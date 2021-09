Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 17.9.2021 kello 15:30



Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikunnan viidentenä jäsenenä asiantuntijan roolissa toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Toimikunnan tehtävänä on muun muassa valmistella ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja henkilöistä sekä palkitsemisesta vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Edellä esitetyn mukaisesti Siilin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Heikki Westerlund, Lamy Oy:n edustaja

Timo Luhtaniemi, Erina Oy

Paavo Ahonen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja





Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 17.9.2021 puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin.

Toimikunta toimittaa yhtiökokousta koskevat ehdotuksena yhtiön hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta 2022.





Lisätietoja:

Harry Brade, hallituksen puheenjohtaja, Siili Solutions Oyj

puhelin. 040-844 6704, sähköposti: harry.brade(at)lamy.fi



Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi



Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi