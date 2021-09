English Dutch French

Solvay accroît sa capacité de production de composites thermoplastiques aux Etats-Unis

La nouvelle unité de production de haute performance basée à Greenville est portée par la demande croissante de la part des entreprises du secteur de l'énergie, soutenue par l'augmentation de la demande dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile.

Greenville, le 16 septembre 2021 --- Solvay annonce aujourd'hui l'inauguration d’une nouvelle ligne de production de composites thermoplastiques (TPC) sur son site de Greenville, en Caroline du Sud. À pleine capacité, cette nouvelle ligne permettra la création de de 30 nouveaux emplois dans cette unité de quelque 2.500 m².

Ce projet représente une étape importante pour Solvay dans l’industrialisation de la production de composites thermoplastiques. L’un des principaux moteurs de cette installation de premier ordre est de répondre à la demande croissante des entreprises du secteur de l'énergie, soutenue par l'augmentation de la demande dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. La nouvelle ligne de production permettra de fabriquer des rubans composites unidirectionnels à partir d'une gamme de polymères de haute performance, notamment le PVDF, le PPS et le PEEK.

« Les composites thermoplastiques fabriqués à Greenville aideront nos clients de l'énergie, de l'aéronautique et de l'automobile à atteindre leurs engagements environnementaux via l’allègement des voitures et des avions, et dès lors, la réduction de leurs émissions », a déclaré Mike Finelli, Président des plateformes de croissance de Solvay. « Cette nouvelle capacité de production, associée à nos technologies de pointe, permettra notre développement et celui de nos clients, étant donné la croissance de l’utilisation des composites thermoplastiques dans nombre d'applications et de leur rôle important dans la transition énergétique. »

Le site de Greenville bénéficie d'une série d'investissements stratégiques du groupe qui s’est engagé à construire l'infrastructure nécessaire pour répondre à la croissance du marché des composites thermoplastiques. Les engagements précédents incluent l’augmentation de capacité relative aux rubans TPC à Anaheim (CA), l’ouverture de deux nouveaux centres de R&D à Bruxelles (BE) et Alpharetta (GA) et l'adhésion de Solvay au consortium ThermoPlastic composites Research Center (TPRC).

"L'expansion de Solvay est un autre exemple de succès sans précédent rencontré par les entreprises en Caroline du Sud. Nous remercions Solvay pour son engagement continu envers notre État et nous nous réjouissons de sa croissance future dans le comté de Greenville et au-delà", a commenté Henry McMaster, Gouverneur de Caroline du Sud.

Dès la mise en service de la nouvelle unité, Solvay occupera une position unique grâce à des technologies exclusives lui permettant de positionner des produits adaptés à certaines applications. Le portefeuille de composites thermoplastiques de Solvay comprend Evolite™, un produit de grande fiabilité et faible coût pour les marchés tels que l'énergie et l'automobile, et les rubans APC, qui offrent des avantages significatifs en termes de poids et de coût dans l’aéronautique et la mobilité aérienne urbaine.

