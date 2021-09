English Dutch French

Solvay verhoogt zijn productiecapaciteit voor thermoplastische composieten in de Verenigde Staten

De nieuwe hoogwaardige productiefaciliteit in Greenville wordt gedreven door een groeiende vraag van energiebedrijven, ondersteund door een toenemende vraag in de lucht- en ruimtevaart en de automobielsector.

Greenville, 16 september 2021 --- Solvay kondigde vandaag de inhuldiging aan van een nieuwe productielijn voor thermoplastische composieten (TPC) in zijn vestiging in Greenville, South-Carolina. Op volle capaciteit zal de nieuwe lijn 30 nieuwe banen creëren in de 2.500 m² grote faciliteit.

Dit project betekent voor Solvay een belangrijke stap in de industrialisering van de productie van thermoplastische composieten. Een belangrijke drijfveer voor deze faciliteit van wereldklasse is de groeiende vraag van energiebedrijven, de lucht- en ruimtevaart en de automobielsector. De nieuwe productielijn zal zorgen voor unidirectionele composiettapes uit een reeks hoogwaardige polymeren, waaronder PVDF, PPS en PEEK.

"De thermoplastische composieten die in Greenville worden vervaardigd, zullen onze klanten in de energie-, ruimtevaart- en automobielsector helpen hun milieuverplichtingen na te komen door auto's en vliegtuigen lichter te maken en zo hun uitstoot te verminderen," zegt Mike Finelli, President van Solvay's Growth Platforms. "Deze nieuwe productiecapaciteit, in combinatie met onze toonaangevende technologieën, zal onze ontwikkeling en die van onze klanten mogelijk maken, gezien het toenemende gebruik van thermoplastische composieten in vele toepassingen en hun belangrijke rol in de energietransitie."

De vestiging in Greenville profiteert van een reeks strategische investeringen door Solvay, dat de nodige infrastructuur wil opbouwen om de groei van de markt voor thermoplastisch composiet te kunnen opvangen. Eerdere toezeggingen waren onder meer de uitbreiding van de capaciteit voor TPC-tapes in Anaheim, de opening van twee nieuwe R&D-centra in Brussel en Alpharetta en de toetreding tot het consortium ThermoPlastic Composites Research Center (TPRC).

"De uitbreiding van Solvay is nog maar eens voorbeeld van succes in South-Carolina. Wij danken Solvay voor zijn blijvende inzet en kijken al uit naar zijn toekomstige groei in Greenville County en daarbuiten," zegt Henry McMaster, gouverneur van South-Carolina.

Zodra de nieuwe eenheid operationeel is, zal Solvay zich in een unieke positie bevinden met eigen technologieën die de onderneming in staat stellen het juiste product voor de juiste toepassing te positioneren. Solvay's portefeuille van thermoplastische composieten omvat Evolite™, een zeer betrouwbaar en goedkoop product voor markten zoals de energie- en automobielsector, en APC-tapes, die aanzienlijke gewichts- en kostenvoordelen bieden in de lucht- en ruimtevaart en de stedelijke luchtmobiliteit.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

