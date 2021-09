Nikkiso Cosmodyne Menugaskan TGNO-1000 yang Dibangunkan untuk Penggunaan Kaca Apung

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Sept. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (Kumpulan), subsidiari Nikkiso Co., Ltd (Japan), berasa sukacita untuk mengumumkan bahawa baru-baru ini Nikkiso Cosmodyne telah menugaskan loji gas oksigen dan nitrogen TGNO-1000 miliknya. Loji baharu ini menyasarkan pengeluaran kaca apung dan dijual kepada sebuah syarikat gas industri.



TGNO Nikkiso Cosmodyne ialah penjana oksigen dan nitrogen kriogenik yang direka bentuk untuk menghasilkan aliran produk tiga gas: gas nitrogen bertekanan sederhana dan tinggi dan gas oksigen. Nitrogen bertekanan tinggi akan keluar terus dari tiang nitrogen pada kira-kira 8.5 bar(g). Aliran nitrogen bertekanan sederhana datang daripada overhed tiang oksigen dan digalakkan oleh pengembang aliran sisa kepada kira-kira 2.3 bar(g). Gas oksigen datang terus dari tiang oksigen yang beroperasi pada tekanan ditingkatkan sebanyak 2.3 bar(g). Semua ini dicapai pada kuasa khusus yang rendah 0.27 KW/Nm3

TGNO-1000 telah dikonfigurasi dengan kebanyakan komponen yang sedia ada untuk memenuhi keperluan pembangunan loji berbilang produk ini. Hal ini membolehkan loji ini memenuhi matlamat ketat pelanggan gas perindustrian mereka, yang menjual molekul kepada pelanggan kaca apung. Loji juga beroperasi tanpa atendan, jadi loji ini boleh mengendalikan turun naik permintaan produk tanpa campur tangan manusia.

TGNO pasang siap dihantar dalam bahagian modular prapaip, prawayar dan mudah dipasang. Penyejuk, penjerap lapisan, injap pertukaran dan pengembang turbo dilekapkan dalam skid tunggal, meminimumkan kerja lapangan. Modul bilik kawalan ini menempatkan pusat kawalan motor dan alat analisis yang diperlukan.

“Ini merupakan usaha terkini Cosmodyne untuk membekalkan sistem dan loji kriogenik yang membolehkan pelanggan gas industri kami membangunkan pasaran mereka dan bersaing secara berkesan, mengikut George Pappagelis, Presiden Cosmodyne Process Systems. “TGNO-1000 merupakan usaha bersama antara operasi kita di AS (Escondido, Seal Beach dan Temecula) dengan India.”

Nikkiso Cosmodyne mempunyai pengalaman yang meluas dengan loji pedagang cecair dan loji gas di tapak seperti TGNO-1000.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries, Inc. (kini sebahagian daripada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik dijuruterakan dan loji proses berskala kecil untuk gas semula jadi cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip, dan kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .

ORANG HUBUNGAN MEDIA: