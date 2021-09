English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 septembre 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'août 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de 10,8 millions de passagers sur le mois d'août 2021 par rapport à août 2020, avec 20,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 55,7 % du niveau du trafic groupe du mois d'août 20191.

En août 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,5 millions de passagers par rapport à août 2020, avec 5,8 millions de passagers accueillis. Il représente 55,7 % du trafic de Paris Aéroport du mois d'août 2019. En août 2021, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 3,6 millions de passagers (+ 1,4 million de passagers2) , soit 47,5 % du trafic d'août 2019, et Paris-Orly 2,2 millions de passagers (+ 1,1 million de passagers2), soit 76,6 % du trafic d'août 2019. Ainsi sur les mois de juillet et d'août, le trafic dans les aéroports parisiens a atteint 10,9 millions de passagers, contre 5,7 millions l'an dernier sur la même période : il représente 51,8 % du niveau du trafic de Paris Aéroport des mois de juillet et août 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts au trafic commercial de passagers, à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite ainsi que l'aéroport de Nosy Be à Madagascar sont fermés. Toutes les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts aux vols commerciaux domestiques et internationaux, se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour Paris Aéroport et sur le mois d'août 20212 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse par rapport à 2020 (+ 1,2 million de passagers 2 ) , à 44,9 % du niveau d'août 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 444 964 passagers 2 ) , à 59,6 % du niveau d'août 2019, Amérique du Nord (+ 366 838 passagers 2 ) , à 35,2 % du niveau d'août 2019, Moyen-Orient (+ 165 470 passagers 2 ) , à 43,1 % du niveau d'août 2019, Amérique Latine (+ 90 753 passagers 2 ) , à 37,8 % du niveau d'août 2019, et Asie-Pacifique (+ 18 420 passagers 2 ) , à 10,9 % du niveau d'août 2019 ;

) à 44,9 % du niveau d'août 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 444 964 passagers ) à 59,6 % du niveau d'août 2019, Amérique du Nord (+ 366 838 passagers ) à 35,2 % du niveau d'août 2019, Moyen-Orient (+ 165 470 passagers ) à 43,1 % du niveau d'août 2019, Amérique Latine (+ 90 753 passagers ) à 37,8 % du niveau d'août 2019, et Asie-Pacifique (+ 18 420 passagers ) à 10,9 % du niveau d'août 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse (+ 1,2 million de passagers 2 ) , à 61,4 % du niveau d'août 2019 ;

) à 61,4 % du niveau d'août 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse (+ 154 239 passagers 2 ) , à 73,3 % du niveau d'août 2019 ;

) à 73,3 % du niveau d'août 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse (+ 89 936 passagers 2 ) , à 83,0 % du niveau d'août 2019 ;

) à 83,0 % du niveau d'août 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 524 826 passagers, en hausse de 254 134 passagers2, à 48,6 % du niveau d'août 2019. Le taux de correspondance s'établit à 19,7 %, en hausse de 1,7 point2.





Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de + 5,6 % par rapport à 2020, à 86,8 millions de passagers, soit 36,7 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en baisse de - 15,1 %, à 21,6 millions de passagers, soit 29,5 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est en hausse de 4,7 millions de passagers sur le mois d'août 20212, à 8,6 millions de passagers, soit 69,5 % du trafic d'août 2019. Il est en hausse de + 65,9 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020. Le trafic de TAV Airports intègre depuis le 1er mai 2021 le trafic de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, suite à la signature d'un accord portant sur l'acquisition de sa société de gestion4.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 716 701 passagers sur le mois d'août 20212, à 870 419 passagers, soit 43,3 % du trafic d'août 2019. Il est en baisse de - 25,3 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 619 747 passagers sur le mois d'août 20212, à 665 459 passagers, soit 63,2 % du trafic d'août 2019. Il est en hausse de 53,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital5 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de 2,2 millions de passagers sur le mois d'août 20212, à 4,1 millions de passagers, soit 47,4 % du trafic d'août 2019. Il est en baisse de - 1,6 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.



Passagers Août 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan. – Août 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 3 551 038 + 1 410 881 13 223 664 - 26,2 % 17 562 927 - 59,0 % Paris-Orly 2 241 746 + 1 135 609 8 355 056 + 11,2 % 11 641 036 - 32,9 % Total Paris Aéroport 5 792 784 + 2 546 490 21 578 720 - 15,1 % 29 203 963 - 51,5 % Santiago du Chili 870 419 + 716 701 4 962 538 - 25,3 % 6 844 198 - 52,8 % Amman 665 459 + 619 747 2 520 444 + 53,1 % 2 924 809 - 33,7 % New Delhi 3 020 183 + 1 657 048 20 142 569 + 4,5 % 29 370 503 - 32,7 % Hyderabad 1 020 705 + 520 257 6 614 745 + 9,7 % 10 121 234 - 25,6 % Cebu 70 467 + 31 500 666 706 - 73,9 % 854 803 - 87,2 % Total GMR Airports 4 111 355 + 2 208 805 27 424 020 - 1,6 % 40 346 540 - 36,9 % Antalya 4 313 525 + 2 567 357 12 433 408 + 157,9 % 17 384 005 + 8,3 % Almaty 571 152 + 243 329 3 893 472 + 82,7 % 5 379 932 + 23,3 % Ankara 923 586 + 441 393 4 241 434 + 15,2 % 5 617 118 - 29,5 % Izmir 1 075 350 + 373 882 4 583 219 + 24,6 % 6 365 498 - 16,9 % Bodrum 659 705 + 303 829 2 007 464 + 146,3 % 2 685 853 + 33,2 % Gazipaşa Alanya 97 653 + 56 859 359 345 + 131,1 % 478 269 - 0,2 % Médine 114 311 + 48 351 879 857 - 52,9 % 1 261 185 - 70,8 % Tunisie 92 360 + 32 140 319 197 + 40,1 % 426 524 - 60,7 % Géorgie 345 559 + 325 806 1 258 847 + 122,9 % 1 334 700 - 25,1 % Macédoine du Nord 237 376 + 160 917 849 003 + 48,1 % 1 058 701 - 27,9 % Zagreb(6) 194 993 + 101 440 686 688 - 4,5 % 892 153 - 52,5 % Total TAV Airports(7) 8 625 570 + 4 655 303 29 840 327 + 65,9 % 39 725 871 - 11,2 %





