La tournée électorale du Congrès du travail du Canada se terminera à Terre-Neuve

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tournée électorale du Congrès du travail du Canada se terminera cette semaine par une visite à St. John’s.



La vice-présidente exécutive Siobhán Vipond mènera une campagne dans St. John’s-Est pour appuyer la candidate néo-démocrate Mary Shortall.



« Terre-Neuve-et-Labrador a été frappée durement par la pandémie, et les familles d’ici craignent de ne pas arriver à joindre les deux bouts », déclare madame Vipond. « Nous menons une campagne pour appuyer les candidates et les candidats préconisant des plans de relance qui remplaceraient les emplois perdus par de meilleurs emplois, qui offriraient des salaires et des avantages sociaux décents et qui rendraient le coût de la vie plus abordable grâce à des investissements dans l’assurance-médicaments, les soins dentaires, les services de garde à l’enfance et le logement à prix abordable. »

Avant que l’élection fédérale ait lieu le 20 septembre, les syndicats du Canada mettent les candidates et les candidats de tout le pays au défi de s’engager à assurer une relance équitable permettant de voir à ce qu’aucun travailleur ou travailleuse ne soit laissé pour compte. La pandémie a mis en évidence non seulement que le personnel de première ligne tient aller notre pays mais aussi qu’un très grand nombre de travailleurs et travailleuses ont du mal à joindre les deux bouts parce que leurs salaires sont bas et à payer le loyer, acheter de la nourriture et se procurer les médicaments dont ils ont besoin s’ils tombent malades.

« Les syndicats du Canada appuient les candidats et candidates comme Mary Shortall, qui prouve depuis longtemps son engagement à l’égard des travailleurs et travailleuses et de leurs familles », déclare Bea Bruske, présidente du CTC. « Nous épaulons les candidates et candidats qui cherchent à renforcer notre système de santé public, à mettre notre filet de sécurité social à l’abri des désastres et à rendre le coût de la vie plus abordable pour tous. »

Pour en savoir plus, rendez-vous à plancanadien.ca/.

Événement : Sollicitation à pied de quartier en faveur de Mary Shortall, candidate néo-démocrate dans St. John’s-Est Lieu : À partir du 16, Forest Road, suite 300 Date et heure : Le vendredi 17 septembre à 16 h 30 Animatrice : Siobhán Vipond, vice-présidente exécutive du Congrès du travail du Canada

