Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

17.9.2021 klo: 10:00

Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

Lassila & Tikanoja Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat määräytyneet Euroclearin pitämän osakasluettelon 1.9.2021 ja työjärjestyksessä muutoin mainittujen periaatteiden mukaisesti toimineista osakkeenomistajista, ovat olleet oikeutettuja nimeämään edustajansa yhtiön nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan. Seuraavat osakkeenomistajat ovat sopineet yhteisen edustajan nimeämisestä: Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Hannele, Maijala Heikki, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula.

Lassila & Tikanojan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat edellä mainittu osakkeenomistajien ryhmä, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Evald ja Hilda Nissin Säätiö. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen Lassila & Tikanojan nimitystoimikuntaan:

Miikka Maijala - osakkeenomistajaryhmä (8,5 % osakkeista ja äänistä)

Patrick Lapveteläinen - Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (7,8 % osakkeista ja äänistä)

Juhani Lassila - Evald ja Hilda Nissin Säätiö (6,2 % osakkeista ja äänistä)

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Patrick Lapveteläinen.



Lassila & Tikanoja Oyj:n 12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja



Lakiasianjohtaja Sirpa Huopalainen, puh +358 40 5965 241





