GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : 114,2 M€, +73,1 % vs 2020 et +8,9 % vs 2019 - Rebond de l’activité à la réouverture progressive des sites - CA 9 mois en repli de 35,3 % à 161,4 M€ après plus de 6 mois de ferme

French English

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 (mai – juillet) :

114,2 M€, +73,1 % vs 2020 et +8,9 % vs 20191

Rebond de l’activité à la réouverture progressive des sites

CA 9 mois en repli de 35,3 % à 161,4 M€ après plus de 6 mois de fermeture

Paris, le 15 septembre 2021, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 3ème trimestre de l’exercice 2021 (mai - juillet 2021).

Activité du 3ème trimestre de bonne facture

Après l’arrêt de l’essentiel des activités du Groupe sur l’ensemble du premier semestre en raison de la pandémie de Covid 19, celles-ci ont repris progressivement au cours du troisième trimestre :

Pour les casinos français : à compter du 19 mai : seules les machines à sous et les formes électroniques des jeux de tables étaient accessibles. Une jauge égale à 35 % de la capacité ERP (Etablissements Recevant du Public) de chaque établissement devait être respectée. Les casinos ouvraient jusqu’à 21h en application du couvre-feu et la restauration n’était autorisée qu’en terrasse ; à compter du 9 juin : ouverture des jeux de tables. La jauge est montée à 50 % de la capacité ERP, les casinos étaient ouverts jusqu’à 23h et les espaces intérieurs de restauration étaient à nouveau ouverts, dans la limite de six personnes par table. Par ailleurs, le passe sanitaire était exigé dans les établissements dont l’exploitant prévoyait d’accueillir plus de 1 000 personnes ; à compter du 20 juin : la levée générale du couvre-feu avec dix jours d’avance, les autres contraintes étant maintenues ; à compter du 30 juin : avec la levée générale des jauges d’accueil, les clients étaient accueillis dans des conditions habituelles avec respect des gestes barrières (port du masque, distanciation physique, etc…) ; à compter du 21 juillet : le passe sanitaire devient obligatoire dans tous les casinos accueillant plus de 50 personnes, puis même dans ces derniers à compter du 9 août.

En Belgique, le casino a rouvert le 9 juin, tandis que les jeux online et paris sportifs n’ont cessé de fonctionner. A noter que depuis le 29 juillet, Groupe Partouche n’a plus la gestion du casino d’Ostende.

En Suisse, les casinos de Meyrin et de Crans-Montana avaient rouvert dès le 19 avril et les jeux online sont restés en activité.

En Tunisie, le casino a fermé ses portes entre le 9 et le 16 mai, mais a subi les restrictions limitant l’accueil des touristes dans le pays.





En conséquence, au 3ème trimestre 2021, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 151,5 M€ contre 109,1 M€ (+38,8 %) un an plus tôt, et 164,6 M€ en 2019 (-8,0%) qui bénéficiait d’une exploitation normale.

En France, le PBJ s’établit à 112,3 M€, en hausse de +27,8 %, les machines à sous et les jeux traditionnels progressant respectivement de +28,4 % et +24,9 %. Le PBJ des formes électroniques de jeux suit la même tendance à +23,4 %.

La dynamique de croissance du PBJ a cependant été pénalisée, malgré un nombre de jours d’exploitation supérieur (74 jours au 3ème trimestre 2021 contre 60 jours en 2020) par les couvre-feux puis par l’instauration du passe sanitaire à partir du 21 juillet.

Ainsi en juillet, seul mois d’exploitation de l’ensemble des jeux, la fréquentation, qui progressait de +9,8 % depuis le 1er juillet, a reculé de -27,4 % sur les 11 derniers jours du mois. Cet effet a cependant été compensé par la hausse du panier moyen (+21,6 % à partir du 21 juillet contre +5,5 % depuis le 1er juillet).

La même tendance s’est poursuivie sur le mois d’août, avec cependant moins d’impact au niveau de la fréquentation à mesure que le passe sanitaire se généralisait pour d’autres activités et que la vaccination progressait.

À l’étranger, le PBJ augmente de +84,2 % à 39,2 M€, porté par la très forte progression du PBJ des jeux online et des paris sportifs en Belgique et des jeux online en Suisse (+101,2 %).

Après prélèvements, stables à +0,3 % en raison du barème progressif en France et du faible taux de prélèvement s’appliquant aux jeux online et paris sportifs en Belgique, le Produit Net des Jeux (PNJ) ressort à 98,5 M€ (+74,9 %).

Au global, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre rebondit à 114,2 M€, en hausse +73,1 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et +8,9 % par rapport à 2019.

Malgré cette performance très satisfaisante, compte tenu des 6 mois de fermeture sur la période novembre - juillet 2021, le chiffre d’affaires cumulé 9 mois, à 161,4 M€, recule de -35,3 %, avec une baisse de -30,7 % du PNJ à 142,8 M€.

Prochains rendez-vous :

Chiffres d’affaires du 4ème trimestre 2021 : mercredi 15 décembre 2021, après la clôture de la Bourse

Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2021 : mercredi 26 janvier 2022, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie près de 4 100 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2021 2020 2019 Variation 21/20 Premier trimestre 23,5 126,7 116,6 -81,4% Deuxième trimestre 23,6 56,9 105,3 -58,4% Troisième trimestre 114,2 66,0 104,9 73,1% Chiffre d'affaires total consolidé 161,4 249,6 326,8 -35,3%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Troisième trimestre

En M€ 2021 2020 2019 Variation 21/20 Produit Brut des Jeux (PBJ) 151,5 109,1 164,6 38,8% Prélèvements -53,0 -52,8 -87,1 0,3% Produit Net des Jeux (PNJ) 98,5 56,3 77,5 74,9% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 16,3 10,0 28,3 63,0% Programme de fidélisation -0,6 -0,4 -0,8 71,3% Chiffre d'affaires total consolidé 114,2 66,0 104,9 73,1%

2.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2021 2020 2019 Variation 21/20 Produit Brut des Jeux (PBJ) 201,5 370,8 494,0 -45,7% Prélèvements -58,7 -164,8 -237,2 -64,4% Produit Net des Jeux (PNJ) 142,8 206,0 256,8 -30,7% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 19,2 45,2 72,5 -57,5% Programme de fidélisation -0,6 -1,6 -2,5 -61,6% Chiffre d'affaires total consolidé 161,4 249,6 326,8 -35,3%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Troisième trimestre

En M€ 2021 2020 2019 Variation 21/20 Casinos 96,5 58,3 93,0 65,6% Hôtels 2,6 0,7 3,0 245,8% Autres 15,2 7,0 8,9 117,2% Chiffre d'affaires total consolidé 114,2 66,0 104,9 73,1%

3.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2021 2020 2019 Variation 21/20 Casinos 120,9 226,9 298,5 -46,7% Hôtels 3,1 2,7 5,8 15,5% Autres 37,3 20,0 22,5 86,5% Chiffre d'affaires total consolidé 161,4 249,6 326,8 -35,3%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

1 Nota : les variations sont calculées par rapport à la même période de référence de l’exercice précédent, sauf mention contraire.

Pièce jointe