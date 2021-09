Dante Labs annonce la nomination de Rachel Haverfield, experte juridique mondiale, au poste de conseillère juridique au sein de son équipe de direction en pleine expansion

Dutch French German Italian Russian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , l'un des leaders mondiux de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rachel Haverfield à la direction de la société en tant que conseillère juridique générale afin de renforcer la croissance, l'échelle et les opportunités de l'entreprise.



« Nous sommes très heureux que Rachel rejoigne le leadership croissant de Dante parmi les meilleurs talents du secteur », a déclaré Andrea Riposati, président-directeur général de Dante Labs. « L'expertise mondiale de Rachel en matière de commerce juridique, de réglementation et de conformité sera essentielle à Dante Labs à mesure que nous fournissons aux gouvernements, groupes de patients et individus du monde entier des informations exploitables et cliniquement pertinentes sur l'ensemble de la médecine génomique et personnalisée ».

Rachel Haverfield rejoint Dante Labs en qualité de conseillère juridique. En tant qu'avocate internationale interne dynamique spécialisée dans les affaires juridiques, publiques et privées de premier plan, Rachel exercera les fonctions de conseillère juridique principale et sera responsable de l'ensemble des transactions, de la propriété intellectuelle, de la gouvernance d'entreprise, ainsi que des fusions et acquisitions chez Dante Labs. Avant de rejoindre Dante, Rachel exerçait la fonction de vice-présidente EMOA en charge des questions juridiques au sein de l'entreprise Illumina , basée à Cambridge.

« Je suis enchantée de rejoindre Dante Labs à ce moment passionnant où la génomique émerge comme une solution essentielle pour la santé et produit de meilleurs résultats pour les patients », a déclaré Rachel Haverfield, conseillère juridique générale de Dante Labs. « Je suis ravie de rejoindre cette équipe d'experts dans le cadre de notre mission qui vise à développer l'entreprise à l'échelle mondiale afin d'apporter une approche plus humaine aux soins médicaux ».

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, avec un laboratoire de recherche à Wolverhampton, Dante Labs a répondu à la nécessité urgente du gouvernement britannique d'étendre une solution de test hautement automatisée et à haute capacité pour la Covid-19, comprenant des patients infectés et d'autres ayant des anticorps. Dante Labs y est parvenue en tirant parti de la technologie existante qui avait été développée pour le séquençage de génomes dans leur ensemble.