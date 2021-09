Suncor Énergie établit un partenariat avec huit communautés autochtones de la municipalité régionale de Wood Buffalo pour acquérir une participation dans le pipeline Northern Courier

English French

CALGARY, Alberta, 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a annoncé aujourd'hui la signature d'ententes avec huit communautés autochtones dans la municipalité régionale de Wood Buffalo (MRWB) pour acquérir la participation entière de 15 pour cent de TC Energy dans le Northern Courier Pipeline Limited Partnership. Ce partenariat historique comprend Suncor, trois communautés des Premières Nations et cinq communautés métisses qui détiendront une participation de 15 pour cent dans cette infrastructure pipelinière d’une valeur d'environ 1,3 milliard de dollars; il fournira des revenus stables à long terme à ces communautés pendant des décennies à venir.



L'achat du pipeline Northern Courier sera effectué par Astisiy Limited Partnership (Astisiy), composé de Suncor et d'un partenariat avec les communautés suivantes :

Première Nation Athabasca Chipewyan Première Nation de Chipewyan Prairie Association locale 193 des Métis de Conklin Association locale 125 des Métis de Fort Chipewyan Nation métisse de Fort McKay Métis de McMurray Première Nation 468 de Fort McMurray Nation métisse de Willow Lake

Dans cette optique de collaboration, Suncor a obtenu les droits d'acheter la participation entière de TC Energy de 15 pour cent en 2019, dans le cadre d’une entente de financement sans recours à long terme de Northern Courier Pipeline de 1 milliard de dollars et de la vente de la participation résiduelle de 85 pour cent de TC Energy à l’Alberta Investment Management Corporation. Le pipeline, qui relie l'actif de Fort Hills au Parc de stockage Est de Suncor, sera exploité par Suncor à la suite de la conclusion de l'achat par Astisiy. La transaction, qui est assujettie aux conditions habituelles de clôture et aux approbations réglementaires requises, devrait se conclure au quatrième trimestre de 2021.

Les partenaires d'Astisiy bénéficieront de revenus générés par les droits concurrentiels tirés des ententes de service à long terme portant sur le transport et les terminaux permettant l’exploitation du pipeline, sans égard au prix du brut. Le partenariat devrait générer des revenus bruts d'environ 16 millions de dollars par année pour ses partenaires et fournir un revenu fiable que les communautés autochtones pourront utiliser à leur discrétion pour des décennies à venir.

La participation des communautés autochtones dans cette transaction est subventionnée au moyen d'un financement sans recours appuyé par un prêt garanti jusqu'à concurrence de 40 millions de dollars de l'Alberta Indigenous Opportunities Corporation. TD Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier et d’arrangeur de la dette pour les communautés autochtones dans le cadre de cette transaction.

Cet investissement et ce partenariat sont le résultat de nombreuses années de collaboration et de négociations entre tous les partenaires. Ce partenariat, un exemple de réconciliation économique, est sans précédent dans cette industrie compte tenu du nombre de communautés autochtones impliquées dans ce type de projet.



Citations

« Nous sommes ravis de compter sur huit nouveaux partenaires commerciaux dans la MRWB et de poursuivre notre Parcours vers la réconciliation grâce à une autre occasion d'accroître la participation des communautés autochtones dans le cadre de nos activités. Le Parcours de Suncor comprend notre engagement à en apprendre davantage sur la culture et l'histoire autochtones en ouvrant nos cœurs et nos esprits, à élargir nos perspectives et à établir des relations authentiques avec les Autochtones, basées sur la confiance et le respect mutuels. Pour les communautés, des occasions comme celle-ci sont la clé pour les aider à prospérer et nous sommes fiers d'y contribuer en soutenant leurs membres. »

Mark Little, président et chef de la direction, Suncor Énergie

« L'occasion que représente le pipeline Northern Courier témoigne de l'établissement de relations progressistes et de la réconciliation économique entre l'industrie et les communautés autochtones. La Première Nation Athabasca Chipewyan (ACFN) est déterminée à créer de la valeur à long terme pour ses membres. Il s'agit d'un autre exemple de ce cadre travail. Comme le pipeline lui-même est bien ancré dans son territoire traditionnel, il était de mise pour l’ACFN, ainsi que ses sept autres propriétaires autochtones, de partager les avantages offerts aux communautés attribuables à ce partenariat avec Suncor. »

