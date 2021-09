DIAGNOS annonce un contrat de plusieurs années avec Juarez Health & Medical Tourism Cluster

English French

BROSSARD, Québec, 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) (FRA: 4D4A), un leader de la détection précoce de certains problèmes de santé critiques, annonce la signature d'un contrat de 7 ans avec Juarez Health & Medical Tourism Cluster (« le Groupe »), dont le siège social est situé à Ciudad Juarez, dans l'État de Chihuahua, au Mexique.



Le Groupe Juarez Health & Medical Tourism sera le distributeur de la plateforme CARA de DIAGNOS au Mexique. Ses liens étroits avec le réseau de la santé dans les régions nordique du pays ainsi qu'avec les secteurs privé et public Mexicains en font le partenaire idéal pour DIAGNOS. Le Mexique a un taux très élevé de diabète et d'hypertension parmi sa population, ce qui en fait un territoire et un marché fondamental pour DIAGNOS.

« La sécurité des patients et la qualité des services médicaux sont la pierre angulaire de notre organisation. Unir nos forces avec DIAGNOS s'aligne parfaitement avec notre objectif de faire de Ciudad Juarez une destination mondiale de la santé'', a déclaré le Dr Lorenzo Soberanes, président et membre du conseil d'administration de Juarez Health & Medical Tourism Cluster. « Nous prévoyons d'installer la solution clé en main de DIAGNOS sur au moins 20 sites au cours des 2 premières années du contrat. Le déploiement débutera le 25 septembre et nous désirons distribuer la technologie de DIAGNOS dans 5 points de santé d'ici la fin 2021 », a conclu le Dr Soberanes.

« Nous sommes impatients de soutenir le Pôle Santé et Tourisme Médical de Juarez dans sa mission en fournissant notre technologie basée sur l'IA et en dépistant leurs patients en temps réel, afin qu'ils puissent être suivis et traités par des spécialistes », a déclaré M. André Larente, président et PDG de DIAGNOS. « DIAGNOS est fier de voir sa technologie reconnue et adoptée comme solution de nouvelle génération pour le dépistage des patients chez les membres du Groupe. Cette entente est une étape importante dans la commercialisation de la plateforme CARA au Mexique et en Amérique latine'', a conclu M. André Larente.

A propos de Juarez Health & Medical Tourism Cluster

Le Groupe est une association de membres regroupant des hôpitaux, des cliniques, des prestataires de santé et des hôtels axés sur la fourniture de services de soins de haute qualité dans le contexte du tourisme médical. Les Américains voyagent au Mexique pour des services de soins de qualité abordables depuis plus de 100 ans. Le Juarez Health & Medical Tourism Cluster représente l’élite des établissements de Juarez. Avec plus de 40 membres affiliés, le nombre de patients traités quotidiennement se situe entre 10 000 et 12 000. Le Group est le seul réseau de santé certifié dans le pays du Mexique et il collabore avec de nombreuses branches du gouvernement dans tout le pays.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur https://medicaltourismjuarez.com/

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications telles que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à ​ analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivants: Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec :

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective s’avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.