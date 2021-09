English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 17.9.2021 KLO 14.00

Elina Stråhlman Enento Groupin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi

Kuten kerroimme pörssitiedotteella 21.4.2021, Enento Group Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruuska on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä yhtiössä viimeistään 31.10.2021. Heinäkuussa tiedotetun mukaisesti uutena toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloittaa 1.1.2022 Jeanette Jäger. Vuodesta 2016 lähtien hän on työskennellyt ruotsalaisessa Bankgirot-yhtiössä, ensin VP Digital Services -tehtävässä ja vuodesta 2017 lähtien Bankgirotin toimitusjohtajana.

Enento Groupin hallitus on tänään nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi ajalle 1.11. – 31.12.2021 konsernin talousjohtaja Elina Stråhlmanin.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.