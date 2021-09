RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 16 septembre 2021 à 18h00

PREMIER SEMESTRE 2021

Résultats en ligne avec la feuille de route

Progression des performances opérationnelles vs 2019

Amélioration des savoir-faire grâce à une R&D en pointe

Poursuite du recentrage et du désendettement

En M€ S1 2019

à PC* S1 2020

à PC* S1 2021

à PC* Chiffre d’affaires 123,1 138,0 117,6 Marge brute 59,0 75,3 61,1 EBITDA** 8,6 22,2 10,9 Résultat Opérationnel Courant 2,2 15,0 5,4 Résultat Opérationnel 0,8 12,8 5,0 Résultat Net (part du Groupe) - 1,3 8,6 2,5





En M€ S1 2019 S1 2020 S1 2021 Chiffre d’affaires 128,7 140,4 117,6 EBITDA** 9,4 22,4 10,9 Résultat Opérationnel Courant 2,9 15,2 5,4 Résultat Opérationnel 7,8 13,0 5,0 Résultat Net (part du Groupe) 5,7 8,8 2,4

* Pour la comparabilité, compte de résultat retraité de la cession de la société DACD en 2019 et de la cession de la société Médilis en 2019 et en 2020

**EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et provisions

Le Conseil de Surveillance d’Orapi réuni le 15 septembre 2021 sous la Présidence de Guy Chifflot, a approuvé les comptes du premier semestre 2021, arrêtés par le Directoire.

Une activité robuste

ORAPI a réalisé un chiffre d’affaires sur le premier semestre 2021 de 117,6 M€ contre 138,0 M€ l’an dernier, et 123,1 M€ lors du 1er semestre 2019.

Le Groupe confime ainsi la robustesse de son activité portée par l’amélioration sensible de ses savoir-faire et l’intensification des actions commerciales. Cette dynamique a notamment permis d’engendrer la prise et le renouvellement de marchés significatifs, et le lancement d’innovations issues de la R&D telle que la crème hydroalcoolique hydratante.

L’usine de Saint-Vulbas a reçu en mai dernier, la certification International Featured Standard (IFS), qui traduit l’excellence des pratiques de production du site, et constitue une clé d’entrée majeure pour adresser de nouveaux marchés.

Dans un environnement encore incertain, ORAPI subit un effet de base défavorable lié aux confinements successifs et restrictions mis en place pour lutter contre le COVID-19.

Progression des performances opérationnelles vs 2019

Concentré sur la performance opérationnelle, le Groupe a poursuivi ses efforts pour améliorer ses niveaux de marges et sa productivité.

L’EBITDA à juin 2021, s’élève à 10,9 M€, en retrait par rapport à l’EBITDA hors normes de 2020, mais est en nette progression par rapport à celui de 2019(+ 26,7%).

Ainsi le pourcentage de marge du premier semestre s’établit à 51,9% soit + 2,5 pts vs 2019 et l’EBITDA à 10,9 M€ soit 9,3% du chiffre d’affaires, vs 7,0 % en 2019. Le résultat opérationnel courant s’établit à 5,4 M€.

Remboursement anticipé des obligations « ORA 1 »

ORAPI avait finalisé le 29 juillet 2020, la mise en œuvre des opérations de restructuration de son endettement bancaire et obligataire.

Depuis, la première tranche d’obligations remboursables en actions « ORA 1 » souscrite par le Groupe ORAPI auprès du fonds Kartesia en juillet 2020 pour un montant total de 23 M€ dans le cadre de sa restructuration financière, a d’ores et déjà été intégralement remboursée au cours du premier semestre 2021.

Le Groupe a remboursé 15 M€ en janvier 2021, puis le solde des « ORA 1 » pour un montant de 8,7 M€ (intérêts financiers compris) en mai 2021, soit un total de 23,7 M€ à la société Kartesia. Au 30 juin 2021, la dette restante du Groupe auprès de Kartesia s’élève à 29,4 M€ (12,8 M€ d’obligations simples « New Money » et 16,6 M€ d’obligations remboursables en actions « ORA 2 »). Les « ORA 1 » ayant été intégralement remboursées sur le premier semestre 2021, les « ORA 2 » ne sont pas soumises à intérêts financiers, allégeant significativement les charges financières initialement prévues.

Au 30 juin 2021, la position de trésorerie reste solide à 16,2 M€.

Poursuite du recentrage stratégique

Le groupe ORAPI a signé le 2 août 2021 un protocole de cession, sous conditions suspensives, de sa filiale PHEM avec le groupe ARCOLE. La société PHEM, spécialisée dans le négoce et services associés de produits d’hygiène, d’entretien et de maintenance, a réalisé un chiffre d’affaires de 8,9 M€ en 2020.

Après la cession de DACD, cette nouvelle opération doit permettre à ORAPI de disposer de moyens additionnels au service de son développement et à l’amélioration de sa structure financière.

Perspectives

Fort d’un savoir-faire industriel et R&D toujours plus marqué, le Groupe a pu démontrer l’attractivité des solutions produites et leur pertinence pour répondre aux exigences de tous nos marchés sur le 1er semestre 2021. Ainsi, ORAPI confirme le renouvellement d’un accord-cadre d’une durée de 4 ans avec l’Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) représentant un montant d’affaires estimé à 75 M€, et comptant plus de 1 200 références.

Conformément au plan ORAPI 2025, le Groupe poursuit ses objectifs stratégiques afin d’accélérer le développement de ses domaines d’expertise, la structuration autour des marques, et le développement à l’international.

ORAPI a déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur l'espace Finances, du site internet de la société www.orapi.com.