Allan Adam, chef, Première Nation Athabasca Chipewyan

« Cet investissement dans le pipeline Northern Courier, en collaboration avec les autres communautés autochtones de la région, permettra de subvenir aux besoins de nos membres pendant plusieurs années à venir. »

Shaun Janvier, directeur, Chipewyan Prairie Industry Relations LP

« Les coentreprises et les partenariats devraient pouvoir profiter à toutes les parties. Dans ce cas, nous disposons d'une entente qui profite aux parties, à la communauté et au Canada. »

Valerie Quintal, directrice des adhésions, Association locale des Métis de Conklin 193

« La communauté métisse de Fort Chip est fière de la façon dont toutes les parties ont travaillé ensemble pour mettre sur pied ce partenariat novateur, qui contribue grandement à assurer un avenir dynamique pour les membres de notre communauté. »

Kendrick Cardinal, président, Association locale 125 des Métis de Fort Chipewyan

« On a beaucoup parlé de réconciliation. Mais Suncor joint le geste à la parole. Il s'agit d'un investissement dans un Canada meilleur. Et les avantages de ce modèle de partenariat représentent un revenu durable à long terme pour le logement, les services sociaux et l'éducation dans notre communauté. Il s'agit d'une reconnaissance accrue des droits de la Nation métisse de Fort McKay conformément à la section 35 sur notre territoire traditionnel. »

Ron Quintal, président, Nation métisse de Fort McKay

« Ce partenariat est historique, car il inclut des communautés métisses – c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait avant. Astisiy, qui fournira un revenu stable à notre communauté pendant de nombreuses années, nous permettra de poursuivre notre programmation culturelle ainsi que d'autres initiatives communautaires qui autrement n'auraient peut-être pas pu voir le jour. »

Peter Hansen, président, Métis de Fort McMurray

« Ce partenariat, qui témoigne de notre capacité à être un joueur important à la table, nous permettra de financer des programmes que nous n'aurions pas été en mesure d'offrir autrement. Nous espérons que l'industrie emboîtera le pas et offrira d'autres occasions aux communautés autochtones du Nord de prendre part à de tels projets. »

Samantha Whalen, conseillère, Première Nation 468 de Fort McMurray

« Nous sommes ravis de nous associer à nos frères et sœurs autochtones de la région de Wood Buffalo pour bâtir une prospérité à long terme pour notre communauté et les générations à venir. L'organisme WLMG est déterminé à prendre des décisions audacieuses et à faire les choses autrement afin d'assurer le meilleur avenir possible pour notre communauté et nos familles. »

Justin Bourque, chef de la direction, Willow Lake Métis Group

« Aujourd'hui, c'est une journée mémorable et historique à laquelle le gouvernement de l'Alberta est fier de participer. Nous nous réjouissons de constater que plusieurs communautés autochtones investissent dans des projets de mise en valeur des ressources naturelles et renforcent la prospérité économique dans leurs communautés. »

Rick Wilson, ministre des Relations avec les Autochtones, Gouvernement de l'Alberta

« L'organisme AIOC est très fier du soutien qu’il peut offrir à nos partenaires des communautés autochtones dans cette entente. Les huit communautés autochtones impliquées, incluant les communautés des Premières Nations et les communautés métisses, sont une source d’inspiration pour le partenariat qu'elles ont conclu entre elles et aussi avec Suncor. Ce projet résume très bien la mission de l'AIOC – nous sommes résolument déterminés à faire progresser les communautés autochtones en soutenant leur investissement dans des projets comme celui-ci. L'organisme AIOC est fier de contribuer à l'accroissement de revenus stables à long terme qui seront générés par les communautés autochtones grâce à cet investissement et la promesse qu’il permet de faire aux générations actuelles et futures. Nous soulignons et saluons aussi respectueusement l'engagement et la détermination fermes et soutenus de Suncor à bâtir des relations significatives et durables avec ses partenaires autochtones. Tout cela pour dire qu'il s'agit d'un grand moment et que nous offrons nos sincères félicitations à toutes les parties impliquées. »

Alicia Dubois, chef de la direction, Alberta Indigenous Opportunities Corporation

À propos des infrastructures pipelinières Northern Courier

Le pipeline Northern Courier et ses installations de stockage sont situés dans la MRWB. Le pipeline relie l’actif de Fort Hills au Parc de stockage Est, qui fait également l'objet d'une entente de partenariat avec des Autochtones. Les infrastructures sont composées de deux pipelines de 90 kilomètres qui transportent du bitume chauffé ou dilué ainsi que du condensat, du diesel ou du brut entre l'actif de Fort Hills et le Parc de stockage Est. Des terminaux de réservoirs sont aussi mis à profit dans l'exploitation de ce pipeline; on compte notamment deux réservoirs de stockage de bitume de 300 000 barils et un réservoir de stockage de diluant de 150 000 barils à l’extrémité nord des infrastructures.

