WENDEL : Information à propos d’IHS Holding Limited

Dans le cadre d’une potentielle introduction en bourse, IHS Holding Limited a déposé publiquement un document d’enregistrement F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis.

« Le document d’enregistrement en question a été déposé auprès de la SEC mais n’a pas encore pris effet. Les titres visés ne peuvent être vendus, et les offres d’achat ne peuvent être acceptées, avant que le document d’enregistrement n’entre en vigueur. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification au titre des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d’achat, ou toute vente de titres, sera effectuée conformément aux exigences d’enregistrement du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (« U.S. Securities Act »). »

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Tarkett, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



