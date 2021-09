HEXO atteint la neutralité carbone

English French

OTTAWA, 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) a annoncé aujourd’hui qu’elle a atteint son objectif de devenir neutre en carbone en septembre 2021. En effet, la Société a compensé 100 % de ses émissions de carbone opérationnelles en 2020, ainsi que les émissions personnelles de ses 1 200 employés*.



En juin, HEXO s’est donné pour mission de neutraliser son empreinte carbone en s’associant à Offsetters, un organisme de Vancouver qui soutient des projets d’énergies renouvelables et de carbone forestier à travers le monde. Pour HEXO, qui compte parmi les principaux acteurs du cannabis au Canada et est en voie de devenir l’une des trois plus grandes entreprises de produits de cannabis au monde, il était important que ces investissements aient une portée mondiale. Au Canada, la société contribue à réduire l’exploitation des forêts anciennes en soutenant le projet de la forêt pluviale de Great Bear. Ce projet d’envergure équilibre bien-être humain et intégrité écologique grâce au financement du carbone. Il s’agit du premier projet de carbone réalisé en Amérique du Nord sur un territoire traditionnel pour lequel les Premières Nations détiennent un titre et des droits ancestraux non éteints. À l’échelle mondiale, HEXO soutient également deux projets visant à compenser les émissions carbone : un projet de grande envergure dans le domaine de l'énergie solaire en Asie et un autre projet portant sur la conservation des forêts en Amérique du Sud.

Pour atteindre la neutralité carbone, HEXO a compensé un total de 25 965 tonnes de carbone, soit 19 610 tonnes d’émissions opérationnelles de carbone et 6 355 tonnes d’émissions personnelles de ses employés. Si les 100 plus grandes entreprises canadiennes entreprenaient des démarches semblables, elles contribueraient de façon significative à l’apport du Canada à la lutte contre les changements climatiques.

« Au début de l’été, nous nous sommes engagés non seulement à ce que HEXO devienne neutre en carbone, mais aussi à compenser les émissions personnelles de chacun de nos employés. Aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que nous avons atteint notre objectif et, par le fait même, établi une nouvelle norme en matière d’écoresponsabilité pour notre industrie », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. « Les consommateurs et les investisseurs exigent une plus grande intégrité environnementale et sociale de la part des entreprises. Nous sommes fiers d’exprimer notre engagement en matière d’écoresponsabilité et d’offrir à notre clientèle la possibilité de se procurer des produits qui correspondent à leurs valeurs. »

En plus des émissions carbone, HEXO compense l’utilisation de plastique dans ses emballages. En collaboration avec Dymapak, son principal fournisseur d’emballages, HEXO soutient les écosystèmes de recyclage éthiques en région côtière de l’organisme Plastic Bank®, collectant, valorisant et réintroduisant dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des plastiques qui auraient autrement abouti dans les océans. Ce faisant, HEXO a déjà compensé 63 000 kilogrammes de plastique. D’ici octobre, elle aura contribué à la collecte de 8 000 kilogrammes supplémentaires de plastique qui aurait abouti dans les océans, soit l’équivalent de plus de 3,55 millions de bouteilles de plastique dont on a empêché le rejet dans les océans du monde entier.

En soutenant la cause environnementale, HEXO continuera de faire le suivi et le compte rendu de ses émissions de carbone et de sa production de plastique, et elle cherchera des moyens de réduire les deux. Elle compte reproduire partout aux États-Unis le succès qu’elle a obtenu dans le secteur canadien du cannabis.

HEXO s’engage à améliorer continuellement sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, dont les trois piliers sont l’humain, la planète et les produits. Pour en savoir plus sur ces efforts et sur le développement continu des relations de la société avec ses partenaires en vue d’apporter une contribution positive aux collectivités mondialement, consultez le https://www.forwardstartsatneutral.com/.

* Émissions personnelles estimatives basées sur les émissions moyennes des Canadiens pour le chauffage et l’alimentation en électricité des habitations, le transport et l’alimentation.