À propos d’Astisiy et de Tahsipiy

L’Astisiy Limited Partnership est formé de Suncor et du Tahsipiy (Three Rivers) Limited Partnership. Tahsipiy LP est formé de huit communautés autochtones. Astisiy est un mot cri qui signifie « fil de babiche », que les Autochtones utilisent entre autres pour le perlage. Ce fil solide et durable relie chaque perle pour en faire une belle œuvre d’art. Il s'agit d'un tissu fibreux résistant reliant le muscle à l'os utilisé aussi pour fabriquer des objets traditionnels comme des arcs.

Mise en garde – renseignements de nature prospective



Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de Suncor à la lumière de l'information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment ce qui suit : les attentes et hypothèses au sujet de l’exactitude des estimations des réserves; les impacts négatifs actuels et potentiels de la pandémie de COVID-19 et des prochaines vagues potentielles ainsi que toutes les politiques associées aux restrictions commerciales actuelles, les consignes de confinement et les interdictions de rassemblements; les prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l’équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les taux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l’exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre, des services et de l’infrastructure; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l’exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références, notamment à ce qui suit : les attentes concernant l'investissement de Suncor dans le pipeline Northern Courier en partenariat avec huit communautés autochtones, notamment la structure de propriété anticipée; les avantages prévus attribuables à la transaction; que Suncor deviendra l'exploitant des infrastructures pipelinières; l'attente selon laquelle le pipeline Northern Courier générera des revenus stables sous forme de droits, sans égard au prix du brut, ce qui fournira des revenus fiables pour les communautés qu’elles pourront utiliser à leur discrétion; et la date de conclusion prévue de la transaction.

Les énoncés et renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor daté du 3 mai 2021 et sa notice annuelle et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 24 février 2021, son formulaire 40-F daté du 25 février 2021 et les autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3; en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ; en téléphonant au 1-800-558-9071; ou en consultant le site suncor.com/rapports-financ iers ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com EDGAR au sec.gov . Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada, avec une équipe globale composée de plus de 30 000 personnes. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau national de distribution des ventes au détail Petro-Canada (comprenant maintenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ). À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, tout en misant sur la croissance rentable d'un portefeuille de sources d'énergie renouvelable et en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Suncor travaille avec les peuples autochtones de l'ensemble du Canada pour accroître leur participation dans le développement énergétique. L’une des façons d’y arriver est d’offrir des occasions de développement commercial. Suncor a travaillé avec plus de 150 communautés autochtones, y compris celles dans la municipalité régionale de Wood Buffalo, où sont situées nos activités d’exploitation des sables pétrolifères, et dans le domaine des ventes au détail, ventes en gros, lubrifiants et services par le biais de notre marque Petro-Canada. En 2020, nous avons dépensé plus de 900 millions de dollars en biens et services auprès d'entreprises autochtones. Les Premières Nations sont propriétaires de plus de 40 stations-service de marque Petro-Canada. De plus, une Première Nation est partenaire actionnaire d'un projet de parc éolien.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com , suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à Incarner notre r aison d'être .

Demandes des médias pour Suncor :

403-296-4000

media@suncor.com



Demandes des investisseurs pour Suncor :

800-558-9071

invest@suncor.com



Alberta Indigenous Opportunities Corporation

Shauna MacDonald – Brookline PR

403-585-4570

smacdonald@brooklinepr.com Première Nation Athabasca Chipewyan

Jason Schulz

780-215-6527

Jason.schulz@acfn.com Première Nation de Chipewyan Prairie

Shaun Janvier

780-881-9206 Métis de Conklin

Morten Paulsen

403-399-3377

morten@paulsengroup.ca Métis de Fort Chipewyan

Tammy Riel

tammy.riel@fortchipmetis.ca Nation métisse de Fort McKay

Morten Paulsen

403-399-3377

morten@paulsenengroup.ca Métis de McMurray

Melanie Walsh – Médias sociaux et coordonnatrice d'événements

780-838-3260 Première Nation 468 de Fort McMurray

Samantha Whalen – conseillère

780-799-0110

Samantha.whalen@fmfn468.com Nation métisse de Willow Lake

Peter Pilarski

403-462-1160