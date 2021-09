Le premier Sorento hybride rechargeable de Kia est maintenant en concession

Deux toutes nouvelles versions PHEV et VÉH disponibles, une première pour le Sorento

Une autonomie entièrement électrique estimée pouvant atteindre 51 kilomètres avec la version hybride rechargeable

PDSF à partir de 44 995 $

Le Sorento VÉH arrivera à l’automne et son prix sera annoncé ultérieurement

TORONTO, 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada présente ses toutes premières versions hybrides et hybrides rechargeables du populaire Sorento. Le Sorento PHEV devient ainsi le premier véhicule lancé par la marque dans le cadre de sa stratégie Plan S, qui vise à commercialiser rapidement sept nouveaux véhicules hybrides rechargeables et entièrement électriques. Ces deux options supplémentaires inspireront les Canadiens à conquérir de nouveaux sommets à bord de véhicules encore plus écologiques. Annoncée seulement l’an dernier, cette 4e génération du Sorento tient ses promesses en étant plus puissante, plus légère, plus spacieuse et plus perfectionnée technologiquement que les générations précédentes. Doté de trois rangées de sièges, d’un espace de chargement inégalé, d’une traction intégrale et d’une efficacité énergétique exceptionnelle, ce VUS « plus écologique » incarne l’évolution d’un véhicule populaire depuis longtemps au Canada.

Le Sorento PHEV fera ses débuts officiels au Salon du véhicule électrique de Montréal du 17 au 19 septembre 2021 et au Salon du VÉ à Québec du 1er au 3 octobre 2021. Les visiteurs pourront y découvrir et y essayer en primeur le tout nouveau Sorento PHEV, ainsi que les autres modèles électriques de Kia, la Soul EV et le Niro EV. Des spécialistes de Kia seront disponibles sur place pour démontrer aux visiteurs la facilité d’intégrer un véhicule électrique dans leur quotidien. Ils répondront aux questions et éclairciront les idées préconçues sur les véhicules écologiques.

« Nous sommes ravis d’offrir une version hybride et une version hybride rechargeable du modèle le plus connu de Kia, » a affirmé M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation chez Kia Canada. « Cette amélioration majeure du Sorento arrive au bon moment pour soutenir la transition de Kia qui s’efforce à offrir davantage de véhicules plus durables et plus écologiques, surtout lorsque ces véhicules ont déjà gagné la confiance des Canadiens ».

Style dynamique, à l’intérieur comme à l’extérieur

Si l’extérieur du Sorento 2022 VÉH et PHEV conserve ses lignes modernes et précises, il est agrémenté de détails technologiques de pointe qui subliment l’expérience du Sorento. On comprend, au premier coup d’œil, qu’il ne s’agit pas là d’un VUS ordinaire.

Le « museau de tigre » modernisé de Kia se transforme en une calandre large et mince qui se prolonge jusqu’aux phares et à la structure du capot

Le rebord du capot s’emboite dans la carrosserie latérale et s’intègre à la ligne de relief arrière, accentuant l’effet de longueur et de largeur du véhicule

Les phares avant à DEL de série et les phares signature et feux de jour à DEL optionnels sont séparés, conférant au véhicule un look haute technologie

La ligne latérale prononcée accentue le profil musclé et athlétique du véhicule

Des feux arrière à DEL séparés à la verticale sont proposés en option

Deux nouveaux designs de jantes de 17 pouces (sur les versions LX HEV) et de 19 pouces (sur les versions EX HEV et toutes les versions PHEV) sont également proposés

L’intérieur emboîte le pas au style moderne, sophistiqué et robuste de l’extérieur. Misant sur l’idée « d’audace raffinée », les concepteurs de l’habitacle ont utilisé des matériaux inusités, afin de créer des effets saisissants. Deux nouvelles couleurs intérieures sont également disponibles en option :

Le cuir bleu marine (sur la version SX uniquement)

Le cuir gris clair (sur la version SX uniquement)

Les caractéristiques exclusives aux modèles hybrides et hybrides rechargeables incluent une transmission à commande électronique de série et un éclairage d’ambiance en option



