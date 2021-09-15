Zoom 推出 Zoom Phone BYOC 經銷商合作夥伴計劃

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Zoom Phone 自攜營運商 (BYOC) 為經銷商提供新的收入機會並為客戶提供最大的靈活性

Zoom Phone Provider Exchange 將客戶與供應商直接聯繫一起

Zoom Phone 達到新的里程碑，售出 200 萬個座位

加州聖荷西, Sept. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 令天於 Zoomtopia Partner Connect 宣佈其經銷商合作夥伴將有機會銷售 Zoom Phone 自攜營運商 (BYOC) 許可證。他們還可以將使用增強型雲端對等存取 PSTN 的客戶連接至 Zoom Phone Provider Exchange，這種新方法可發現供應商及遵守自助服務旅程來以安全的方式提供電話號碼。Zoom 目前正在為符合銷售 Zoom Phone BYOC 要求的精選經銷商進行試點計劃，並預計到今年年底將迎來更多經銷商。

Zoom Phone 建立在 Zoom 直觀平台上，是一款功能齊全的雲端電話系統，適用於各種規模的企業。Zoom Phone BYOC 透過將現有語音電路重新定向至 Zoom Phone 雲端，或使用 Zoom Calling Plans 實施混合解決方案，為企業客戶提供靈活性，以保留其目前的 PSTN 服務供應商。這種高價值的功能使客戶能夠享受 Zoom Phone 的所有好處，同時保留他們現有的服務供應商合約、電話號碼和他們首選的記錄營運商通話收費。

以前，只有 Zoom 主代理有機會推薦 Zoom Phone 和 Zoom Phone BYOC 的交易。現在，Zoom 在全球符合要求及資格的經銷商合作夥伴將獲授權轉售 Zoom Phone BYOC。

使用增強的雲端對等連接至 PSTN 的 Zoom Phone BYOC 客戶也將很快能夠存取 Zoom Phone Provider Exchange。新的 Zoom Phone Provider Exchange 為 Zoom Phone BYOC 客戶提供一種簡化的體驗，可以選擇他們所選的供應商，並直接在 Zoom 入門網站中提供電話號碼。因此，Zoom Phone BYOC 客戶在供應商及其地理覆蓋範圍方面將擁有更多選擇和靈活性。

全球業務發展及渠道負責人 Laura Padilla 表示：「隨著我們的渠道計劃不斷發展，我很高興向經銷商合作夥伴介紹 Zoom Phone BYOC 經銷商計劃。我們在銷售 Zoom Phone 方面取得成功，僅在 10 個季度內就達到 200 萬個座位，我看到經銷商透過 Zoom Phone BYOC 計劃獲得許多商機。Zoom Phone BYOC 為客戶提供留在目前營運商或輕鬆使用組合的靈活性，以最好的方式滿足他們的地理覆蓋範圍和服務需求。」

如欲了解更多關於成為 Zoom 合作夥伴的資訊，請瀏覽 https://partner.zoom.us 或聯絡 partner-success@zoom.us 。

關於 Zoom

專為您服務的 Zoom。我們可助您表達想法、與他人建立聯繫，並助您實現未來，只要您想像得到，就不受任何限制。我們的無障礙通訊平台是唯一以影片作為基礎的平台，自此之後，我們成功為創新樹立標準。正因如此，我們成為個人、小型企業和大型企業的直接、可擴展和安全的選擇。Zoom 成立於 2011 年，可公開交易 (NASDAQ:ZM)，總部設於美國加州聖荷西。請瀏覽 zoom.com 並關注 @zoom 。