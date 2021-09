D-BOX devient le fournisseur officiel de solutions haptiques d’Adrenalin Gmbh

English French

MONTRÉAL, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX » ou la « société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial en matière de divertissement haptique et immersif, et Adrenalin GmbH (« Adrenalin ») ont le plaisir d’annoncer la signature d’une entente selon laquelle D-BOX devient le fournisseur exclusif de solutions haptiques pour tous les simulateurs de course automobile d’Adrenalin, incluant le DRSeven® créé pour Nürburgring eSports, le premier offrant six degrés de liberté (« 6 DOF ») destiné au eSports. Nürburgring eSports Sim Racing Centers prévoit ouvrir plusieurs franchises au cours de l’année à venir, offrant ainsi le meilleur réseau mondial de centres de simulation de course automobile. Adrenalin GmbH et D-BOX participeront à la ADAC Sim Racing Expo 2021 cette semaine (kiosque 5/5), du 17 au 19 septembre, au circuit Nürburgring, en Allemagne.



Le marché mondial des simulateurs de jeu devrait connaître une croissance assez rapide au cours des prochaines années. Adrenalin veut profiter de cette croissance et offrir une expérience de jeu supérieure et des performances améliorées. Adrenalin a testé plusieurs solutions haptiques offertes sur le marché et a déterminé que D-BOX était la solution la plus précise et la plus fiable. L’entreprise a donc décidé d’installer des actionneurs D-BOX dans tous ses produits, et spécifiquement dans ses simulateurs DRSeven® qui seront déployés dans l’ensemble de son réseau de franchises Nürburgring eSports Sim Racing Centers.

La qualité des jeux de course s’est considérablement améliorée ces dernières années. Avec la simulation de course, nous nous approchons désormais du réalisme de la course automobile, tant au niveau de la représentation réaliste des circuits de course établis que des sensations ressenties par le pilote dans une voiture de course. Il n’y a aucun doute que le déploiement de centres de simulation de course contribuera à la formation d’une nouvelle génération de pilotes de course en leur permettant de se familiariser avec les différents circuits, les divers types de voitures de course, sans contraintes de temps, et à une fraction du coût d’une véritable séance d’entraînement de course.

« Nous croyons vraiment à ce concept de centres de simulation de course. Alors que les vaccins sont déployés partout dans le monde, que les restrictions sont levées et que les complexes de divertissement rouvrent leurs portes progressivement, il semble que les gens sont prêts à payer plus cher afin de vivre une toute nouvelle expérience après une année passée à la maison », a déclaré Yannick Gemme, vice-président ventes de D-BOX. « Les centres de simulation de course sont un concept assez nouveau, qui, selon nous, attirera les personnes à la recherche de nouvelles expériences de course immersives et réalistes. »

« Adrenalin est ravie de s’associer à D-BOX. Ce dispositif haptique est essentiel lorsque vient le temps de recréer le réalisme d’une course, et D-BOX est le meilleur dans ce domaine. Nous avons établi notre marque en misant sur la qualité, la précision et la fiabilité, et c’est pourquoi il était extrêmement important pour notre entreprise de s’associer à un partenaire qui partageait les mêmes valeurs et qui pouvait répondre à nos attentes à cet égard », a déclaré Thomas Hölzlhammer, chef de la direction chez Adrenalin. « Nous sommes tous très enthousiastes à l’idée de former les coureurs automobiles de demain, en leur offrant la meilleure expérience de simulation de course, non seulement avec les simulateurs DRSeven® des franchises Nürburgring eSports Sim Racing Centers, mais également dans tous nos autres produits de simulation de course. »

D-BOX est présente toute la semaine à la ADAC Sim Racing Expo 2021 au kiosque 5/5. D-BOX est un important commanditaire de l’évènement et elle y présente sa zone haptique, qui recrée l’expérience et les sensations de la course comme si vous étiez un pilote de simulation.

À PROPOS D’ADRENALIN

Adrenalin a été créé en 2016 en tant que centre de simulation de course. Sur la base d'une collaboration avec Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, ADAC Mittelrhein e.V., VLN VV GmbH, ils ont commencé à rechercher l'expérience ultime de simulateur sous le nom de Nürburgring eSports GmbH. Après avoir testé plusieurs systèmes, la décision fut prise d'en développer un par eux-mêmes. Aujourd'hui, la vision d'Adrenalin est de créer des simulateurs de haute qualité sous forme de prototypes, comprenant à la fois des types de produits plus grands et plus petits. Actuellement, la société reste concentrée sur le segment d'activité B2B, mais à l'avenir, cherche à se développer sur le marché B2C, offrant une gamme complète de produits de consommation.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

TECHNOLOGIES D-BOX INC. Stéphane Vidal David Montpetit Vice-président, Marketing et communication Chef des finances 450 442-3003, poste 373 450 442-3003, poste 296 svidal@d-box.com dmontpetit@d-box.com

ADRENALIN GMBH

Thomas Hölzlhammer

Chef de la direction

+49-6146-8379900

th@adrenalin-esports.com