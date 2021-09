Nikkiso Cosmodyne commande son usine TGNO-1000 développée pour les applications de verre flotté

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Californie, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (le Groupe), une filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d'annoncer que Nikkiso Cosmodyne a récemment commandé son usine d'oxygène et d'azote gazeux TGNO-1000. La nouvelle usine cible la fabrication de verre flotté et a été vendue à une société de gaz industriels.

Le TGNO Nikkiso Cosmodyne est un générateur d'oxygène et d'azote cryogénique conçu pour produire trois flux de produits gazeux : le gaz d'azote à moyenne pression, à haute pression et le gaz d'oxygène. L'azote à haute pression sort directement de la colonne d'azote à environ 8,5 bar(g). Le flux d'azote à pression moyenne provient des charges de la colonne haute d'oxygène et est stimulé par un extenseur de flux de déchets à environ 2,3 bars(g). L'oxygène gazeux sort directement de la colonne d'oxygène qui fonctionne à une pression élevée de 2,3 bars(g). Tout cela est réalisé avec une puissance spécifique faible de 0,27 KW/Nm3

La TGNO-1000 a été configurée avec des composants préexistants en majorité pour répondre aux besoins de développement de cette usine multi-produits. Cela leur a permis d'atteindre les objectifs stricts de leur client de gaz industriel, qui vend les molécules au client de verre flotté. L'usine fonctionne également sans agent, et peut donc gérer les fluctuations de la demande de produits sans intervention humaine.

Le TGNO préfabriqué est livré en sections modulaires pré-tubées, pré-câblées et faciles à installer. Le refroidisseur, les lits d'étenderie, les vannes de commutation et le turboexpanseur sont montés sur un seul patin, minimisant ainsi le travail sur le terrain. Le module de la salle de contrôle abrite le centre de commande du moteur et les analyseurs requis.

« Il s'agit de l'effort le plus récent de Cosmodyne pour fournir des installations et des systèmes cryogéniques qui permettent à nos clients de gaz industriel de développer leur marché et de rivaliser efficacement », selon George Pappagelis, président de Cosmodyne Process systems. « La TGNO-1000 a été un effort collaboratif entre nos opérations aux États-Unis (Escondido, Seal Beach et Temecula) et en Inde. »

Nikkiso Cosmodyne possède une vaste expérience des usines commerciales de liquides ainsi que des installations de gaz sur site telles que la TGNO-1000.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et de petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d'entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS :