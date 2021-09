Athenex 將在 2021 歐洲腫瘤醫學協會上發表口服紫杉醇 + Pembrolizumab 第一期研究數據

安全數據有助建立 B 部分劑量擴展和第 2 期劑量;數據顯示,先前 PD1/PDL1 治療失敗的非小細胞肺癌患者顯示令人鼓舞的抗腫瘤活性(8 名可評估患者中有 4 名顯示部分反應)

