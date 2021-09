English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S - Status 3. kvartal 2021 og justering af guidance for hele året 2021

Resultatet for A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) ligger i de første to måneder af 3. kvartal 2021 betydelig over de hidtidige forventninger. Forventningen til 3. kvartal 2021 justeres nu til en underliggende EBITDA omkring USD 7 mia. og underliggende EBIT omkring USD 6 mia. Det bedre resultat skyldes den ekstraordinære markedsituation i Ocean, som fører til yderligere stigninger i fragtrater for både kort- og langsigtede kontrakter.

Som følge af fortsatte forstyrrelser i de globale forsyningskæder forventer APMM nu, at 2. halvår bliver bedre end tidligere antaget både i 3. kvartal og for hele året. Som konsekvens heraf opjusteres guidance for hele 2021. Den underliggende EBITDA forventes nu at blive USD 22-23 mia. (tidligere USD 18-19.5 mia.) og underliggende EBIT USD 18-19 mia. (tidligere USD 14-15.5 mia.)

Frit cash flow (FCF) for hele 2021 forventes nu at blive på mindst USD 14.5 mia. (tidligere mindst USD 11.5 mia.), mens forventninger til CAPEX for 2021-2022 fortsat er i omegnen af USD 7 mia.

Forventningerne er fortsat underlagt stor grad af usikkerhed som følge af den ekstraordinære efterspørgsel og flaskehalse i forsyningskæderne.

APMM vil offentliggøre regnskabsmeddelelse for 3. kvartal den 2. november 2021.

