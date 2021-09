Nanterre, le 16 septembre 2021

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU PREMIER SEMESTRE 2021

Résultat net de 229 M€ incluant des effets stocks positifs pour 367 M€.

Résultat opérationnel ajusté en perte de 59 M€, reflétant un environnement de marges de raffinage toujours dégradé.

Résultats financiers consolidési

Le résultat opérationnel du groupe est un gain de 308 M€ et comprend des effets stocks positifs pour 367 M€ . Au premier semestre 2020, la perte opérationnelle de 661 M€ comprenait des effets stocks négatifs pour 413 M€ et une dépréciation exceptionnelle d’actifs de 140 M€.

Hors effets stocks et autres éléments d'ajustement, le résultat opérationnel ajusté de l'exercice est une perte de 59 M€ incluant des effets de change opérationnels négatifs pour 15 M€. Il traduit la bonne résilience du groupe dans un marché où le déséquilibre entre une demande en retrait et une offre toujours abondante ont fortement pesé sur les marges de raffinage. Au premier semestre 2020, le résultat opérationnel ajusté était une perte de 107 M€ et comprenait des effets de change négatifs pour 8 M€.

Le résultat financier est positif de 7 M€ (6 M€ au premier semestre 2020) et comprend 8 M€ de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est un gain de 229 M€ contre une perte de 633 M€ au premier semestre 2020.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 445 M€ et la position financière nette est négative de 181 M€. Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du groupe s'élèvaient à 170 M€ et la position financière nette était négative de 19 M€. Les engagements de retraite non préfinancés s'élèvent à 1 117 M€ au 30 juin 2021.

Résultats consolidés du groupe Esso S.A.F. (M€) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 Année 2020 Résultat opérationnel (1) 308 (661) (821) Produits et charges financiers 7 6 13 Impôts courants et différés (86) 22 68 Résultat net des activités poursuivies 229 (633) (740) Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés 0 0 0 Résultat net part du groupe (2) 229 (633) (740) Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes) 7,5 7,3 15,2 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) 6 639 5 194 10 383 Ventes totales de produits raffinés (milliers de m3) 11 916 11 279 23 193 Ventes, activités de distribution sur le marché intérieur (milliers de m3) 7 247 6 818 14 286 (1) Résultat opérationnel (A) 308 (661) (821) Effets stocks (B) 367 (413) (292) Autres éléments d'ajustement (C) 0 (141) (308) Résultat opérationnel ajusté (A)-(B)-(C) (59) (107) (221) (2) Résultat net part du groupe (D) 229 (633) (740) Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés (E) 0 0 0 Impôts courants et différés (F) (86) 22 68 Effets stocks (G) 367 (413) (292) Impôt sur le résultat hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (H) 15 77 165 Résultat net hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (D)-(E)-(F)-(G)+(H) (37) (165) (351)

Performance opérationnelle

7,5 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées au cours du premier semestre 2021, en hausse de 2,7 % par rapport au premier semestre 2020.

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 6,6 milliards d'euros et les ventes de produits raffinés s'élèvent à 11,9 millions de m 3 , en hausse respectivement de 27,8 % et de 5,6 % par rapport au premier semestre 2020. Cette hausse s'explique par une reprise modérée de la demande, mais surtout par le fort rebond du prix du pétrole brut.

Les ventes sur le marché intérieur sont en hausse de 6 %, alors que le marché des produits pétroliers estimé à 31,5 Mt selon le Comité Professionnel du Pétrole, est en hausse de 4,7 % par rapport au premier semestre 2020.





Environnement économique

Le prix du pétrole brut s’est élevé en moyenne à 65 $ (53 €) par baril de Brent au premier semestre 2021 contre 40 $ (36 €) au premier semestre 2020.

En juin 2021, le prix moyen du baril de Brent était de 73 $ (61 €) contre 50 $ (41 €) en décembre 2020. (Source : DGEC)

La parité euro-dollar s’est établie en moyenne au premier semestre 2021 à 1,21 $/€ contre 1,10 $/€ au premier semestre 2020.

L’indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publié par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat s’est établi en moyenne à 6 €/tonne (€/t) pour le premier semestre 2021, contre 20 €/t au premier semestre 2020.

Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, ainsi qu’à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

Après avoir assuré avec succès la poursuite de ses opérations et démontré sa résilience pendant la crise pandémique, mais dans des conditions de marché particulièrement difficiles depuis le mois de mai 2020, le groupe Esso S.A.F. continue de se mobiliser pour faire face aux circonstances actuelles: il poursuit ses efforts d’amélioration de ses opérations tout en réduisant de façon vigoureuse ses coûts d’exploitation, et a pris la décision de reporter certains projets d’investissements.

La transition énergétique va conduire à une baisse de la consommation d’énergies fossiles comme à une évolution de la structure des marchés fournis par le groupe, dont l’ampleur et le rythme de transition restent incertains. Dans ce contexte, Esso S.A.F. poursuivra ses efforts pour sauvegarder sa compétitivité et optimiser ses actifs industriels, tout en se positionnant pour un avenir moins carboné*. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.

i - Les comptes consolidés au 30 juin 2021 ont fait l’objet de l’examen limité des Commissaires aux comptes dont le rapport sera annexé au rapport financier semestriel d'Esso S.A.F. mis en ligne le 17 septembre 2021 sur le site internet https://corporate.esso.fr dans la rubrique informations réglementées, conformément à l‘article L 451-1-2 I du code monétaire et financier.

- Les comptes consolidés du groupe Esso S.A.F. au 30 juin 2021 sont établis suivant les normes IFRS. En particulier, la variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/ premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. La performance économique et financière du groupe s’apprécie mieux à partir du résultat opérationnel ajusté, après élimination des effets stocks et autres éléments d’ajustement exceptionnels ou inhabituels et non récurrents, et du résultat net hors effets stocks.

