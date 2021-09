Virbac: Résultat opérationnel courant du premier semestre 2021 en très forte croissance qui reflète la bonne tenue du marché et le dynamisme de notre activité

English French





CHIFFRES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN

en millions € 2021 2020 Évolution 2021/2020 Chiffre d’affaires 529,4 478,3 +10,7% Évolution à taux de change constants +14,0% Évolution à taux de change et périmètre constants 1 +21,3% Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions 2 105,3 85,5 +23,2% en % du CA

en % du CA à taux constants 19,9%

19,7% 17,9%



Amortissement des actifs incorporels d’acquisitions 2,2 6,3 Résultat opérationnel courant 103,1 79,1 +30,3% Charges et produits non récurrents 0,0 5,4 Résultat opérationnel 103,1 73,8 +39,8% Résultat net courant 3 74,4 53,6 +38,9% Résultat net consolidé 74,4 49,7 +49,7% Dont résultat net - Part du Groupe 72,7 47,2 Capitaux propres - Part du Groupe 699,7 548,0 +27,7% Endettement net 4 -54,5 348,2 -115,6% Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt 5 123,7 104,2 +18,7%

1 L’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent, et en excluant les seules ventes de Sentinel, produit cédé le 1er Juillet 2020, sur les deux exercices considérés.

2 Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions reflète le résultat courant retraité de l’impact des dotations aux amortissements des actifs incorporels issus des opérations d’acquisitions.

3 Le résultat net courant correspond au résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents (0 €), de l’impôt non courant (0 €).

4 L’endettement net correspond aux passifs financiers courants (75,1 millions €) et non courants (16,2 millions €) ainsi qu'à l'obligation locative liée à l'application d'IFRS 16 (38,5 millions €), minorés de la trésorerie et équivalents de trésorerie (184,3 millions €) tels que publiés dans l’état de la situation financière.

5 Le cash-flow opérationnel correspond au résultat opérationnel (103,1 millions €) retraité des éléments n’ayant pas d’impact en trésorerie et des impacts liés aux cessions. Sont ainsi retraités les amortissements et dépréciations des immobilisations (22,3 millions €), les provisions pour risques et charges (-1,4 million €), les provisions liées aux avantages du personnel (-0,5 million €), les autres charges et produits sans impact trésorerie (0,4 million €), et les impacts des cessions (-0,2 million €).

Les comptes ont été audités par les commissaires aux comptes, et examinés par le conseil d’administration en date du 14 septembre 2021. Le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission. Les comptes et la présentation détaillée des résultats semestriels sont disponibles sur le site corporate.virbac.com.

Grâce à la mobilisation constante des équipes Virbac pour la santé animale et la résilience du secteur, nous observons un chiffre d’affaires au premier semestre de 529,4 millions €, en progression par rapport à 2020 de +17,9% hors Sentinel (+10,7% à périmètre réel). Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de +21,3% hors Sentinel (+14,0% à périmètre réel). Toutes les zones sont en croissance organique à deux chiffres à fin juin, reflet de la dynamique du secteur et d’une très belle exécution de notre plan stratégique. En Europe, le chiffre d’affaires progresse de +18,4% à taux réels (+18,7% à taux constants). En Asie-Pacifique, l’évolution à taux réels est de +23,5% (+26% à taux de change constants). Aux États-Unis, l’activité hors Sentinel au premier semestre progresse de +24,3% (+36,4% à taux de change constants). En Amérique latine hors Chili, l’activité a progressé de +19,8% à taux réels (+31,5% à taux de change constants). Enfin au Chili, l’activité du premier semestre est en retrait de -19,1% à taux réels (-15,1% à taux constants). Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie progresse globalement de +24,4% à taux constants et hors Sentinel (+8,7% à taux constants et périmètre réel, et +5,8% à taux et périmètre réels), essentiellement portée par la remarquable croissance à deux chiffres des gammes de spécialités, antiparasitaires internes, petfood, dermatologie, dentaire et par le rebond de la gamme des vaccins pour chiens et chats par rapport au premier semestre de 2020, qui avait été impacté par nos problèmes de production et de rupture. À noter que les ventes d’Itrafungol et de Clomicalm, produits acquis en mars 2021, ont représenté environ 4 millions € de ventes sur la période de mars à juin. Le segment des animaux de production affiche également une très belle croissance de +17,7% à taux constants (+14,2% à taux de change réels), grâce au secteur des ruminants et à celui des produits porcs-volailles; tandis que le secteur de l’aquaculture est, comme anticipé, en retrait notable en comparaison à la même période de 2020.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’élève à 105,3 millions €, en très forte progression par rapport au premier semestre 2020 (85,5 millions €). Cette amélioration s’explique surtout par la remarquable croissance de notre chiffre d'affaires, portée par des performances très solides dans toutes les zones et une bonne dynamique de marché. Elle est partiellement compensée par un rebond de nos dépenses au niveau commercial et R&D, le premier semestre de l'année 2020 avait été marqué par une forte réduction des dépenses liée à la situation du Covid-19 (retard et décalage de projets R&D, report de séminaires, congrès, événements, arrêt des déplacements dans de nombreux pays, réduction des dépenses marketing, etc…). Á noter également, que ce résultat semestriel bénéficie de la comptabilisation d’éléments exceptionnels à hauteur de 6,6 millions € (4 millions € de compensation au titre de la poursuite des projets de R&D acquis au 1er trimestre 2021 auprès de Elanco, 1 million € de marge additionnelle sur les produits Clomicalm et Itrafungol ayant bénéficié d’un coût des ventes à zéro dans le cadre de l’acquisition, et 1,6 millions € au titre de la reprise d’une provision pour litige, devenue sans objet). L’ensemble de ces éléments représente un impact positif de 1,2 points sur le ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires” de la période.

