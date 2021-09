Finnish English

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.9.2021 KLO 10.00

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Taaleri Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

Pertti Laine, Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Veikko Laine Oy

Peter Fagernäs, Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Oy Hermitage Ab

Juhani Elomaa, Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Juhani Elomaa





Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi kokouksessaan 16.9.2021 puheenjohtajakseen Peter Fagernäsin.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä.

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

