Zoom Lança Programa de Revendedores Parceiros para Zoom Phone BYOC

SAN JOSE, Calif., Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) anunciou hoje que seus parceiros revendedores terão a oportunidade de vender licenças do Zoom Phone Bring Your Own Carrier (BYOC). Zoomtopia Partner Connect Eles também poderão conectar clientes que usam o peering aprimorado na nuvem para acessar a PSTN ao Zoom Phone Provider Exchange, uma nova maneira de descobrir fornecedores e seguir uma jornada de autoatendimento para provisionar números de telefone de forma segura. A Zoom está executando um programa-piloto para revendedores selecionados que atendem aos requisitos para vender o Zoom Phone BYOC e espera conquistar um conjunto mais amplo de revendedores até o final do ano.

Com base na plataforma intuitiva da Zoom, o Zoom Phone é um sistema completo de telefonia na nuvem para empresas de todos os tamanhos. O Zoom Phone BYOC oferece aos clientes corporativos a flexibilidade de manter seus provedores de serviços PSTN atuais redirecionando os circuitos de voz existentes para a nuvem do Zoom Phone ou implementando uma solução híbrida com os Zoom Calling Plans. Esse recurso de alto valor permite que os clientes se beneficiem do Zoom Phone, mantendo seus contratos de provedor de serviços, números de telefone e tarifas de chamadas existentes com sua operadora de registro preferida.

Antes disso, apenas os Zoom Master Agents tiveram a oportunidade de indicar ofertas para Zoom Phone e Zoom Phone BYOC. A partir de agora, os parceiros revendedores da Zoom de todo o mundo que atendem aos requisitos e se qualificam serão autorizados a revender o Zoom Phone BYOC.

Os clientes do Zoom Phone BYOC que usam o peering aprimorado na nuvem para se conectar à PSTN também poderão acessar o Zoom Phone Provider Exchange em breve. O novo Zoom Phone Provider Exchange oferece uma experiência simplificada para que os clientes do Zoom Phone BYOC selecionem o provedor preferido e forneçam números de telefone diretamente no portal Zoom. Como resultado, os clientes do Zoom Phone BYOC terão mais opções e flexibilidade em termos de provedores e alcance geográfico.

“Estou muito contente com o lançamento do Programa de Revendedores para o Zoom Phone BYOC como parte da evolução do nosso programa de canal, pois ele oferece uma nova oportunidade para nossos parceiros revendedores”, disse Laura Padilla, Diretora de BD e Canal Globais. “O Zoom Phone tem tido um grande sucesso de vendas, chegando a atingir dois milhões de assentos em apenas 10 trimestres, e podemos ver muitas oportunidades para nossos revendedores com o nosso programa BYOC do Zoom Phone. O Zoom Phone BYOC oferece aos clientes a flexibilidade de permanecer na sua operadora atual ou de facilmente usar uma combinação para melhor atender às suas necessidades geográficas de alcance e serviço.”

Para mais informações sobre como se tornar um Zoom Partner, visite https://partner.zoom.us ou contate-nos em partner-success@zoom.us .

Sobre o Zoom

