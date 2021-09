Présentation de Données Issues de l'Essai COAST Comprenant Monalizumab au Congrès de l'ESMO 2021

English French

Marseille, France, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu’AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) a présenté des résultats de l’essai randomisé de Phase 2 COAST au congrès annuel de l’ESMO (European Society for Medical Oncology) ce 17 septembre 2021.



Plus particulièrement, les résultats de l’analyse intermédiaire ont montré que la combinaison de monalizumab avec durvalumab a amélioré la survie sans progression (PFS) et le taux de réponse objective (ORR) chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, qui n'ont pas progressé après une chimio-radiothérapie simultanée, par rapport à durvalumab en monothérapie. Monalizumab, le produit le plus avancé d’Innate sous partenariat, est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement « first-in-class » ciblant le récepteur NKG2A exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.

Pour en savoir plus sur les résultats de Phase 2 COAST, veuillez vous reférer au communiqué de presse d’AstraZeneca ici.

« Nous sommes ravis de voir les résultats de monalizumab dans l’essai COAST, et tout particulièrement l’amélioration clinique des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules de stade III, non opérable, » commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d’Innate Pharma. « Monalizumab est l’un des premiers inhibiteurs de point de contrôle ciblant un récepteur de cellule NK, et les résultats d'aujourd'hui soutiennent davantage le rôle que cette molécule peut jouer dans le traitement de certains cancers en bloquant le récepteur inhibiteur NKG2A. Nous continuerons à nous investir dans la science des cellules NK afin de faire progresser l'innovation scientifique d’Innate en nouveaux candidats médicaments. »

Sur la base de ces résultats, AstraZeneca a informé Innate de son intention de lancer une étude à visée d'enregistrement avec monalizumab en combinaison avec durvalumab chez des patients présentant un cancer du poumon non à petites cellules de stade III non opérable.

À propos du cancer du poumon non à petites cellules de stade III

En 2020, on estime que 2,2 millions de personnes ont reçu un diagnostic de cancer du poumon dans le monde1. Le cancer du poumon se divise en deux grandes catégories : le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du poumon à petites cellules. 80 à 85 % des cas sont des cancers du poumon non à petites cellules2,3,4. Les cancers du poumon de stade III représentent environ un quart de l'incidence des cancers du poumon non à petites cellules5.

Le cancer du poumon non à petites cellules de stade III (localement avancé) est généralement divisé en trois sous-catégories (IIIA, IIIB et IIIC), définies en fonction du degré de propagation locale du cancer. Contrairement au stade IV, lorsque le cancer s'est étendu (métastases), la majorité des patients de stade III sont actuellement traités avec une intention curative2,6.

La majorité des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules de stade III sont diagnostiqués avec des tumeurs non opérables2,5.

À propos de monalizumab :

Monalizumab est un anticorps inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement « first in class », ciblant les récepteurs NKG2A exprimés sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.

NKG2A est un récepteur inhibiteur reconnaissant HLA-E ; cette reconnaissance empêche l’activation des cellules immunitaires exprimant NKG2A. Différentes tumeurs solides ou hématologiques expriment HLA-E, ce qui les protège de la destruction par les cellules immunitaires NKG2A+. Dans certains cancers, la surexpression d’HLA-E est associée à un pronostic défavorable. Monalizumab est un anticorps IgG4 humanisé qui bloque la fonction inhibitrice de NKG2A. Ainsi, monalizumab pourrait rétablir une réponse antitumorale médiée à la fois par les cellules NK et les lymphocytes T. Monalizumab pourrait également accroître le potentiel cytotoxique d’autres anticorps thérapeutiques7.

AstraZeneca détient tous les droits sur le monalizumab en oncologie depuis octobre 2018, suite à l’accord de co-développement et de commercialisation conclu en 2015. Le développement en cours de monalizumab est axé sur des stratégies de combinaisons thérapeutiques.

À propos de l’essai COAST :

COAST est un essai de Phase 2, randomisé, évaluant durvalumab en monothérapie ou en combinaison avec monalizumab, un anticorps monoclonal anti-NKG2A, ou oleclumab, un anticorps monoclonal anti-CD73, chez 189 patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, qui n'ont pas progréssé aprés chimio-radiothérapie simultanée.

L'essai COAST est mené par AstraZeneca dans 82 centres répartis dans 9 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Le critère d'évaluation principal de l'essai est le taux de réponse objective (ORR) en tant que mesure de l'activité antitumorale. Les critères d'évaluation secondaires comprennent la tolérance, la durée de réponse, la survie globale et la survie sans progression (PFS).

À propos d’Innate Pharma:

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

Euronext : IPH Nasdaq : IPHA

9695002Y8420ZB8HJE29

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société, la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement et l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes de santé ainsi que les activités, la situation financière et les résultats de la Société. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le rapport annuel sur « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Relations investisseurs Contacts Presse Innate Pharma



Innate Pharma Henry Wheeler

Tel.: +33 761 88 38 74

Henry.wheeler@innate-pharma.fr











Tracy Rossin (Global / US)

Tel. : +1 240 801 0076

Tracy.Rossin@innate-pharma.com ATCG Press

Marie Puvieux (France)

Tel. : +33 (0)9 81 87 46 72

innate-pharma@atcg-partners.com





1 World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Lung Fact Sheet. Available at https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf. Accessed September 2021.

2 Provencio M, et al. Inoperable Stage III Non-Small Cell Lung Cancer: Current Treatment and Role Of Vinorelbine. J Thorac Dis. 2011;3:197-204.

3 Cheema PK, et al. Perspectives on Treatment Advances for Stage III Locally Advanced Unresectable Non-Small-Cell Lung Cancer. Curr Oncol. 2019;26(1):37–42.

4 LUNGevity Foundation. Types of Lung Cancer. Available at https://lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101/types-of-lung-cancer. Accessed September 2021.

5 EpiCast Report: NSCLC Epidemiology Forecast to 2025. GlobalData. 2016.

6 ASCO. Cancer.net. Lung Cancer – Non-Small Cell. Available at https://www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer/view-all. Accessed September 2021.

7 André et al, Cell 2018

Pièce jointe