2021-09-15 Communiqué Post CA du 10/09/2021 - Résultats premier semestre 2021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 15 septembre 2021 - 18h00

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021

Bonnes performances du Groupe

En millions d’€ S1 2021* S1 2020 S1 2019 Revenu 41,8 33,0 43,6 Achats & autres charges externes -21,9 -18,4 -21,9 Personnel -15,6 -14,4 -17,2 EBITDA 4,2 1,0 4,1 % Revenu 10,1 % 3,0 % 9,4 % Résultat opérationnel 1,9 -1,5 1,8 Résultat Net Part du Groupe (après impôts) 1,4 -2,1 1,3

* Chiffres non audités

Le Conseil d’Administration de TIVOLY, réuni le 10 septembre 2021 sous la présidence de Jean-François Tivoly, a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2021.

TIVOLY confirme sur le premier semestre 2021, un chiffre d’affaires de 41,8 M€, en progression de +26,16 % à taux de change et périmètre constants. L’activité « Consumer » reste très soutenue, portée par la forte demande et les prises de parts de marchés dans le Bricolage et le Pro, en Europe. Dans l'« Industry » la reprise se fait sentir plus fortement en Amérique du Nord qu’en Europe, où le rebond de l’aéronautique se fait attendre. L’activité médicale bénéficie d’un niveau de commandes très élevé.

Sur ce premier semestre 2021, TIVOLY a maintenu un bon taux de service grâce à la performance de sa supply chain.

Ainsi, l’EBITDA s’inscrit au 30 juin 2021 à 10,1% du revenu. Le Résultat Net consolidé retrouve un niveau supérieur à 2019, et s’élève à 1,4 M€. Ce résultat prend en compte une charge non récurrente de 0,5 M€.

La structure financière du Groupe continue à s’améliorer fortement, avec un endettement net au 30 juin 2021 de 11,7 M€ contre 20,4 M€ au 30 juin 2020, soit une baisse sur douze mois de 8,7 M€. Au 30 juin 2021, les capitaux propres s’élèvent à 32,6 M€, et les disponibilités à 18,5 M€.

Dans un contexte économique mondial tendu et sans véritable visibilité, TIVOLY continue à rester confiant quant à sa capacité à poursuivre sa trajectoire de croissance rentable et durable, en mettant l’accent sur la RSE et l’innovation.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

