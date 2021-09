Nikkiso Cosmodyne Lakukan Komisioning terhadap TGNO-1000 yang Dikembangkan untuk Penerapan Kaca Apung

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, Sept. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Grup) dari Nikkiso Cryogenic Industries, anak perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan bahwa Nikkiso Cosmodyne baru-baru ini telah melakukan komisioning terhadap pabrik gas oksigen dan nitrogen TGNO-1000 miliknya. Pabrik baru ini menargetkan pembuatan kaca apung dan telah dijual ke perusahaan gas industri.



TGNO Nikkiso Cosmodyne adalah generator nitrogen dan oksigen kriogenik yang dirancang untuk menghasilkan tiga aliran produk gas: Gas nitrogen bertekanan sedang dan tinggi, serta gas oksigen. Nitrogen bertekanan tinggi dihasilkan langsung dari kolom nitrogen pada tekanan sekitar 8,5 bar(g). Aliran nitrogen bertekanan sedang berasal dari kolom oksigen di atas dan ditingkatkan oleh ekspander aliran limbah menjadi sekitar 2,3 bar(g). Gas oksigen dihasilkan langsung dari kolom oksigen yang berjalan pada tekanan tinggi sebesar 2,3 bar(g). Semua ini dilakukan pada daya spesifik yang rendah sebesar 0,27 KW/Nm3

TGNO-1000 dikonfigurasi dengan sebagian besar komponen yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pabrik multi-produk ini. Hal ini memungkinkan pabrik ini untuk memenuhi target ketat dari pelanggan gas industri, yang menjual molekul kepada pelanggan kaca apung. Pabrik ini juga beroperasi tanpa pengawas, sehingga dapat menangani fluktuasi dalam permintaan produk tanpa campur tangan manusia.

TGNO yang sudah diproduksi sebelumnya dihantarkan dalam bagian-bagian modular yang mudah dipasang serta telah dipipakan dan sudah disambungkan sebelumnya. Pendingin, bantalan penyerap, katup pengalih, dan turboexpander dipasang dalam satu skid, sehingga meminimalkan pekerjaan lapangan. Modul ruang kontrol berisi pusat kontrol motor dan penganalisis yang diperlukan.

“Ini adalah upaya terbaru Cosmodyne untuk memasok sistem kriogenik dan pabrik yang memungkinkan pelanggan gas industri kami untuk mengembangkan pasar mereka dan bersaing secara efektif,” ujar George Pappagelis, Presiden Cosmodyne Process Systems. “TGNO-1000 adalah salah satu upaya kolaboratif di antara berbagai operasi kami di AS (Escondido, Seal Beach, dan Temecula) dan India.”

Nikkiso Cosmodyne mempunyai pengalaman yang luas dengan pabrik penjual cairan dan pabrik gas di lokasi seperti TGNO-1000.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), industri layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .

KONTAK MEDIA: