HSBC Continental Europe : avis de pré-stabilisation

PARIS, 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

DIC Asset AG

Avis de pré-stabilisation

HSBC (contact : « synd manager » ; téléphone : +44 207 992 8066) notifie par les présentes, en tant que Coordinateur pour la stabilisation, que le(s) Responsable(s) de la stabilisation nommé(s) ci-dessous peut/peuvent stabiliser l'offre des titres suivants

The securities: Issuer: DIC Asset AG Guarantor (if any): na Aggregate nominal amount: EUR 300,000,000 expected Description: Fixed due 22nd September 2026 Offer price: TBC Other offer terms: Stabilisation: Stabilising Manager(s): HSBC Continental Europe Stabilisation period expected to start on: 15th September 2021 Stabilisation period expected to end no later than: 22nd October 2021 Existence, maximum size & conditions of use of over-allotment facility[1]: 5% of the aggregate nominal amount Stabilisation Venue(s) Over the counter (OTC)

Dans le cadre de l'offre des titres ci-dessus, le(s) Responsable(s) de la stabilisation peut/peuvent surallouer les titres ou effectuer des transactions en vue de soutenir le cours des titres sur le marché à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir. Cependant, rien ne garantit que le(s) Responsable(s) de la stabilisation prendra/prendront des actions de stabilisation et toute action de stabilisation, si elle est engagée, pourra prendre fin à tout moment. Toute action de stabilisation ou surallocation doit être menée conformément à l'ensemble des lois et règles en vigueur.



Cette annonce est formulée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une invitation ou une offre de souscription, de prise ferme ou d'acquisition ou disposition de toute autre manière de titres de l'émetteur dans quelque juridiction que ce soit.

En outre, si et dans la mesure où cette annonce est communiquée au sein de, ou l'offre des titres auxquels elle se rapporte est faite au sein de, tout État membre de l'EEE avant la publication d'un prospectus relatif aux titres qui a été approuvé par l'autorité compétente de cet État membre conformément au règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus ») (ou qui a été approuvé par une autorité compétente d'un autre État membre et notifié à l'autorité compétente de cet État membre conformément au Règlement Prospectus), cette annonce et l'offre sont uniquement adressées et dirigées à des personnes dans cet État membre qui sont des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus (ou qui sont d'autres personnes auxquelles l'offre peut être légalement adressée) et qui ne doivent pas faire l'objet de mesures ou de recours de la part d'autres personnes dans cet État membre.

Cette annonce et l'offre des titres auxquels elle se rapporte ne sont adressées qu'à des personnes en dehors du Royaume-Uni et à des personnes au Royaume-Uni ayant une expérience professionnelle dans des domaines liés aux investissements ou qui sont des personnes fortunées aux sens de l'article 12(5) de la loi Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 et ne doivent pas faire l'objet de mesures ou de recours de la part d'autres personnes au Royaume-Uni.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux États-Unis en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis.

________________________________________________

[1] Veuillez noter que l'existence et la taille maximale de toute option de couverture, la période d'exercice de l'option de couverture et toutes les conditions d'exercice de l'option de couverture doivent également être divulguées, si une telle option existe. En outre, l'exercice de l'option de couverture doit être communiqué au public dans les plus brefs délais, avec tous les détails appropriés, notamment la date de l'exercice et le nombre et la nature des titres impliqués.