Delårsrapport 1. halvår 2021/22

Væsentlige begivenheder i 1. halvår 2021/22

Resultat før værdireguleringer og skat af koncernens forretningsområder, ejendomsportefølje og development, udgør DKK -8,6 mio. i 1. halvår 2021/22 mod DKK -11,2 mio. i 1. halvår 2020/21.

Periodens resultat efter skat udgør DKK -3,5 mio. mod DKK -18,6 mio. i samme periode året før. Resultatet fordeles med DKK -9,5 mio. i 1. kvartal 2021/22 og DKK 6,0 mio. i 2. kvartal 2021/22.

Det samlede resultat er negativt påvirket med DKK 16,7 mio. som en konsekvens af en i 1. kvartal 2021/22 tabt voldgiftssag vedrørende Strædet, Køge.

Ledelsen er tilfreds med den positive udvikling fra 1. kvartal 2021/22 til 2. kvartal 2021/22.

Resultat før skat af koncernens ejendomsportefølje udgør for 1. halvår 2021/22 DKK 19,5 mio., hvoraf DKK 5,5 mio. udgøres af en positiv værdiregulering af koncernens ejerandel af Ringsted Outlet. Resultatet fordeles med DKK 8,8 mio. i 1. kvartal 2021/22 og DKK 10,7 mio. i 2. kvartal 2021/22. I forhold til 1. halvår 2020/21 er resultatet af koncernens ejendomsportefølje forbedret med DKK 22,9 mio.

Den underliggende resultatudvikling i driften af koncernens shopping- og outletcentre har over de sidste år været i løbende fremdrift, når der ses bort fra covid-19-effekten. Efter genåbningen i foråret 2021 ser det ud til, at den tidligere gode udvikling fortsætter. Genåbningen af koncernens shopping- og outletcentre i foråret 2021 er således forløbet tilfredsstillende. Kunderne er vendt tilbage til de fysiske butikker og har pæn købelyst, og omsætningen i de enkelte centre er generelt realiseret på et tilfredsstillende niveau. For flere centre er omsætningen i 2. kvartal 2021/22 over niveauet for 2. kvartal i både 2020/21 og 2019/20.

Ejendomsporteføljen udgør mere end 80 % af koncernens balance, og ledelsen ønsker, at der over de kommende år skal endnu mere fokus på at sikre bedst mulig drift og optimering af koncernens ejendomsportefølje.

Koncernens resultat i development er negativt og udgør DKK -22,6 mio. Resultatet er utilfredsstillende og kan langt overvejende henføres til en i 1. kvartal 2021/22 tabt voldgiftssag vedrørende Køge-projektet opført i 2015-17. Bestyrelsen ønsker som tidligere oplyst større ledelsesmæssig fokus på ejendomsporteføljen, mere enkelhed og transparens, mindre kapitalbindinger og et større finansielt råderum. Dette, kombineret med en historisk manglende profitabilitet grundet tab i større enkeltstående projekter, betyder, at udvikling af nye projekter fremadrettet alene vil være i form af value-add på eksisterende aktiver eller udnyttelse og udvikling af grunde, som koncernen allerede ejer. Alle projekter under opførelse er forhåndssolgt til eksterne købere og forventes successivt afleveret frem til efteråret 2022. Development udgør pr. 31. juli 2021 14,3 % af koncernens balance.

Balancen udgør pr. 31. juli 2021 DKK 1.479,5 mio., og egenkapitalen udgør DKK 450,3 mio. svarende til en soliditet på 30,4 %.

Ledelsen forventer, at Agat Ejendomme er rustet til udfordringerne de kommende år, herunder særligt at kunne fortsætte et intensiveret fokus på udvikling og drift af koncernens tre shoppingcentre og to outletcentre, hvor ledelsen ser gode udviklingsmuligheder.

Forventninger til 2021/22 og andre udsagn om fremtiden

Ledelsen forventer fortsat et koncernresultat før værdireguleringer og skat for regnskabsåret 2021/22 på DKK 0-10 mio. for koncernens forretningsområder, ejendomsportefølje og development. Resultatforventningen er således opgjort eksklusive resultatet af koncernens restaktiviteter.

Resultatforventningerne fordeles således:

Et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 15-20 mio. og

Et resultat før skat af development på DKK -10 mio. til -15 mio.

I resultatforventningerne indgår, at der ikke sker yderligere nedlukninger af koncernens shopping- og outletcentre resten af året.

Forventningerne til koncernens development-aktiviteter er baseret på de konkrete projekter, som ledelsen forventer, bliver gennemført og afleveret til investorer i løbet af 2021/22. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 11.

”Langt den største og vigtigste del af vores forretning er ejerskab, drift og optimering af centre, og derfor er vi meget tilfredse med, at vi efter en svær periode nu synes at være på rette vej. Vi er rigtig glade for her i 2. kvartal 2021/22 atter at kunne slå dørene op for alle vores lejere og deres kunder. Bekymringerne har været store i forhold til to til seks måneders tvangslukning af vores centre siden marts 2020 og de efterfølgende restriktioner, og i forhold til hvordan kundernes adfærd måske blev påvirket,” siger adm. direktør Robert Andersen.

Robert Andersen fortsætter: ”Vi har med genåbningen kunnet konstatere en stor interesse for igen at besøge de fysiske butikker, og en intensiv indsats i alle fem centre har i 2. kvartal medført tilfredsstillende resultater for vores portefølje, og for flere af vores centre er omsætningen højere end tilsvarende kvartal i både 2019/20 og 2020/21. Også 3. kvartal ser ud til at være kommet godt fra land, og samfundsøkonomien og rådighedsbeløbet i de private husholdninger i Danmark underbygger en tillid til, at forbruget også fremadrettet udvikler sig fornuftigt, og vi vil sammen med vores mange lejere bidrage til, at en pæn andel heraf finder vej til de fysiske butikker.”





Kontaktdetaljer:

Adm. direktør Robert Andersen

Tel. +45 8896 1010