Construit sur une base solide

Le Sorento 2022 est construit sur la même plateforme N3 3e génération que le tout nouveau modèle 2021. Cette génération est plus légère, plus puissante et plus robuste que les modèles précédents et offre :

Un empattement similaire de 35 mm (1,37 pouce) qui accroît l’espace intérieur

Une résistance à la traction moyenne améliorée de 4 % comparativement au Sorento de génération précédente

Une dynamique de conduite améliorée dans les domaines de l’accélération, la tenue de route, la maniabilité, le bruit et les vibrations



Options de groupes motopropulseurs écologiques

Les Sorento 2022 hybrides et hybrides rechargeables proposent tous deux, de série, une traction intégrale (AWD), une transmission à commande électronique, la sélection du mode de conduite et une économie de carburant exceptionnelle :

Hybride (Sorento HEV) : Moteur de 1,6 L turbocompressé à injection directe de carburant et 4 cylindres, batterie au lithium-ion polymère de 270 volts CA Puissance de 227 chevaux et couple de 258 lb-pi Consommation de carburant estimée à 6,4/7,0 (L/100km ville/route), comparable à celle de la berline Kia Forte



Hybride rechargeable (PHEV) : Moteur de 1,6 L turbocompressé à injection directe de carburant et 4 cylindres, batterie au lithium-ion polymère de 360 volts CA Autonomie pouvant atteindre 51 kilomètres en mode électrique Puissance de 261 chevaux et couple de 258 lb-pi Consommation de carburant estimée à 2,8/3,2 (L/100km ville/route), deux fois plus écoénergétique que la berline Kia Forte





Caractéristiques de technologie et de sécurité à la fine pointe

Comme c’était le cas pour le modèle 2021, tous les modèles Sorento regorgent d’une multitude de caractéristiques technologiques perfectionnées :

Plusieurs options, incluant un tableau de bord d’instrumentation de 12,3 po entièrement numérique (une première pour le Sorento en 2021 et les VUS de Kia Canada)

Un système de surveillance panoramique (SVM) optionnel utilisant quatre caméras pour fournir une vue à 360º degrés autour du véhicule, et un écran de surveillance des angles morts optionnel, activé par les clignotants, projetant une vidéo en direct des voies adjacentes

Un maximum de 8 ports USB (selon la version)

Un écran couleur tactile haute résolution de 8 pouces ou, en option, de 10,25 po i

Une fonctionnalité d’écran séparé en option

L’Intelligence UVO optionnelle offre une panoplie de services perfectionnés connectés avec le véhicule comme : L’itinéraire connecté ii : Un nouveau système de calcul d’itinéraire utilisant le nuage UVO pour calculer l’itinéraire optimal (à l’aide de cartes en temps réel et d’informations sur la circulation prévisionnelle) et l’IA pour apprendre les itinéraires préférés des utilisateurs La météo connectée iii : Un système fournissant des informations sur les conditions météorologiques à travers l’Amérique du Nord Les notifications perfectionnées : La notification d’arrêt au ralenti avise le conducteur via l’application UVO si le moteur tourne au ralenti et, après une période programmée, l’arrêt automatique du moteur coupe le moteur L’alerte de présence d’occupant à l’arrière peut envoyer des notifications automatiques via l’application Intelligence UVO si un mouvement est détecté à l’intérieur du véhicule Le modem d’assistance SOS intégré tentera automatiquement d’appeler le 911 si un coussin gonflable se déploie. En cas de situation non urgente, il peut joindre l’assistance routière et indiquer la position exacte du véhicule. L’Intelligence UVO offre également de nouvelles fonctionnalités particulières aux modèles PHEV : Le contrôle du chargement à distance La programmation du chargement à distance Les réglages d’état de charge fixe



Cette 4e génération du Sorento est équipée des systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite (ADAS) de Kiaiv :

L’avertisseur d’imminence de collision avant (FCW) et l’assistance d’évitement de collision frontale (FCA) de série aident le conducteur à freiner dans certaines situations où un véhicule, un piéton ou un objet est détecté à l’avant, dans le but de tenter d’éviter une collision ou d’en limiter la gravité.

