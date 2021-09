Save Foods établit sa présence en Turquie alors qu'elle cherche à se développer en Europe

French German

TEL AVIV, Israël, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire – Save Foods (Nasdaq : SVFD) (« Save Foods » ou la « Société »), une société de technologie agroalimentaire axée sur le développement et la vente de produits respectueux de l'environnement spécialement conçus pour prolonger la durée de conservation et garantir la sécurité alimentaire des fruits et légumes frais, annonce avoir engagé un expert commercial post-récolte en Turquie, qui entretient de bonnes relations avec le marché des produits locaux, en particulier dans le secteur des agrumes, en vue de présenter la Société aux opérateurs post-récolte locaux ayant des liens avec le marché des produits de l'UE.



L'Union des exportateurs de la région méditerranéenne note que la Turquie a exporté 2,7 milliards de dollars de fruits et légumes en 2020, soit une hausse de 21 % par rapport à 2019. Trading Economics indique que 22 % des produits ont été exportés vers l'Allemagne. Les mandarines étaient les principales exportations de fruits du pays, représentant 437 millions de dollars, suivies par les tomates et les citrons.

Dan Sztybel, PDG de Save Foods Ltd., la filiale israélienne de la Société, a déclaré : « L'UE est un marché important pour Save Foods et la Turquie constitue une passerelle naturelle pour nous. Nos traitements de la mandarine, la principale exportation turque, sont extrêmement efficaces, comme en témoigne notre relation de confiance avec Cuties™, l'une des marques de produits les plus vendues aux États-Unis. »

L'UE maintient des limites maximales de résidus (LMR) pour les pesticides contenus dans les aliments afin de protéger les consommateurs contre des niveaux de résidus trop élevés et les risques pour la santé associés. De même, certains détaillants alimentaires européens de premier plan ont développé et mis en œuvre leurs propres LMR, qui sont souvent plus strictes que celles imposées par l'UE. L'UE a récemment lancé l'initiative « Pacte vert Farm to fork » (De la ferme à la table) qui établit des objectifs concrets visant à réduire de moitié les déchets alimentaires et l'utilisation des pesticides dans l'UE et à transformer un quart des terres agricoles totales de l'UE en cultures biologiques.

Dror Eigerman, expert post-récolte et membre du conseil consultatif de la Société, a conclu : « Les produits de Save Foods offrent une solution parfaite pour les conditionneurs de produits turcs. Non seulement ils représentent un investissement vert durable, mais ils fournissent également une alternative de traitement sûre, efficace et écologique qui permettra aux conditionneurs de se conformer aux nouvelles réglementations de l'UE. Notre expert local est bien positionné pour nous présenter à des clients adaptés dans tout le pays. Les discussions préliminaires ont été très bien accueillies et nous sommes sur la bonne voie pour lancer des essais avec plusieurs centres d'emballage locaux pour la saison des cultures à venir. »

À propos de Save Foods

Save Foods est une société innovante et dynamique qui répond à deux des défis les plus importants de l'industrie agroalimentaire : les déchets et pertes alimentaires et la sécurité alimentaire. Save Foods se consacre à fournir des solutions intégrées visant à améliorer la sécurité, la fraîcheur et la qualité, à chaque étape, du champ à l'assiette. Save Foods développe de nouvelles solutions qui profitent à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et améliorent la sécurité et la qualité de vie des travailleurs et des consommateurs.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse https://savefoods.co/

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions « règles refuges » de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995 et autres lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assujettis à d'autres risques et incertitudes, ainsi que ceux décrits sous la rubrique « Risk Factors » (Facteurs de risque) dans le rapport annuel de Save Foods sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 29 mars 2021, et dans tous les dépôts ultérieurs.

Pour consulter l'intégralité du communiqué de presse et des clauses de non-responsabilité, veuillez consulter le site : https://savefoods.co/press-releases/

Contact pour les médias :

Dariela Farcas

IR@savefoods.co