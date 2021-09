Association canadienne du vapotage : Le vapotage est 95 % moins nocif que le tabagisme, mais qu'est-ce que cela signifie ?

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne du vapotage et de nombreuses organisations de santé dans le monde ont répété sans relâche la conclusion du Collège royal des médecins selon laquelle le vapotage est 95 % moins nocif que le tabagisme. Cette conclusion a été tirée il y a plus de 6 ans et, grâce à des examens annuels indépendants, aujourd'hui, Public Health England maintient que le vapotage ne dépasse pas 5% des dommages causés par le tabagisme. 95 % moins nocif est une expression en pourcentage de la toxicité comparative du vapotage par rapport au tabac combustible, basée sur un examen complet d'un large éventail de recherches et d'études. Il s'agit d'un résultat significatif et audacieux qui pourrait jouer un rôle important dans l'élaboration des déclarations nationales sur le risque relatif. Si la toxicité est réduite de 95 %, il est logique que la nocivité relative soit réduite dans les mêmes proportions.



Les différences considérables entre le vapotage et le tabagisme commencent par l'absence des produits chimiques toxiques que l'on trouve dans les cigarettes. C'est le goudron, et non la nicotine, qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer et de maladies pulmonaires chez le fumeur. La nicotine elle-même ne provoque pas de cancer et il y a peu de preuves que la nicotine provoque l'un de ces autres effets nocifs lorsqu'elle est isolée. Lorsqu'un adulte utilise un dispositif de vapotage, les éléments excessivement toxiques du tabagisme sont inexistants, ce qui donne un produit moins nocif qui peut être utilisé comme alternative au tabagisme.

Les fumeurs qui utilisent des produits de vapotage constateront plusieurs améliorations physiques. L'odeur stagnante de la cigarette ne persiste plus sur leurs vêtements ou dans leurs cheveux. Le jaunissement des doigts et des dents s'atténue, ce qui peut accroître le sentiment de bien-être et la confiance en soi d'une personne. Des études ont également montré que les fumeurs qui sont passés au vapotage bénéficient d'une meilleure fonction pulmonaire, d'épisodes d'asthme moins fréquents et de diverses autres améliorations physiologiques.

Cette déclaration de risque relatif ne signifie pas que le risque de maladie liée au tabac ou de décès prématuré d'un ancien fumeur est éliminé. Il est important de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durée pendant laquelle une personne a fumé et la quantité de cigarettes qu'elle a consommée pendant cette période. Le tabagisme antérieur continuera à jouer un rôle dans les résultats de santé individuels, du moins à court terme, mais le vapotage réduit l'exposition supplémentaire à de nombreux produits chimiques toxiques et au goudron présents dans les cigarettes.

Les non-fumeurs ne devraient pas pratiquer le vapotage, mais pour les fumeurs, les risques sont considérablement réduits par le vapotage au lieu du tabagisme et peuvent conduire à une meilleure qualité de vie que celle d'un fumeur. Pris ensemble, ces faits montrent pourquoi il est si important de bien comprendre la statistique des 95 % moins nocifs. La recherche a prouvé que la nicotine elle-même est relativement sûre lorsqu'elle est isolée dans le but d'arrêter de fumer.

Au mépris total de la science, le Canada a proposé des restrictions sur les produits de vapotage aromatisés. Le Canada compte encore près de 5 millions de fumeurs, dont la plupart indiquent qu'ils aimeraient arrêter. En moyenne, les fumeurs tentent d'arrêter 11 fois. Le vapotage est le plus souvent utilisé par les fumeurs après l'échec de tous les autres moyens de sevrage. Réduire l'attrait des produits de vapotage limitera leur adoption par les fumeurs et aura un impact considérable sur l'efficacité du vapotage en tant qu'outil de réduction des méfaits.

Contact Info:

Darryl Tempest

Executive Director

dtempest@thecva.org

647-274-1867