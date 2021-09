Communiqué de presse

Paris, le 16 septembre 2021 à 8h

ADLPerformance prend une participation majoritaire au capital de Reech, l’expert du Marketing d’Influence

Une association qui vise à développer le marketing d’influence dans toutes les stratégies de communication/marketing des marques





Reech (Rocket Marketing) société fondée en 2015 par Guillaume & Maxime Doki-Thonon et ADLPerformance annoncent leur rapprochement.

L’entrée d’ADLPerformance au capital de Reech, sous la forme d’une prise de participation majoritaire, s’inscrit dans l’ambition d’ADLPerformance de devenir un leader du data marketing en Europe d’ici 2025.

Reech (Rocket Marketing) est une entreprise experte du Marketing d’Influence et pionnière sur son marché. La société propose aux annonceurs différentes offres.

D’abord, elle élabore et déploie - à la manière d’une agence - les stratégies d’influence des plus grandes marques (Kellogg’s, Coca-Cola, Philips, Carrefour, Boulanger, Nature & Découvertes, Groupe Galeries Lafayette, Spontex, etc.).

Technologie & data composant son ADN depuis les origines, l’entreprise commercialise également, depuis l’été 2020, sa solution SaaS d’influence « Reech Influence Cloud » qui permet à plus de 50 organisations, à l’instar d’Yves Rocher, de piloter en toute autonomie l’ensemble de leurs actions d’influence.

Enfin, RocketLinks, offre historique de la société, est la première plateforme d’achat et de vente d’articles sponsorisés avec 25 000 blogs et médias partenaires en France et à l’international permettant à 6 000 annonceurs de booster leur notoriété et leur trafic.

Reech (Rocket Marketing) est une société en forte croissance. Elle compte 60 collaborateurs et entend recruter une trentaine de collaborateurs sur les 12 prochains mois. La société devrait réaliser en 2021 un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d'euros et a pour objectif de le porter à 20 millions d'euros d'ici 2024 (hors croissance externe).

“ Groupe en forte croissance, ADLPerformance souhaite devenir un leader du data marketing en Europe d’ici 2025 et développer son offre de services marketing destinés aux annonceurs. L’Influence Marketing est aujourd’hui un levier incontournable pour les marques afin de toucher leurs cibles en communication et en marketing. En entrant au capital de Reech, ADLPerformance va considérablement étendre son spectre d’accompagnement des marques. Groupe de multi-entrepreneurs au service du marketing des marques, nous avons été séduits par la trajectoire de Reech, par la compétence et les valeurs de ses collaborateurs et de ses dirigeants. Nous sommes très heureux d’accueillir Guillaume et Maxime Doki-Thonon, qui vont rejoindre le management de notre groupe et poursuivre le développement de Reech dont ils restent actionnaires. Nous allons développer des synergies digitales et data avec les autres entités du groupe pour accroître la performance de nos actions marketing au service de la croissance des marques » explique Bertrand Laurioz, Président-Directeur Général du Groupe ADLPerformance.

“ Nous tenons à remercier les business angels qui nous ont aidé à construire dès l’origine les fondations d'une entreprise robuste, pionnière sur son marché. 5 ans après, ils passent le relais à ADLPerformance pour nous permettre d’assurer une croissance forte et pérenne de notre société. ADLPerformance n'avait pas d'offre dédiée au marketing d'influence. En revanche, le groupe et ses filiales proposent des offres très complémentaires de nos activités. Cette association avec ce groupe côté de plus de 600 collaborateurs va nous permettre de bénéficier de synergies humaines et commerciales pour accélérer le développement de notre technologie propriétaire et de nos offres, ainsi que de moyens financiers pour saisir les opportunités de croissance externe sur nos marchés.” commente Guillaume Doki-Thonon, CEO & co-fondateur de Reech (Rocket Marketing).

A propos d’ADLPerformance (Groupe ADLPartner)

Acteur historique du data marketing cross-canal, ADLPerformance (Groupe ADLPartner) conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40, 1/3 du SBF 120 et de nombreuses ETI. Le Groupe a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et emploie plus de 600 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Codes ISIN : FR0000062978 - ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlperformance.com

A propos de Reech (Rocket Marketing)

Reech est une entreprise experte du Marketing d’Influence qui collabore avec les plus grandes marques, à l’instar de Coca-Cola, Carrefour, Spontex, Philips, Groupe Galeries Lafayette, Yves Rocher. Avec son offre d'accompagnement, Reech définit la stratégie et opère de A à Z les campagnes d’influence pour les marques. Depuis 2020, Reech commercialise Reech Influence Cloud, une solution qui permet aux organisations de piloter de manière autonome l’ensemble de leurs activités d’influence.

RocketLinks, offre historique de la société, est la plateforme leader d’achat/vente d’articles sponsorisés en mettant en relation 25 000 blogs et sites de presse dans toutes les thématiques, avec 6 000 annonceurs et agences.

