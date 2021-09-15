Nikkiso Cosmodyne 委託專為浮化玻璃應用而開發 TGNO-1000

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加州特曼庫拉, Sept. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的 Clean Energy & Industrial Gases Group（集團）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，很高興宣佈 Nikkiso Cosmodyne 最近委託了其 TGNO-1000 氣態氧和氮工廠。新的工廠目標是浮化玻璃製造，並出售給一家工業氣體公司。



Nikkiso Cosmodyne TGNO 是一種低溫氧和氮生產器，設計用於產生三種氣體產品流：中壓和高壓氮氣和氧氣。高壓氮氣以大約 8.5 bar(g) 的壓力直接從氮氣塔中流出。中壓氮氣流來自氧氣塔頂部，並透過廢氣流膨脹機增壓至約 2.3 bar(g)。氣態氧直接從在 2.3 bar(g) 高壓下運作的氧氣塔排出。這些全都是以 0.27 KW/Nm 3 的低特定功率完成

TGNO-1000 配置了大部分預先存在的組件，以滿足多種產品工廠的開發需求。這使其能夠實現工業天然氣客戶的嚴格目標，並正將分子出售給浮化玻璃客戶。該工廠也可以在無人值班的情況下運作，因此可以在無人干預的情況下處理產品需求的波動。

預製 TGNO 以預製管道、預接線纜、易於安裝的模組部分提供。冷卻器、吸附床、切換閥和渦輪膨脹機安裝在單一滑撬中，以盡量減少實地工作。控制室模組包含電機控制中心，且需要分析儀。

Cosmodyne Process Systems 總裁 George Pappagelis 表示：「這是 Cosmodyne 為供應低溫系統和設備所作的最新努力，讓工業氣體客戶能夠開發其市場且有效競爭， TGNO-1000 是我們在美國（Escondido、Seal Beach 和 Temecula）和印度的業務之間的合作成果。」

Nikkiso Cosmodyne 在液體商業工廠以及 TGNO-1000 等實地天然氣工廠方面擁有豐富的經驗。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。

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