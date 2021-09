DIOS va forer une cible importante vers l’est du projet K2 associée aux anomalies d’or-cuivre dans les sols

MONTRÉAL, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. a le plaisir d’annoncer le forage prochain d’une cible prioritaire près d’essaims d’anomalies d’or, cuivre et arsenic dans l’horizon-B au sud-est de K2.

Les travaux de recherche de Dios et d’exploration sur le terrain ont cibléun secteur au sud de la faille Opinaca près de structures transversales, telle l’extension de la faille Kali vers le sud-est. La forte cible A48 d’ordre kilométrique est composée de formation de fer avec chert, pyrite et graphite dans des tufs et coulées de volcanites. (comm. du 11 mai)

Elle coïncide à un conducteur EM au sol de très basse fréquence (VLF) de 3.5 km associé à un bon linéament magnétique .

Un levé de sols (horizon-B) sur cet horizon a produit des grappes d’anomalies en or (6, 12, 18, 120, 240 ppb Au et 30, 54 ppb Au 200 m à l’ouest) de même qu’en cuivre 400 m plus à l’ouest (140, 150, 150 & 450 ppm Cu), près de contacts géologiques stratégiques .

Windfall Geotek (TSX-V:WIN, OTC: WINKF), chef de file de l'application de l'Intelligence Artificielle (« IA ») et des techniques avancées d'extraction depuis 2005 dans le secteur minier, a fourni une cible d’intelligence artificielle pour l’or à Dios dans ce secteur. (comm. du 23 juin)

M.J. Girard, présidente de Dios, déclare: "Nous sommes très excités par cette cible or-cuivre plurikilométrique définie par plusieurs méthodes combinées, avec les travaux de recherche de Dios et d’exploration sur le terrain et le ciblage du secteur en intelligence artificielle par Windfall Geotek."

La vaste propriété K2 de Dios, sans redevances, couvre 83.5 km carrés, au SO de la propriété de la découverte aurifère Elmer d’Azimut, à la Baie James-Eeyou Istchee, au Québec. Le contenu technique de ce communiqué fut préparé par M.J. Girard Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101).

Contactez : Marie-José Girard, Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101)

Présidente mjgirard@diosexplo.com Tel. (514) 923-9123 Website: www.diosexplo.com