Le résultat net courant (résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents et de l’impôt non courant) s’établit à 74,4 millions €, en progression de 38,9% par rapport au premier semestre 2020. Cette très forte amélioration de notre résultat net courant s’explique par les raisons données ci-dessus, en particulier la très bonne croissance de notre activité et la bonne maîtrise de nos coûts, et ce malgré le rebond observé au premier semestre 2021. À noter que notre résultat financier correspond à une charge de 1,6 millions €, en forte diminution par rapport au premier semestre 2020 (charge de 8,7 millions €). Ceci s’explique par la baisse du coût de l’endettement net de 3,0 millions € résultant du remboursement de nos financements bancaires, comme suite à la cession de la gamme Sentinel, et par l’amélioration du résultat de change du fait de la relative stabilité du peso chilien face à l'euro et au dollar américain sur le 1er semestre 2021 en comparaison de la même période en 2020.

Le résultat net – Part du Groupe s’établit à 72,7 millions €, soit une très forte hausse par rapport au premier semestre de l’année précédente (47,2 millions €), tiré par l’excellente performance opérationnelle et les éléments partagés plus haut.

Sur le plan financier, notre endettement net s'élève à -54,5 millions € à fin juin 2021, contre -63,4 millions € à fin décembre 2020. Cette relative stabilité de la dette nette sur les six premiers mois de l’année s'explique principalement par la cyclicité de notre modèle de génération de cash; la génération de cash s’effectuant plutôt sur la deuxième partie de l’année. Cette situation a été accentuée sur la période par des dépenses d'investissements plus soutenues, des besoins en fonds de roulement plus élevés au premier semestre 2021 compte tenu de la forte progression de notre chiffres d'affaires, et enfin le versement de dividendes au titre du résultat 2020.

Perspectives

La très bonne tenue du marché de la santé animale et notre performance sur la période écoulée, nous amènent à relever notre perspective annuelle.

Nous anticipons à présent une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 14% et 17% (soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu’un ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» qui devrait se situer autour de 16% à taux de change constants. Pour information, nous estimons que l’impact des produits acquis auprès d’Elanco (Clomicalm et Itrafungol), et auprès d’iVet (petfood US) pourrait représenter environ 1,5 points de croissance du chiffre d’affaires. Par ailleurs, nous anticipons un impact défavorable des changes sur le chiffre d’affaires d’environ 13 millions € lié à la dépréciation des devises. Enfin, notre désendettement devrait se situer autour de 60 millions € à périmètre et taux de change constants.

La crise sanitaire n’a pas eu d’impacts très négatifs sur le secteur de la santé animale, mais comme expliqué dans nos précédentes communications, nous avons mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien afin de prévenir et limiter les impacts potentiels. Par ailleurs, notre présence globale en termes de zones géographiques et d’espèces, notre portefeuille produits très diversifié, nos différents canaux de distribution, la très forte réactivité et capacité d’adaptation de nos équipes, ainsi que la robustesse de notre situation financière constituent des atouts majeurs pour faire face aux conséquences de cette pandémie. Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la situation dans les prochains mois et mobilisés pour y faire face.