Mouvements d'avions Août 2021 Var. 21/20

(en mouvements) Jan. - Août 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 28 834 + 6 532 141 809 - 7,9 % 200 224 - 37,1 % Paris-Orly 15 199 + 6 928 66 073 19,6 % 93 854 - 24,0 % Total Paris Aéroport 44 033 + 13 460 207 882 - 0,6 % 294 078 - 33,4 % Santiago du Chili 6 797 + 5 145 42 669 - 6,1 % 59 907 - 38,6 % Amman 5 702 + 4 883 26 271 + 46,4 % 32 547 - 24,6 % New Delhi 22 985 + 10 630 167 957 + 19,8 % 245 761 - 17,0 % Hyderabad 9 377 + 3 667 66 100 + 14,5 % 101 048 - 16,7 % Cebu 839 + 400 7 986 - 66,7 % 10 514 - 82,3 % Total GMR Airports 33 201 + 14 697 242 043 + 9,1 % 357 323 - 25,1 % Antalya 23 043 + 13 191 74 462 + 137,7 % 105 293 + 12,7 % Almaty 5 474 + 1 896 36 359 + 35,2 % 52 620 + 8,5 % Ankara 6 867 + 2 975 33 420 + 23,2 % 46 066 - 16,6 % Izmir 6 601 + 1 514 31 516 + 22,3 % 46 250 - 8,8 % Bodrum 4 105 + 1 795 13 528 + 142,7 % 18 508 + 40,4 % Gazipaşa Alanya 733 + 433 2 845 + 121,4 % 3 846 + 12,7 % Médine 3 822 + 3 038 16 250 + 81,6 % 19 366 - 7,5 % Tunisie 1 437 + 681 11 344 - 20,9 % 15 461 - 51,9 % Géorgie 721 + 92 2 980 + 32,9 % 4 204 - 44,7 % Macédoine du Nord 1 983 + 969 9 472 + 55,3 % 12 400 - 5,7 % Zagreb(6) 3 086 + 840 16 675 + 12,7 % 23 390 - 21,3 % Total TAV Airports(7) 57 872 + 27 424 232 920 + 55,2 % 315 212 - 1,4 %





Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2021

Var. 21/20

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Août 2021

Var. 21/20

(en %) Part dans trafic total France métropolitaine + 154 239 16,9 % + 1,4 % 22,1 % Europe + 1 215 870 47,8 % - 17,2 % 40,3 % Autre International



Dont + 1 176 381 35,3 % - 20,6 % 37,6 % Afrique + 444 964 13,1 % + 1,4 % 14,2 % Amérique du Nord + 366 838 7,9 % - 27,9 % 6,8 % Amérique Latine + 90 753 1,9 % - 41,2 % 2,3 % Moyen-Orient + 165 470 4,2 % - 25,9 % 4,4 % Asie-Pacifique + 18 420 1,2 % - 70,9 % 1,7 % DROM-COM + 89 936 7,0 % - 1,4 % 8,2 % Total Paris Aéroport + 2 546 490 100,0 % - 15,1 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2021 Var. 21/20 Jan. - Août 2021 Var. 21/20 Passagers en correspondance(1) 524 826 + 254 134 2 491 595 - 15,5 % Taux de correspondance 19,7 % + 1,7 pt 23,1 % - 0,4 pt Taux de remplissage 76,7 % + 11,5 pts 65,8 % - 8,2 pts

(1) Passagers au départ





1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019. Il intègre également le trafic d'Almaty International Airport à compter du 1er mai 2019, 2020 et 2021. Hors intégration d'Almaty, le trafic groupe serait de 19,6 millions de passagers en août 2021, en hausse de 10,5 millions de passagers, et de 84,6 millions de passagers depuis le début de l'année, en hausse de 3,3 millions de passagers.

2 Par rapport au mois d'août 2020.

3 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

4 Voir page 13 du communiqué des résultats semestriels 2021, publié le 28 juillet 2021.

5 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

6 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

7 Le trafic total et les mouvements d'avions de TAV Airports intègrent les données de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021.

