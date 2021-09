UpSlide intègre la bibliothèque de visuels Getty Images dans son add-in Microsoft pour simplifier la création des présentations PowerPoint

UpSlide, la solution qui ajoute des fonctionnalités ingénieuses à Microsoft PowerPoint, Excel, Word et Power BI, et Getty Images, leader mondial en contenus visuels, annoncent une intégration permettant aux utilisateurs d’UpSlide d’accéder à l’ensemble des contenus de Getty Images directement depuis l’outil UpSlide. Les utilisateurs peuvent ainsi rechercher, filtrer et insérer des photos, vidéos, illustrations et images vectorielles à partir de leur compte Getty Images, sans quitter PowerPoint. Cette intégration améliore l’efficacité de la création de présentations, puisque les utilisateurs n’ont désormais plus besoin de télécharger et d’insérer des images manuellement via la version en ligne de Getty Images. La cohérence de la marque est garantie par l’utilisation d’images approuvées uniquement dans les présentations d’entreprise, quelles qu’en soient les équipes émettrices.

« Nous nous réjouissons du lancement de notre partenariat avec UpSlide et de l’intégration de nos produits au cœur de leur outil, », déclare Ben Beavan, Directeur du Développement Stratégique chez Getty Images. « Les clients d’UpSlide peuvent désormais accéder à la première banque d’images et à la première solution de productivité et de branding dans MS Office depuis un seul et même endroit, ce qui simplifie considérablement le processus de création. »

L’intégration de Getty Images s’inscrit dans la nouvelle offre de Bibliothèques Dynamiques d’UpSlide, qui relie PowerPoint à une source de données centrale, permettant aux utilisateurs d’exploiter uniquement des contenus à jour et approuvés dans leurs présentations. Les utilisateurs en finance et en conseil peuvent également utiliser cette fonctionnalité pour filtrer, sélectionner et insérer des textes préformatés contenant les CV et références de leurs équipes dans leurs pitchbooks et leurs propositions commerciales.

« Notre mission est de faciliter à nos clients, qui sont souvent pressés par le temps, la création de rapports et de présentations au contenu irréprochable et conforme à l’identité de leur marque » rappelle Julien Villemonteix, CTO d’UpSlide. « Nos clients communs disposent désormais d’un accès unique dans PowerPoint d’où ils peuvent consulter et sélectionner leurs meilleurs contenus – y compris des visuels Getty Images de haute qualité et pré-approuvés – en quelques clics. Nous sommes très enthousiastes par cette collaboration avec Getty Images et impatients que nos clients tirent pleinement parti de cette intégration. »

La nouvelle intégration est disponible dans la dernière version d’UpSlide pour tous ses utilisateurs bénéficiaires d’un abonnement Getty Images, sans frais supplémentaires.