Nikkiso Cosmodyne Commissions TGNO-1000 นั้นถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานกระจกโฟลต

เทเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, Sept. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (Group) บริษัทในเครือ Nikkiso Co., Ltd (Japan) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Nikkiso Cosmodyne ได้เริ่มต้นใช้งานโรงงานก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจน TGNO-1000 เมื่อไม่นานมานี้ โรงงานใหม่แห่งนี้ตั้งเป้าไปที่การผลิตกระจกโฟลตและถูกขายให้กับบริษัทก๊าซอุตสาหกรรม



Nikkiso Cosmodyne TGNO เป็นโรงงานสร้างออกซิเจนและไนโตรเจนเหลวที่ออกแบบมาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นก๊าซสามประเภท ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนความดันปานกลางและความดันสูง และก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจนแรงดันสูงจะออกมาจากหัวกลั่นไนโตรเจนโดยตรงที่แรงดันประมาณ 8.5 บาร์(g) กระแสไนโตรเจนแรงดันปานกลางนั้นมาจากยอดหัวกลั่นออกซิเจน และถูกเพิ่มโดยตัวขยายธารของเสียให้อยู่ที่ความดันประมาณ 2.3 บาร์(g) ออกซิเจนที่เป็นก๊าซจะออกจากหัวกลั่นออกซิเจนโดยตรงซึ่งทำงานที่ความดันสูงที่ 2.3 บาร์(g) ทั้งหมดนี้ทำได้โดยใช้พลังงานจำเพาะต่ำเพียง 0.27 KW/Nm3

TGNO-1000 ถูกกำหนดค่าด้วยส่วนประกอบที่มีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่เข้มงวดของลูกค้าก๊าซอุตสาหกรรม ซึ่งขายโมเลกุลให้กับลูกค้ากระจกโฟลต นอกจากนี้โรงงานยังทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนดูแล จึงสามารถรับมือกับความผันผวนในความต้องการผลิตภัณฑ์ได้โดยที่คนไม่ต้องแทรกแซง

TGNO สำเร็จรูปจะถูกจัดส่งในส่วนโมดูลาร์แบบต่อท่อ แบบมีสาย และติดตั้งง่าย เครื่องทำความเย็น ตัวดูดซับ สวิตชิ่งวาล์ว และเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์จะถูกติดตั้งใน Skid เดียว ซึ่งช่วยลดงานภาคสนาม โมดูลห้องควบคุมนั้นประกอบด้วยศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และเครื่องวิเคราะห์ที่จำเป็น

“นี่เป็นความพยายามครั้งล่าสุดของ Cosmodyne ในการจัดหาระบบและโรงงานไครโอเจน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าก๊าซอุตสาหกรรมของเราสามารถพัฒนาตลาดและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” George Pappagelis ประธานของ Cosmodyne Process Systems กล่าว “TGNO-1000 นั้นเป็นความร่วมมือระหว่างการดำเนินงานของเราในสหรัฐอเมริกา (เอสคอนดิโด ซีลบีช และเทเมคูลา) และอินเดีย”

Nikkiso Cosmodyne มีประสบการณ์อันยาวนานเกี่ยวกับโรงงานผู้ค้าของเหลว รวมถึงโรงงานก๊าซในไซต์งาน เช่น TGNO-1000

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) บริษัทสมาชิกผลิตอุปกรณ์แปรรูปก๊าซไครโอเจนทางวิศวกรรมและโรงงานที่มีกระบวนการขนาดเล็กสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), บริการที่ดีและอุตสาหกรรมก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติการประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

