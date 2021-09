TELUS donne 180 000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires aux jeunes dans le besoin

English French

OTTAWA, 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis 2006, le programme Des outils pour les jeunes de TELUS a permis de donner 180 000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires à des jeunes en situation de vulnérabilité à travers le pays. Cette année, TELUS remet 14 000 sacs à dos contenant un étui à crayons, des crayons de couleur, des crayons à mine, des stylos bleus, des gommes à effacer, une règle flexible, des cahiers d’exercices, des feuilles mobiles, ainsi qu’un document TELUS Averti contenant des conseils et des ressources utiles pour assurer la sécurité en ligne.



« Les familles de tout le pays débutent la nouvelle année scolaire, mais beaucoup d’entre elles se retrouvent aux prises avec les obstacles financiers que présente cette saison, aggravés par la pandémie en cours, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Pour aider à alléger un peu le fardeau, notre programme annuel Des outils pour les jeunes offre des sacs à dos remplis de fournitures scolaires essentielles aux enfants des familles qui en ont le plus besoin. Merci du fond du cœur aux ambassadeurs de TELUS, qui, depuis longtemps, nous appuient dans cette démarche consistant à aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel, ainsi qu’à créer un monde simplement meilleur pour toutes les familles canadiennes. »



Plus de 5 000 membres de l’équipe TELUS (actuels et retraités) font du bénévolat à titre d’ambassadeurs communautaires de TELUS dans 23 clubs du Québec, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique. Depuis 2006, ils ont offert près d’un million d’articles de soins et 30 000 ordinateurs remis à neuf à des écoles locales.

Depuis 2000, l’équipe TELUS a versé l’équivalent de 1,4 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes communautaires locaux et de bienfaisance au Canada et dans les collectivités où elle est présente dans le monde, dont 1,6 million de jours de bénévolat. Chaque jour, TELUS appuie plus de 4 000 organismes communautaires et de bienfaisance à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur les moyens que prend TELUS afin de redonner aux collectivités à l’échelle du pays, visitez telus.com/communautaire .