L’assistance de maintien de voie (LKA) et l’assistance de suivi de voie (LFA) de série détectent le marquage au sol et agissent sur le volant pour garder le véhicule au milieu de la voie.

L’assistance d’évitement de collision dans les angles morts (BCA) optionnelle peut, dans certaines circonstances, détecter les véhicules circulant sur les voies adjacentes. Dans certaines circonstances, le système freine la roue extérieure si un véhicule est détecté dans l’angle mort, afin d’aider le véhicule à rester dans sa voie.

L’assistance d’évitement de collision transversale arrière (RCCA) optionnelle aide à détecter la plupart des véhicules approchant quand le conducteur est en marche arrière. Si elle détecte un véhicule, elle alerte le conducteur et freine si nécessaire.

L’assistance d’évitement de collision pendant le stationnement en marche arrière optionnelle (PCA-R) se sert de la caméra de recul et des capteurs arrière ultrasoniques pour aider à détecter la plupart des piétons ou des obstacles à proximité en marche arrière. Elle émet une alarme sonore pour avertir le conducteur et peut freiner pour prévenir une collision.

Dans certaines circonstances, l’assistance d’évitement de collision frontale dans les carrefours (FCA-JT) optionnelle vous aide à freiner, pour tenter d’éviter une collision ou d’en limiter la gravité, si vous tournez à gauche alors qu’un autre véhicule approche en contresens.

Proposé en option, le régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse par navigateur et dans les virages (NSCC-C) utilise le navigateur pour ralentir le véhicule avant un virage.

La conduite assistée sur autoroute (HDA) v optionnelle utilise les informations du navigateur concernant la limite de vitesse permise sur les autoroutes fédérales. Dans certaines circonstances, elle ajustera automatiquement la vitesse du véhicule afin de respecter la limite de vitesse et maintenir une certaine distance avec le véhicule qui vous précède.

optionnelle utilise les informations du navigateur concernant la limite de vitesse permise sur les autoroutes fédérales. Dans certaines circonstances, elle ajustera automatiquement la vitesse du véhicule afin de respecter la limite de vitesse et maintenir une certaine distance avec le véhicule qui vous précède. L’assistance de sortie sécuritaire (SEA)vi optionnelle peut émettre une alarme sonore pour alerter le conducteur ou les passagers qui ouvrent leur portière de ne pas sortir du véhicule si un véhicule s’approchant est détecté. Le système peut aussi intervenir en verrouillant les portières arrière si le véhicule est équipé de verrous de sécurité-enfant à commande électrique.



Les modèles Sorento hybrides rechargeables sont maintenant disponibles concessions avec un PDSF de départ de 44 995 $.

EX PHEV Traction intégrale - PDSF de 44 995 $

EX+ PHEV Traction intégrale - PDSF de 50 595 $

SX PHEV Traction intégrale - PDSF de 54 995 $

Le Sorento VÉH arrivera à l’automne et son prix sera annoncé ultérieurement.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ce modèle, veuillez visiter www.kia.ca/sorentoPHEV.

Qui est Kia Canada

Kia Canada inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

i Des distractions pendant la conduite peuvent entraîner une perte de maîtrise de votre véhicule. N’utilisez jamais un appareil ou un dispositif qui pourrait vous distraire de la conduite sécuritaire de votre véhicule.

ii Disponible uniquement avec l’écran AVN 5.0 avec navigateur.

iii Disponible uniquement avec l’écran AVN 5.0 avec navigateur.

iv Ces caractéristiques ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec une grande prudence.

v La conduite assistée sur autoroute ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire, pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule, et fonctionne uniquement sur certaines autoroutes fédérales. Conduisez toujours avec une grande prudence.

vi L’assistance de sortie sécuritaire ne remplace en aucun cas la responsabilité des occupants de demeurer attentifs et pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Toujours demeurer attentif à la circulation et aux alentours avant de sortir du véhicule.