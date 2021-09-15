Nikkiso Cosmodyne试运行为浮法玻璃应用开发的TGNO-1000

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加利福尼亚特曼库拉, Sept. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）子公司Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布Nikkiso Cosmodyne最近试运行了其TGNO-1000气态氧气和氮气工厂。新工厂的目标是制造浮法玻璃并出售给一家工业气体公司。



Nikkiso Cosmodyne TGNO是一款低温氧气和氮气发生器，设计用于生产三种气态产品：中压氮气、高压氮气和氧气。高压氮气直接从氮气塔中分离出来，约为8.5bar（g）。中压氮气流来自氧气塔顶，由废气流膨胀机增压至大约2.3bar（g）。气态氧直接从在2.3bar（g）的高压下运行的氧气塔中分离出来。所有这些都是在0.27KW/Nm3的较低比功率下实现

TGNO-1000配置了大部分现有组件，以满足这套多产品装置的发展需求。这让他们能够满足工业气体客户的严格目标，出售分子产品给浮法玻璃客户。装置也无需人工参与，因此可以在无需人工干预的情况下应对产品需求的波动。

预制TGNO可提供预管道、预接线、易于安装的模块化模件。冷却器、吸附床、开关阀和透平膨胀机安装在滑橇上，减少了现场工作。控制室模块装有电机控制中心和所需的分析仪。

“这是Cosmodyne最近在供应低温系统和成套装置方面所做的努力，使我们的工业气体客户能够开发他们的市场并有效地竞争，”Cosmodyne Process Systems总裁George Pappagelis表示。“TGNO-1000是我们在美国（埃斯孔迪多、海豹滩和特曼库拉）和印度运营点合作的项目。”

Nikkiso Cosmodyne在液体商业成套装置以及TGNO-1000等现场气体设施方面拥有丰富的经验。

关于CRYOSEUM INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。

媒体联系人：