ACTEOS : Résultats premier Semestre 2021

Bonne résistance de l’activité

Des résultats en amélioration

Forte appréciation de la marge brute

EBITDA positif en progression de 33,6%

Vers un second semestre toujours pénalisé par la crise sanitaire

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 16 septembre 2021 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2021. Les procédures de revue limitée, réalisées par les commissaires aux comptes, sont effectuées.

En K€ IFRS 1er Semestre 2021 1er Semestre 2020 Chiffre d’affaires (CA) 7 009 7 066 Marge Brute

En% du CA 4 255

60,7%



3 838

54,3%



EBITDA 322 241 Résultat Opérationnel (297) (377) Résultat courant (247) (418) Résultat Net (part Groupe) (242) (408)

Un chiffre d’affaires stable soutenu par la forte croissance de l’activité Software

Dans un contexte économique toujours marqué par les conséquences liées à la pandémie mondiale, le Groupe Acteos enregistre un recul limité de son chiffre d’affaires à 7,0 M€ (-1,5% par rapport à la même période de 2020).

L’activité Mobilité aura été plus particulièrement impactée avec un chiffre d’affaires de 2,6 M€, en repli de 22,1%. La croissance a, en revanche, été soutenue sur l’activité Software (63% du chiffre d’affaires du semestre) avec un chiffre d’affaires de plus de 4,4 M€, en hausse de 16,4%.

En France comme en Allemagne, l’exécution des commandes chez les clients a repris un cours quasi normal avec ponctuellement toujours des perturbations liées au travail à distance.

Nette appréciation de la marge brute portée par l’évolution du mix produits

La marge brute ressort en progression de 10,9% à 4,2 M€. Elle représente 60,7% du chiffre d’affaires contre 54,3% au premier semestre 2020. Cette évolution favorable reflète logiquement la hausse de la contribution de l’activité Software dans le chiffre d’affaires total de la période.

EBITDA positif, encadrement étroit de la structure de charges

Sur le semestre, l’EBITDA ressort à 322 K€ en croissance de +33,6% par rapport au premier semestre 2020. Cette évolution favorable bénéficie mécaniquement de l’appréciation de la marge brute. Elle reflète également l’encadrement étroit des charges d’exploitation, aussi bien en termes de maîtrise de la masse salariale que des frais généraux.

Sur le semestre, les charges externes représentent 18,1% du chiffre d’affaires contre 17,5% au premier semestre 2020. Les charges de personnel totalisent 36,6% de l’activité totale du semestre contre 32,6% sur la même période de 2020. Il est à noter que sur la première partie de l’année n’a bénéficié d’aucun dispositif de soutien contrairement au premier semestre 2020 qui intégrait 236 K€ d’aides pour faire face à la crise.

Réduction de la perte opérationnelle

Pour la troisième année consécutive, le Groupe enregistre une réduction de sa perte opérationnelle à 297 K€ contre une perte de 377 K€ au titre du premier semestre 2020. L’amélioration est également sensible au niveau du résultat net négatif à hauteur de 242 K€, contre une perte de 408 K€ au titre du premier semestre 2020.

Une situation financière toujours maitrisée

Au second semestre 2020, ACTEOS avait bénéficié auprès de ses partenaires bancaires et de la BPI de prêts garantis par l’Etat à hauteur de 4 M€. Le remboursement de cet emprunt sera étalé sur quatre ans à compter du second trimestre 2022 afin de permettre au Groupe de traverser la crise et de préparer la reprise. A fin juin 2021, la trésorerie s’établissait à 3,6 M€, et 0,2 M€ de capitaux propres.

Perspectives : toujours dans l’attente d’une reprise significative des investissements chez les donneurs d’ordre

Dans un contexte sanitaire toujours fragile, marqué par une 4ème vague de contamination en France au cours de cet été 2021, les prises de commandes restent fragilisées par la prudence des donneurs d’ordre en matière d’investissement et le rallongement des cycles de décision.

Cet environnement contrasté ne favorise pas le retour à un reprise de la demande franche et massive, en particulier en ce qui concerne les investissements liés à la Supply Chain particulièrement lourds pour des acteurs qui privilégient encore souvent la préservation de leur situation financière à court terme.

Au regard de ces éléments, ACTEOS n’anticipe pas une reprise nette des investissements et des prises de commandes avant 2022. Dans ces conditions, et comme déjà annoncé à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du premier semestre, l’exercice 2021 ne devrait pas ressortir en croissance. Ce repli anticipé impactera logiquement les résultats de l’année et ne devrait pas non plus permettre au Groupe de renouer avec la profitabilité malgré le maintien d’une stricte rigueur de gestion.

Au-delà de 2021, ACTEOS réaffirme sa confiance dans sa capacité à profiter pleinement de la reprise dès le retour à une situation normale. Le Groupe bénéficiera alors des efforts d’innovation menés au cours des dernières années lui permettant d’apporter aujourd’hui à tous les acteurs de la Supply Chain une offre technologique aux bénéfices opérationnels et financiers décisifs.

Prochains évènements :

Chiffre d’affaires exercice 2021: Le 31 janvier 2022 après Bourse.

Publication des résultats 2021 : Le 17 Mars 2022 après Bourse

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

