à taux courant s’élève à 29%.







2La plateforme TuneCore est un distributeur indépendant de musique numérique et leader du marché dans le segment DIY. TuneCore est entièrement détenu par Believe, et constitue le segment Solutions Automatisées.







3 Les coûts de la plate-forme centrale représentent les coûts qui ne peuvent pas être répartis par division







Pièce jointe