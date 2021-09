Dante Labs kondigt aanstelling aan van Global Legal Expert Rachel Haverfield als General Counsel in het groeiende managementteam

Dutch French German Italian Russian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

CAMBRIDGE, Verenigd Koninkrijk, Sept. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , een wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag de benoeming aan van Rachel Haverfield aan het management van het bedrijf als General Counsel om de groei en omvang van het bedrijf en de kansen te stimuleren.



"We zijn erg blij dat Rachel zich heeft aangesloten bij Dante's groeiende leiderschap op het gebied van toptalent in de branche," aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. "Rachel's wereldwijde, juridische commerciële, regelgevende en nalevingsexpertise zal een belangrijke rol spelen bij Dante Labs, omdat we overheden, patiëntengroepen en individuen wereldwijd voorzien van bruikbare, klinisch relevante inzichten op basis van het hele genoom en gepersonaliseerde geneeskunde."

Rachel Haverfield treedt in dienst bij Dante Labs als General Counsel. Als dynamische, internationale interne advocaat met veel ervaring op een groot advocatenkantoor, in openbare en particuliere ondernemingen, zal Rachel fungeren als hoofd juridisch adviseur en manager voor alle transacties, kwesties op het gebied van intellectueel eigendom, corporate governance, fusies en overnames bij Dante Labs. Vóór Dante was Rachel Vice President van Legal EMEA bij Illumina , gevestigd in Cambridge.

"Ik ben blij dat ik deel uit ga maken van Dante Labs in deze spannende tijd waarin genomica zich ontwikkelt als essentieel voor de gezondheidszorg en leidt tot betere resultaten voor patiënten", aldus Rachel Haverfield, General Counsel van Dante Labs. "Ik ben verheugd om deel te nemen aan dit team van experts dat is gericht op onze missie om het bedrijf wereldwijd te schalen en de gezondheidszorg op een meer menselijke manier te benaderen."

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Dante Labs, met het hoofdkantoor in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en een onderzoekslaboratorium in Wolverhampton, ondersteunde de urgente eis van de Britse overheid om een zeer geautomatiseerde testoplossing met hoge capaciteit voor Covid-19 op te schalen, waaronder geïnfecteerde patiënten en patiënten met antilichamen. Dante Labs kon dit realiseren door gebruik te maken van bestaande technologie die was ontwikkeld voor volledige genoomsequentie.