S.T. Dupont : Résultats consolidés au 31 mars 2021

17 septembre 2021

Résultats consolidés au 31 mars 2021

Le chiffre d’affaires produits 2020-2021 s’établit à 31,5 millions d’euros en recul de -29,4% par rapport à l’exercice précédent.

La pandémie mondiale a encore fortement perturbé l’activité du Groupe avec des fermetures temporaires de sites et de points de vente, et le décalage de certains lancements produits.

Hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel s’élève à -6 millions d’euros, contre -5,4 millions d’euros au 31 mars 2020.

Le résultat net s’établit à -14 millions d’euros, en recul de 1,3 million d’euros par rapport à l’exercice précédent.

L’endettement financier net ressort à -7,8 millions d’euros, à comparer à -8,3 millions d’euros l’an passé.

Les chiffres-clés de S.T. Dupont établis conformément aux normes comptables IFRS sont les suivants :

En millions d’euros 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 Total des revenus (*) 35,5 49,3 59,2 Chiffre d’affaires Produits 31,5 44,6 53,9 Marge brute 13,9 20,3 30,5 ( % ) 44,3% 45,5% 56,6% Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (10,0) (10,2) (2,7) Redevances 4,0 4,8 5,3 Éléments non récurrents (net) (6,4) (6,1) 3,2 Résultat opérationnel (12,5) (11,5) 5,8 Coût de l’endettement financier net (0,4) (0,4) (0,5) RESULTAT NET PART DU GROUPE (14) (12,7) 4,6 Résultat net par action (€) (0,027) (0,024) 0,009 Endettement financier net (7,8) (8,3) (4,9) Capitaux propres 8,0 21,6 33,7

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires produits et les redevances





CHIFFRE D’AFFAIRES

Evolution du chiffres d’affaires par ligne de produits

Cumul Variation 2021/2020





En millions d'euros 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 20,3 26,7 33,4 -24,1% -23,2% -0,9% Maroquinerie, Accessoire & PAP 11,2 17,9 20,5 -37,3% -36,6% -0,7% TOTAL PRODUITS 31,5 44,6 53,9 -29,4% -28,6% -0,8%

Briquets & Stylos

Sur l’année 2020-21, l’art du feu est en baisse de -24,7%, en particulier en Corée et en France tandis que l’Europe de l’Ouest progresse (Italie, Allemagne et Benelux).

L’art de l’écriture voit également ses ventes diminuer de -22,2%, exception faite des Etats Unis et de la Russie.

Maroquinerie & autres

Les lignes PAP, Maroquinerie et Ceintures sont en recul de -41,3% tandis que les accessoires ont bien résisté avec une baisse limitée à -3% grâce aux ventes de coupes cigares et caves à cigares.

Evolution du chiffre d’affaires par zone géographique





Cumul Variation 2021/2020 En millions d’euros 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 Variation totale Organique Effet de

change France 4,7 6,4 7,0 -27,2% -27,2% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 5,7 4,5 4,5 -25,1% -25,7% +0,5% Asie distribution contrôlée 6,6 9,4 13,0 -30,3% -27,2% -3,0% Total Distribution contrôlée 16,9 20,4 20,4 -17,0% -15,5% -1,5% Agents & Distributeurs 14,6 24,2 26,9 -39,8% -39,6% -0,2% TOTAL PRODUITS 31,5 44,6 53,9 -29,4% -28,6% -0,8%

Sur l’exercice 2020-2021, le chiffre d’affaires Produits du Groupe est en retrait organique de -28,6% soit -12,7 millions d’euros par rapport à l’année précédente, et subit également un effet de change défavorable de -0,8% (soit un impact de -0,4 million d’euros).

Distribution contrôlée

La distribution contrôlée est en retrait de -17%. Les canaux de distribution retail ont globalement été fortement impactés par la crise sanitaire surtout sur le 1er semestre.

Une partie de la baisse a pu être compensée par le e-commerce qui a doublé ses ventes sur l’exercice.

La zone Europe hors France a connu également une belle progression grâce à un mode de distribution renforcé en Italie et en Suisse.

Agents et Distributeurs

Les ventes des Agents et Distributeurs ont fortement régressé sur l’année. Tous les marchés ont été touchés à l’exception des Etats Unis qui se maintiennent avec seulement une baisse de 2%, bénéficiant de l’apport de notre nouveau distributeur sur une année pleine.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

La marge brute en valeur s’établit à 13,9 millions d’euros contre 20,3 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit une diminution de -6,4 millions d’euros.

Le taux de marge baisse de -1 point à 44%. Cette baisse est principalement due aux dépréciations de stocks.

Le résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants est négatif à -10,0 millions d’euros contre -10,2 millions d’euros pour l’exercice précédent. Le groupe a maîtrisé ses coûts et généré des économies au cours de l’exercice 2020-21 (-6,5millions par rapport à 2019-20 sur l’ensemble des frais de communication, commerciaux et frais généraux).

Les redevances sont en baisse de -0,8 million d’euros par rapport à l’exercice précédent en raison de la baisse des redevances des licences en Asie.

