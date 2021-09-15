Zoom针对Zoom Phone BYOC推出经销商合作伙伴计划

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Zoom Phone Bring Your Own Carrier（BYOC）为经销商提供了新的收入机会，并为客户提供了最大的灵活性

Zoom Phone Provider Exchange直接将客户与提供商联系起来

Zoom Phone到达新的里程碑，售出200万个席位

加利福尼亚州圣何塞, Sept. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. （纳斯达克代码：ZM）今天在 Zoomtopia Partner Connect 上宣布，其经销商合作伙伴将有机会出售Zoom Phone Bring Your Own Carrier（BYOC）许可证。他们还能够将使用增强云对等来访问PSTN的客户连接到Zoom Phone Provider Exchange，这是一种发现提供商并遵循自助旅程以安全地提供电话号码的新方法。Zoom目前正在为符合销售Zoom Phone BYOC要求的部分经销商开展试点项目，预计到今年年底将迎来更广泛的经销商群体。

Zoom Phone基于Zoom的直观平台，是一款功能齐全的云电话系统，适用于各种规模的企业。Zoom Phone BYOC通过将现有的语音电路重新定向到Zoom Phone云，为企业客户提供保持其当前PSTN服务提供商的灵活性，或实施具有Zoom Calling Plan的混合解决方案。这种高价值功能使客户能够享受Zoom Phone的所有优势，同时通过他们首选记录运营商保持他们现有的服务提供商合同、电话号码和通话费率。

在此之前，只有Zoom Master Agent才有机会推介Zoom Phone和Zoom Phone BYOC交易。现在，符合要求和资格的Zoom全球经销商合作伙伴将获得授权转售Zoom Phone BYOC。

使用增强型云对等连接PSTN的Zoom Phone BYOC客户也将很快能够访问到Zoom Phone Provider Exchange。全新Zoom Phone Provider Exchange为Zoom Phone BYOC客户提供了简化的体验，可选择他们选择的提供商，并可直接在Zoom门户网站提供电话号码。因此，Zoom Phone BYOC客户在提供商及其地理覆盖方面将有更多的选择和灵活性。

“随着渠道计划的不断发展，我很高兴能引入Zoom Phone BYOC的经销商计划，作为我们经销商合作伙伴的新机会，”全球BD和渠道主管Laura Padilla表示。“我们在销售Zoom Phone方面取得了很大成功，仅10个季度就达到200万个席位，我看到通过Zoom Phone BYOC计划可以为我们的经销商提供许多机会。Zoom Phone BYOC为客户提供了保持现有运营商的灵活性或轻松使用组合，以最好地满足其地理覆盖和服务需求。”

如需了解更多有关成为Zoom合作伙伴的信息，请访问 https://partner.zoom.us 或联系 partner-success@zoom.us 。

关于Zoom

Zoom以您为本。我们帮助您表达想法，建立沟通，在您能想象到的最大范围内打造未来。我们的无延迟通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台，而且自创立以来我们已经为创新设定了标准。正是因为这个原因，我们才能够成为个人用户、小型公司和大型企业的直观、可扩展和安全的选择。Zoom成立于2011年，是一家上市公司（纳斯达克代码：ZM），总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问 zoom.com 并关注 @zoom 。