Le solde des éléments non récurrents représente une charge nette de -6,4 millions.

L’exercice 2020-21 a été essentiellement marqué par des amortissements exceptionnels et mises au rebut d’immobilisations à l’usine pour -3 millions et l’amortissement complémentaire de l’ERP pour -3 millions.

Le résultat opérationnel ressort à -12,5 millions d’euros au 31 mars 2021, contre -11,5 millions d’euros pour l’exercice précédent, la baisse due au chiffre d’affaires liée à la pandémie a été compensée par une maîtrise des coûts de la part du groupe.

Le résultat financier ressort à -1,1 million d’euros.

Les frais financiers nets sont stables à -0,4 million d’euros contrairement aux impacts de change, défavorables comparativement à l’exercice précédent : au 31 mars 2021, ces derniers représentent une charge de 0,4 million d’euros contre un produit de 0,2 million d’euros sur l’exercice précédent.

Le résultat net s’établit à -14 millions d’euros, soit -1,3 million comparé à l’exercice précédent. Cette baisse est principalement due à la baisse des redevances perçues pour -0,8 million d’euro ainsi que la variation des éléments non récurrents de -0,3 million. La baisse de la marge due à la pandémie de -6,4 millions d’euros a été complètement compensée par une maîtrise de nos coûts de communication, nos coûts commerciaux ainsi que nos frais généraux.

TRESORERIE ET CAPITAUX DISPONIBLES

La trésorerie consolidée ressort à 10,4 millions d’euros contre 9,5 millions d’euros à la fin de l’exercice précédent.

L’endettement financier net ressort à 7,8 millions d’euros à fin mars 2021, contre 8,3 millions d’euros au début de l’exercice.

En décembre 2020 la Société, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont décidé de conclure un accord de prêt. Selon les termes de l’accord, le montant du P.G.E alloué s’élève à 4 millions d’euros, soumis à la Règlementation P.G.E. A cela s’ajoute un apport de D&D International à hauteur de 3 millions d’euros dont le remboursement interviendra selon le même profil de remboursement que celui du P.G.E. Une prorogation d’échéancier du P.G.E sur 5 ans sera demandé en septembre 2021.

Contact : invest@st-dupont.com





COMPTES CONSOLIDES ANNUELS RESUMES

Compte de résultat consolidé



(En milliers d’euros) 31/03/2021 31/03/2020 Chiffre d’affaires net « produits » 31 480 44 582 Coûts des ventes (17 543) (24 246) Marge brute 13 936 20 336 Frais de communication (1 467) (2 591) Frais commerciaux (8 989) (12 554) Frais généraux et administratifs (13 521) (15 369) Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (10 041) (10 178) Redevances 3 971 4 757 Autres charges (9 146) (1 311) Autres produits 2 992 775 Perte de valeur sur actifs (IAS 36) (275) (5 573) Résultat opérationnel (12 498) (11 530) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 12 5 Coût de l’endettement financier brut (380) (398) Coût de l’endettement financier net (368) (394) Autres produits et charges financiers (695) (146) Résultat avant Impôt (13 561) (12 070) Charges d’impôt sur le résultat (406) (643) Résultat net (13 967) (12 713) Résultat net – part du Groupe (13 967) (12 713) Résultat net – intérêts minoritaires - - Résultat net par action (en euros) (0,027) (0,024) Résultat net dilué par action (en euros) (0,027) (0,024)





Bilan consolidé

ACTIF (En milliers d’euros) 31/03/2021 31/03/2020 Actif non courant Ecarts d’acquisition - - Immobilisations incorporelles (nettes) 1 282 5 088 Immobilisations corporelles (nettes) 4 728 8 994 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 2 776 4 927 Actifs financiers 916 5 644 Impôts différés - - Total de l’actif non courant 9 702 24 653 Actif courant Stocks et en-cours 9 376 11 625 Créances clients 8 612 13 452 Autres créances 11 722 6 047 Impôts courants 892 1 295 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 403 9 492 Total de l’actif courant 41 005 41 911 Total de l’actif 50 707 66 564





PASSIF (En milliers d’euros) 31/03/2021 31/03/2020 Capitaux propres - part du Groupe Capital 26 214 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 9 286 9 286 Réserves (15 344) (2 763) Réserves de conversion 1 775 1 563 Résultat net- Part du Groupe (13 967) (12 713) Total capitaux propres - part du groupe 7 964 21 587 Total capitaux propres - part des intérêts ne conférant pas le contrôle Passifs non courants Emprunts et dettes financières 8 034 9 659 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 3 284 5 513 Impôts différés - - Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 4 011 4 106 Total des passifs non courants 15 329 19 278 Passifs courants Fournisseurs 7 125 9 178 Autres passifs courants 7 865 5 331 Impôts courants 19 730 Provisions pour risques et charges 256 82 Emprunts et dettes financières 10 186 8 139 Dettes de location courantes (moins d’1 an) 1 962 2 238 Total des passifs courants 27 413 25 699 Total du Passif 50 707 66 564

Attachment